Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Χωρίς τον Φίλιπ Τζούριτσιτς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

O Σέρβος επιθετικός χαφ συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Βόλο και θα εκτίσει την ποινή στην αναμέτρηση των Σερρών, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε την δυνατότητα επιλογής στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας και θέλησε να έχει στην διάθεσή του τον Τζούρισιτς στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης.

Τα εναπομείναντα ματς ήταν αυτά κόντρα σε Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet, με τον 65χρονο τεχνικό να επιλέγει αυτό των Σερρών, έχοντας στο μυαλό του και την επιστροφή του Φακούντο Πελίστρι στην αγωνιστική δράση.

Κάρτες συμπλήρωσε και ο Σιώπης

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από τη Σουηδία με τους 3 βαθμούς μετά τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε, για την 4η αγωνιστική του Europa League, ωστόσο στην επόμενη αναμέτρηση θα έχει μία σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα, ο Μανώλης Σιώπης αντίκρισε στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης την κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η τρίτη που δέχεται στη League Phase της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή μίας αγωνιστικής.

Η τιμωρία ισχύει για το αμέσως επόμενο παιχνίδι που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι ο Έλληνας μέσος δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ.