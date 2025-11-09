Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς (vid)

Στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό (έχουν από 18 βαθμούς), φιγουράρει και ο Βόλος. Οι Θεσσαλοί με όπλο την ψυχολογία, μετά την εντός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού, έπαιξαν φουλ άμυνα, όμως νίκησαν 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με γκολ του Χάμουλιτς στο 25’, στο ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Δυο σημαντικές αποκρούσεις έκανε ο Σιαμπάνης και ο Βόλος πήρε μεγάλο διπλό!

Ο Ατρόμητος (σ.σ. έμεινε στη 10η θέση) γνώρισε τρίτη σερί εντός έδρας ήττα, μετά την Κηφισιά στο πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Betsson. Οι Περιστεριώτες είχαν υπεροχή χωρίς ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο.

Αποτελεσματικός ο Βόλος

Ο Ατρόμητος είχε τις ευκαιρίες στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Ειδικά αυτή στο 7’ ήταν απίθανη καθώς ήταν τριπλή. Οι αμυντικοί απέκρουσαν στη γραμμή σουτ του Μουτουσαμί, η κεφαλιά του Μπάκου κόντραρε, ενώ ο Μουτσουσαμί δεν τα κατάφερε σε νέα προσπάθεια. Στο 12’ ο Σιαμπάνης είπε «όχι» στον Τσαντίλα.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό, όμως ήταν αποτελεσματικοί. Ακολούθησε «όχι» του Χουτεσιώτη, ο οποίος απέκρουσε με το δεξί πόδι κεφαλιά του Μύγα (20’). Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του Βόλου στην αντίπαλη εστία. Ηταν και η προειδοποίηση καθώς στο 25’ ο Χάμουλιτς με προβολή έκανε το 0-1, καθώς πρόλαβε τον Τσακμάκη, μετά από σέντρα του Σόρια.

Μετά το γκολ, ο Βόλος πρόσεχε την άμυνά του και άφηνε χώρο στον Ατρόμητο. Στο 29’ οι Περιστεριώτες έχασαν ευκαιρία, όταν ο Σιαμπάνης απέκρουσε κεφαλιά του Μπάκου. Με εξαίρεση ένα σουτ του Μπακού στο 43’ που κατέληξε άουτ, καθώς η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά, δεν υπήρξε κάτι αξιόλογο.

Φοβόταν ο Ατρόμητος

Μετά, ειδικότερα, στο δεύτερο ημίχρονο, οι δυο ομάδες έπαιξαν τη γάτα με το ποντίκι, καθώς η μια φοβόταν την άλλη. Ο Ατρόμητος ήθελε να ισοφαρίσει χωρίς να ρισκάρει, ενώ ο Βόλος έπαιζε φουλ άμυνα. Οι Περιστεριώτες ήταν συνεχώς μπροστά, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Για πρώτη φορά η άμυνα του Βόλου ανέβασε παλμούς στο 77’, όταν σε σουτ του Φαν Βέερτ η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Κάργα, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη. Μεγάλη ευκαιρία και στο 78’, όταν σουτ του Μπάκου κατέληξε άουτ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η εκτελεστική δεινότητα του Χάμουλιτς. Ο επιθετικός του Βόλου βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και έπιασε η προβολή που έκανε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να γυρίσει το ματς, αν και είχε υπεροχή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσακμάκης ηττήθηκε από τον Χάμουλιτς στη φάση του γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) στο 49΄είπε «παίζεται» σε πτώση του Χάμουλιτς στην μικρή περιοχή του Ατρομήτου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 25’ Χάμουλιτς

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Μουντές, Τσακμάκης, Μίχορλ, Τσιγγάρας (72’ Φαν Βέερτ), Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62’ Γκαρθία), Τσαντίλας (72’ Οζέγκοβιτς).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Σόρια, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (65’ Μπουζούκης), Χουάνπι (65’ Πίντσι), Κόμπα, Λάμπρου (78’ Ασσχεχνούν), Τζόκα (89’ Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (78’ Μακνί).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 22/11 Ολυμπιακός-Ατρόμητος (20:00), 24/11 Βόλος-Λεβαδειακός (18:00)