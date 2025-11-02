ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2 : Νίκη… Ευρώπης για τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός πήρε σημαντικό διπλό στη Λάρισα, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΛ Novibet για την 9η αγωνιστική της Stoximan Super League, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία στη φετινή σεζόν και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο έκρινε την αναμέτρηση στο 17ο λεπτό, «πληγώνοντας» την πρώην ομάδα του.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΛ Novibet να μπαίνει πιο δυνατά στον αγώνα στα πρώτα δέκα λεπτά. Σε εκείνο το διάστημα, ο Ατανάσοφ πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς κάνοντας το σουτ πολλά μέτρα πίσω από την περιοχή με τον Λοντίγκιν να προλαβαίνει και να μπλοκάρει. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Λεβαδεαικός άνοιξε το σκορ στο 17’. Ο Κωστής έκανε ένα δυνατό σουτ, ο Μελίσσας απέκρουσε, ο Μπάλτσι πήρε το ριμπάουντ, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και ο Πεντρόσο με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του.

Στο 24ο λεπτό, ο Πεντρόσο πήγε να κάνει το 0-2. όμως ο Τσάκλα έσωσε τελευταία στιγμή τους Θεσσαλούς. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και στη συνέχεια του ημιχρόνου, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία στο 35’, με τον Παλάσιος να «σπάει» την μπάλα στην περιοχή και τον Πεντρόσο να μην προλαβαίνει να σκοράρει προ κενής εστίας. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η Λάρισα έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Πασά να κάνει το ψαλιδάκι μέσα στην περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στην επανέναρξη, οι γηπεδούχοι μπήκαν στον αγώνα με σκοπό το γκολ της ισοφάρισης, με την πρώτη καλή στιγμή να γίνεται στο 50΄ με το σουτ του Κωστή να πατάει περιοχή όμως το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ έχασε άλλη μία τεράστια ευκαιρία με τον Πασά, ο οποίος με γυριστή κεφαλιά έστειλε πάλι την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 58ο λεπτό ο Τούπτα έκανε επικίνδυνο γύρισμα από τα δεξιά, ο Λοντίγκιν μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Η επόμενη καλή στιγμή ήρθε στο 78′ για τον Λεβαδειακό, όταν ο Παλάσιος έκανε το διαγώνιο σουτ από τα δεξιά και ο Μελίσσας απέκρουσε με το ένα χέρι, παραχωρώντας κόρνερ. Στο 85ο λεπτό, ο Σαγκάλ δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αποχώρησε οριστικά από την αναμέτρηση, με τον Στέλιο Μαλεζά να έχει συμπληρώσει τις αλλαγές και έτσι η ΑΕΛ πορεύτηκε με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν και έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης, όμως οι Βοιωτοί βρήκαν και δεύτερο γκολ, σε μία φάση όπου ο Μελίσσας έδιωξε το σουτ του Λαγιούς και ο Συμελίδης προ κενής εστίας έκανε το τελικό 0-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η διαχείριση του αγώνα από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μετά το 0-1

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Πεντρόσο άλλαξε την εικόνα του Λεβαδειακού μετά το «νωθρό» ξεκίνημα των Βοιωτών

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Πασάς αποδείχθηκε μοιραίος για τους γηπεδούχους, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες για το 1-1, ενώ στάθηκε άτυχος και με 2 δοκάρια

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κατοίκος χειρίστηκε σωστά το ματς στη Λάρισα, ενώ υπέδειξε σωστά χέρι του Παλάσιος στη φάση που ζήτησε πέναλτι στο 61’

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR επενέβη στη φάση του γκολ για να επιβεβαιώσει το 0-1 του Πεντρόσο, ενώ δεν κάλεσε τον διαιτητή σε φάση για πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού

ΣΚΟΡΕΡ: Πεντρόσο 17’, Συμελίδης 90+5′

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουαταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες (80′ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (53′ Τούπτα), Πασάς (71′ Γκαράτε), Ουάρντα (80′ Γιούσης), Μούργος (53′ Σαγάλ).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι (72′ Λαγιούς), Παλάσιος (Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (59′ Συμελίδης), Πεντρόσο (72′ Όζμπολτ).