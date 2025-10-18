Ο Παλάσιος πήρε το όπλο του και ο Λεβαδειακός την ισοπαλία (2-2 με το Ατρόμητο)

Λεβαδειακός και Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι με 2-2 σε μία πραγματική ματσάρα που τα είχε όλα, ένταση, πάθος γκολ και διακυμάνσεις στην ψυχολογία. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες οι Μπάκου και Παλάσιος που είχαν από ένα γκολ και μία ασίστ για Ατρόμητο και Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε στο τέλος να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και αν ήταν και λίγο πιο τυχερός θα μπορούσε να πάρει και ολόκληρο το παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος έκανε «εκρηκτικό» ξεκίνημα στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 20ο λεπτό με τον Μπάκου να σκοράρει και να κάνει το 1-0 μετά από τελική πάσα του Ούρονεν. Μάλιστα δεν έφτανε αυτό, αλλά ο Τσαντίλας με γκολ στο 24’ έκανε και το 2-0 για την ομάδα του Περιστερίου, με τον Μπάκου να δίνει την ασίστ.

Ο Λεβαδειακός μείωσε σε 2-1 σε μόλις τέσσερα λεπτά και συγκεκριμένα στο 28ο λεπτό με γκολ του Συμελίδη έπειτα από πάσα του Παλάσιος, με την ομάδα της Βοιωτίας να βρίσκει ανοιχτό χώρο στην κόντρα. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Λεβαδειακός ανέβασε στροφές και κυριάρχησε στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ανώτερη και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 78ο λεπτό με τον Παλάσιος να κάνει το γυριστό και τη μπάλα να βρίσκει στον Μανσούρ και να καταλήγει στα δίχτυα του Ατρομήτου για το 2-2.

Στο 90ο λεπτό ο Όζμπολτ έπεσε στην περιοχή με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι και το VAR να τον καλεί για να το δει και να το πάρει σωστά πίσω. Το 2-2 έμεινε μέχρι το τέλος με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο 2-0 του Ατρομήτου φέρεται να αφύπνισε τον Λεβαδειακό, ο οποίος μείωσε νωρίς σε 2-1 και τελικά κατάφερε να αποσπάσει και τον βαθμό της ισοπαλίας στο Περιστέρι, αποτέλεσμα που τον διατηρεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η εμφάνιση του Παλάσιος, ο οποίος είχε και την τελική πάσα στον Συμελίδη, αλλά και το γκολ που έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στον Λεβαδειακό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χουτεσιώτης δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, δεν συννενοήθηκε σωστά με τα στόπερ του και γενικά δεν ήταν καλός στο παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο άρχοντας της αναμέτρησης ήταν ο Μόσχου και είδε πέναλτι στο 90’ υπέρ του Λεβαδειακού σε μαρκάρισμα του Τσιγγάρα στον Όζμπολτ, λανθασμένα. Ευτυχώς για τον διαιτητή υπήρχε το VAR και διόρθωσε το λάθος του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR επενέβη στη φάση του 90ου λεπτού όταν ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στον Όζμπολτ, όμως το πήρε πίσω σωστά.

ΣΚΟΡΕΡ: Μπάκου 20’, Τσαντήλας 24’, Συμελίδης 28’, Παλάσιος 78’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης (83′ Φαν Βέερτ), Ούρονεν (62′ Παπαδόπουλος), Μοτουσάμι, Μίχορλ (62′ Τσιγγάρας), Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62′ Αϊτόρ), Τσαντίλας (77′ Καραμάνης).

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας (90+4′ Γιούριτς), Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος, Τσιμπόλα (46′ Όζμπολτ), Τσόκαϊ, Παλάσιος (90+4′ Μανθάτης), Κωστή, Πεντρόσο (46′ Μπάλτσι), Συμελίδης (66′ Λαγιούς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Ο Ατρόμητος φιλοξενείται από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο στις 25/10, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη στις 26/10.