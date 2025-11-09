Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τρία δοκάρια οι Αρκάδες, με δέκα παίκτες από το 25′ οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης παρουσιάστηκε νωθρός, έμεινε και με παίκτη λιγότερο μόλις από το 25′, λόγω άτσαλου μαρκαρίσματος του Γαλανόπουλου κι εν τέλει μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος από το τελικό 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στο Βικελίδης για την 10η αγωνιστική της Super League. Αντιθέτως οι Αρκάδες που ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος, είχαν μερικες καλές ευκαιρίες και είχαν τρία δοκάρια, μάλλον έχασαν μια καλή ευκαιρία για να πάρουν μια μεγάλη νίκη σε μια δύσκολη έδρα.

Ακόμη κι όταν οι δυο ομάδες έπαιζαν με 11 παίκτες ο ο Αστέρας είχε καλύτερη εικόνα, με τον Άρη να μην «πατά» καλά μεσοαμυντικά (αρκετά λάθη ο Άλβαρο) και με εξαίρεση ένα σουτ του Σίστο και ένα του Φαντιγκά ήταν ουσιαστικά ακίνδυνος επιθετικά.

Αντιθέτως οι Αρκάδες είχαν τρεις καλές φάσεις στο πρώτο μέρος: Ενα δοκάρι στο 7′ με τον Κετού, ένα ακόμη σουτ του Τζοακίνι στο 21′ που επίσης «σταμάτησε» ο Διούδης, κι ένα σουτ του Καλτσά στο 39′ από πλάγια θέση που επίσβης έβγαλε ο Διούδης με εξαιρετική επέμβαση.

Φυσικά το ματς άλλαξε στο 25′ όταν ο Κώστας Γαλανόπουλος έχασε το κοντρόλ και μετά έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμπλόνσκι, με αποτέλεσμα να δεχθεί απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης είχε μια καλή ευκαιρία νωρίς (56′) σε κοντινή κεφαλιά του Σούντμπεργκ όμως ο Παπαδόπολος είπε «όχι» με μεγάλη επέμβαση και στη συνέχεια οι Αρκάδες ήταν εκείνοι που είχαν τις μεγάλες στιγμές.

Συγκεκριμένα είχαν δύο ακόμη δοκάρια στο 60′ με τον Τζοακίνι (πρώτα απέκρουσε ο Διούδης σουτ του Κετού) και στο 86′ με τον Μπαρτόλο, με το ματς εν τέλει να λήγει στο 0-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αδυναμία του Αστέρα να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που είχε και οι καίριες επεμβάσεις του Διούδη που κράτησε την ομάδα του όταν χρειάστηκε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Όπως ήταν φυσικά μια αποβολή και μάλιστα τόσο νωρίς αλλάζει τελείως ένα παιχνίδι, στη συγκεκριμένη περίπτωση εις βάρος του Άρη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η απερισκεψία του Γαλανόπουλου να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες έπαιξε ρόλο ώστε ο Άρης μην μπορέσει να φτάσει στη νίκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Με λάθη η διαιτησία του Ζαμπαλά που έδειξε πολλές κάρτες κόβοντας το ρυθμό του ματς. Στο μαρκάρισμα του Γαλανόπουλου έδειξε απευθείας κόκκινη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει καθώς δεν υπήρχε κάποια επίμαχη φάση που να το επιβάλλει.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (81’ Φρίντεκ), Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Μορουτσάν (70’ Παναγίδης), Γαλανόπουλος, Σίστο (46’ Πέρεθ), Μορόν (70’ Αλφαρέλα).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος (64’ Καστάνο), Άλχο, Σιλά, Γιαλμπόνσκι, Τζανδάρης (79’ Έντερ), Καλτσάς, Κέτου, Μπαρτόλο (90+ Μεντιέτα), Τζοακίνι (64’ Όκο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΆΕΚ-Άρης (Κυριακή 23/11, 21:00) και Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (Σάββατο 22/11, 19:30) για την 11η αγωνιστική.