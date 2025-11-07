O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Με το νέο του χορηγό στη φανέλα θα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός από εδώ και στο εξής, αρχής γενομένης από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (9/11, 21:00), για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας του με τον οργανισμό «A Little Shelter», μίας μη κερδοσκοπικής εταιρίας που έχει σημαντική δράση στην περίθαλψη και προστασία αδέσποτων ζώων, ενισχύοντας το έργο του εν λόγω οργανισμού.

Το λογότυπο της μη κερδοσκοπικής εταιρίας θα εμφανίζεται στο κέντρο της εμφάνισης του «τριφυλλιού» έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον οργανισμό “A Little Shelter”, ο οποίος θα μπει στη θέση του κεντρικού χορηγού της φανέλας της ομάδας μας από τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Έχοντας την απόλυτη συναίνεση του μεγάλου χορηγού του, ο Παναθηναϊκός προχωράει στη συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρία με σημαντική δράση στην περίθαλψη και προστασία αδέσποτων ζώων, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του εν λόγω οργανισμού.

Με πλήρη αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, το Τριφύλλι παραμένει με σταθερά προσηλωμένο βλέμμα στα μηνύματα που οφείλει να διοχετεύει στην πλατιά μάζα των φιλάθλων του, αφού ο ρόλος του δεν αφορά μόνο το στενό αθλητικό πλαίσιο.

Ο οργανισμός “A Little Shelter” ιδρύθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2020 από την Κατρίνα Τσάνταλη και την Τόνια Σωτηροπούλου, δύο γυναίκες που μοιράζονται την ίδια αγάπη και το ίδιο όραμα για τα ζώα. Στόχος του οργανισμού είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, οργανωμένου καταφυγίου, που θα λειτουργεί με γνώμονα την αγάπη, την εθελοντική δράση και τη στήριξη πολιτών και φορέων. Το καταφύγιο προσφέρει προσωρινή φιλοξενία ζώων σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, ενώ στις δράσεις του περιλαμβάνονται νοσηλείες, θεραπείες, στειρώσεις και υιοθεσίες, σε συνεργασία με έμπειρη κτηνιατρική ομάδα. Κάθε δωρεά από το κοινό συμβάλλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και συνέχιση του έργου του καταφυγίου.

Η Κατρίνα Τσάνταλη μίλησε για την έναρξη της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό: «Από το A Little Shelter έχουν περάσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.000 ζώα που βρήκαν ιατρική περίθαλψη και παντοτινές οικογένειες. Μετά την καταστροφή του καταφυγίου μας στη φωτιά της Βαρυμπόμπης το 2021, συνεχίζουμε ακόμη και σήμερα να χτίζουμε και να ομορφαίνουμε, βήμα βήμα, έναν χώρο φροντίδας, ασφάλειας και αγάπης για τα αδέσποτα ζώα. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη στήριξη του Παναθηναϊκού στο έργο μας. Η συμμετοχή ενός ιστορικού αθλητικού συλλόγου σε δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας αποδεικνύει πως ο αθλητισμός είναι και παιδεία, αλληλεγγύη, σεβασμός και φροντίδα για κάθε μορφή ζωής. Αυτή είναι η πιο όμορφη νίκη».