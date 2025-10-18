sports betsson
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Ο Παλάσιος πήρε το όπλο του και ο Λεβαδειακός την ισοπαλία (2-2 με το Ατρόμητο)
Ποδόσφαιρο 18 Οκτωβρίου 2025 | 21:38

Ο Παλάσιος πήρε το όπλο του και ο Λεβαδειακός την ισοπαλία (2-2 με το Ατρόμητο)

Μπορούσε και τη νίκη ο Λεβαδειακός στο Περιστέρι, καθώς γύρισε το ματς, ενώ ο Ατρόμητος προηγήθηκε 2-0 με εκρηκτικό ξεκίνημα

Σύνταξη
Spotlight

Λεβαδειακός και Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι με 2-2 σε μία πραγματική ματσάρα που τα είχε όλα, ένταση, πάθος γκολ και διακυμάνσεις στην ψυχολογία. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες οι Μπάκου και Παλάσιος που είχαν από ένα γκολ και μία ασίστ για Ατρόμητο και Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε στο τέλος να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και αν ήταν και λίγο πιο τυχερός θα μπορούσε να πάρει και ολόκληρο το παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος έκανε «εκρηκτικό» ξεκίνημα στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 20ο λεπτό με τον Μπάκου να σκοράρει και να κάνει το 1-0 μετά από τελική πάσα του Ούρονεν. Μάλιστα δεν έφτανε αυτό, αλλά ο Τσαντίλας με γκολ στο 24’ έκανε και το 2-0 για την ομάδα του Περιστερίου, με τον Μπάκου να δίνει την ασίστ.

Ο Λεβαδειακός μείωσε σε 2-1 σε μόλις τέσσερα λεπτά και συγκεκριμένα στο 28ο λεπτό με γκολ του Συμελίδη έπειτα από πάσα του Παλάσιος, με την ομάδα της Βοιωτίας να βρίσκει ανοιχτό χώρο στην κόντρα. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Λεβαδειακός ανέβασε στροφές και κυριάρχησε στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ανώτερη και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 78ο λεπτό με τον Παλάσιος να κάνει το γυριστό και τη μπάλα να βρίσκει στον Μανσούρ και να καταλήγει στα δίχτυα του Ατρομήτου για το 2-2.

Στο 90ο λεπτό ο Όζμπολτ έπεσε στην περιοχή με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι και το VAR να τον καλεί για να το δει και να το πάρει σωστά πίσω. Το 2-2 έμεινε μέχρι το τέλος με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο 2-0 του Ατρομήτου φέρεται να αφύπνισε τον Λεβαδειακό, ο οποίος μείωσε νωρίς σε 2-1 και τελικά κατάφερε να αποσπάσει και τον βαθμό της ισοπαλίας στο Περιστέρι, αποτέλεσμα που τον διατηρεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η εμφάνιση του Παλάσιος, ο οποίος είχε και την τελική πάσα στον Συμελίδη, αλλά και το γκολ που έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στον Λεβαδειακό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χουτεσιώτης δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, δεν συννενοήθηκε σωστά με τα στόπερ του και γενικά δεν ήταν καλός στο παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο άρχοντας της αναμέτρησης ήταν ο Μόσχου και είδε πέναλτι στο 90’ υπέρ του Λεβαδειακού σε μαρκάρισμα του Τσιγγάρα στον Όζμπολτ, λανθασμένα. Ευτυχώς για τον διαιτητή υπήρχε το VAR και διόρθωσε το λάθος του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR επενέβη στη φάση του 90ου λεπτού όταν ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στον Όζμπολτ, όμως το πήρε πίσω σωστά.

ΣΚΟΡΕΡ: Μπάκου 20’, Τσαντήλας 24’, Συμελίδης 28’, Παλάσιος 78’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης (83′ Φαν Βέερτ), Ούρονεν (62′ Παπαδόπουλος), Μοτουσάμι, Μίχορλ (62′ Τσιγγάρας), Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62′ Αϊτόρ), Τσαντίλας (77′ Καραμάνης).

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας (90+4′ Γιούριτς), Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος, Τσιμπόλα (46′ Όζμπολτ), Τσόκαϊ, Παλάσιος (90+4′ Μανθάτης), Κωστή, Πεντρόσο (46′ Μπάλτσι), Συμελίδης (66′ Λαγιούς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Ο Ατρόμητος φιλοξενείται από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο στις 25/10, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη στις 26/10.

World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)

Μπορεί η Σεβίλλη να προέρχονταν από μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, όμως η Μαγιόρκα την... προσγείωσε και μάλιστα με ανατροπή, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα καθώς ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος απο τον Παναργειακό και πήρε δίκαια τη νίκη ανατρέποντας στις καθυστερήσεις το σκορ για το 2-1 που τον στέλνει στην κορυφή της βαθμολογίας του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
