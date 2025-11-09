Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό

Παραμένει τέταρτος, σαρώνει και θαμπώνει ο Λεβαδειακός! Οι Βοιωτοί με παράσταση για έναν ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο διέλυσαν τον Πανσερραϊκό με 5-2 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πέντε σερί αήττητα παιχνίδια ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, συν ένα στο Κύπελλο. Επίσης, οι Βοιωτοί έχουν την καλύτερη επίθεση στην Super League με 26 γκολ! Πρωταγωνιστές του αγώνα με τον Πανσερραϊκό οι Οζμπολτ, Παλάσιος.

Πιο συγκεκριμένα δυο γκολ μια ασίστ ο Οζμπολτ, γκολ και ασίστ ο Παλάσιος και ένα γκολ ο Βέρμπιτς. Κάθε επίθεση του Λεβαδειακού έγραφε, ειδικά στο β’ ημίχρονο, το σκορ ήταν 4-1 στο 59’. Όμως, δεν σταμάτησε είχε και δοκάρι με τον Παλάσιος, ενώ το 5-1 έγινε με πέναλτι του Πεντρόζο.

Για τον Πανσερραϊκό χειρότερα δεν γίνεται. Τέταρτη σερί ήττα και κολλημένος στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με πέντε βαθμούς.

Με κατοχή μπάλας 66 %

Το παιχνίδι ξεκίνησε με θεαματικό τρόπο. Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε, όμως ο Πανσερραϊκός απάντησε γρήγορα! Το 1-0 έγινε στο 9’ με σκόρερ τον Οζμπολτ μετά από σέντρα του Τσάπρα. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στην πρώτη τους απειλή με προβολή του Νάνελι, μετά από ωραίο γύρισμα του Μπρους.

Στη συνέχεια ο Λεβαδειακός είχε φλύαρη υπεροχή και ο Πανσερραϊκός έπαιζε με αντεπιθέσεις χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στο 41’ ο Πανσερραϊκός σκόραρε με τον Ιβάν, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η υπεροχή του Λεβαδειακού επιβεβαιώθηκε και στην πράξη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με θεαματικό γκολ του Παλάσιος καθώς η σέντρα-σουτ κόντραρε στον Τσαούση και κατέληξε στα δίχτυα (2-1). Ο Λεβαδειακός είχε 66 % κατοχή μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν δημιούργησε ευκαιρίες.

Σόου στο δεύτερο ημίχρονο

Μπορεί ο Πανσερραϊκός να ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, ασκώντας πίεση στην εστία του Λεβαδειακού και να είχε καλή ευκαιρία με τον Μάρας, όμως οι Βοιωτοί έκαναν το 3-1. Στο 54’ ο Οζμπολτ σκόραρε για δεύτερη φορά στο ματς, μετά από ωραίο γύρισμα του Παλάσιος.

Το σόου το Λεβαδειακού συνεχίστηκε και στο 59’ ο Βέρμπιτς έκανε το 4-1, μετά από ασίστ του Οζμπολτ. Παρά τη διαφορά των τριών γκολ ο Λεβαδειακός δεν τα παράτησε και στο 65’ είχε δοκάρι με τον Παλάσιος, όπως και άλλες ευκαιρίες.

Το 5-1 έγινε στο 72’ με εύστοχο πέναλτι του Πεντρόζο. Ο διαιτητής Ματσούκας καταλόγησε την παράβαση για χέρι του Ντε Μάρκο, μετά από σουτ του Τσοκάι.

Ο Πανσερραϊκός μείωσε 5-2 στο 88’ με κεφαλιά του Μάρας, μετά από κόρνερ. Στο 90+1′ ο Τιναλίνι γλίτωσε την εστία του, αποκρούοντας σουτ του Τσάπρα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος και αυτό φάνηκε από το ξεκίνημα του αγώνα. Οι Βοιωτοί είχαν την υπεροχή και στο πρώτο ημίχρονο, όμως τους έλειψε η τελική προσπάθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκαν και σάρωσαν.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ολο το ματς ήταν… Λεβαδειακός. Οι φιλοξενούμενοι δεν άντεξαν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσαούσης είχε πολλά προβλήματα στην αριστερή πλευρά, το 3-1 και το 4-1 του Λεβαδειακού μπήκε από την πλευρά του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ματσούκας (Εύβοιας) πήρε πίσω πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού στο 55’, επειδή προηγήθηκε οφσάιντ. Δεν χρειάστηκε να πάει στο VAR. Στο 71’ υπέδειξε άμεσα το πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού σε χέρι του Ντε Μάρκος.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 41’ επικυρώθηκε η αντικανονική θέση του Μάρας και ακυρώθηκε γκολ του Πανσερραϊκού ως οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: 9’,54’ Οζμπολτ, 45+2’ Παλάσιος, 59’ Βέρμπιτς, 72’ Πεντρόζο (με πέναλτι) – 13’ Νάνελι, 88’ Μάρας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος (86’ Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76’ Γκούμας), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς (63’ Λαγιούς), Μπάλτσι (46’ Συμελίδης), Όζμπολτ (63’ Πεντρόζο).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέξανδρος Βεργώνης): Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81’ Γκιγιομέ), Λιάσος (63’ Δοϊρανλής), Νάνελι (70’ Βάγκε), Ιβάν (63’ Μπανζάκι), Μπρουκς (63’ Καρέλης), Μάρας.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 23/11 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός (17:00), 24/11 Βόλος-Λεβαδειακός (17:00).