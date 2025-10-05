Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες και ρεκόρ (vid)

Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο για τον Λεβαδειακό ο οποίος επιβλήθηκε του Παναιτωλικού με 6-0 εντός έδρας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Superleague.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Άλεκσιτς -ενώ είχε ήδη δύο γκολ διαφορά- και μετέτρεψε σε… παράσταση για έναν ρόλο την αναμέτρηση. Έτσι οι Βοιωτοί έφτασαν τους δέκα βαθμούς, ενώ ο Αγρινιώτες παρέμειναν στους έξι και την προτελευταία θέση.

Να σημειωθεί πως το τελικό 6-0 ήταν η ευρύτερη νίκη στην ιστορία του Λεβαδειακού στη Super League, καθώς έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν το 5-0 επί της Παναχαϊκής, τη σεζόν 1993-94.

Το παιχνίδι άρχισε με πολύ καλό ρυθμό και τον Λεβαδειακό να παίρνει πέναλτι στο 12ο λεπτό μετά από υπόδειξη του VAR για χέρι του Ενκολόλο. Ο Πεντρόσο ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε για το 1-0. Ο Παναιτωλικός ανέβασε την απόδοσή του και είχε μια καλή στιγμή με τον Ματσάν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αντίθετα στο 31′ οι Βοιωτοί διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Λαγιούς κινήθηκε ωραία, σούταρε, ο Τσάβες δεν έδιωξε σωστά και ο Συμελίδης έγραψε το 2-0 ανενόχλητος. Στο 34′ οι Αγρινιώτες έμειναν με δέκα παίκτες όταν ο Άλεκσιτς δέχθηκε δεύτερη κίτρινη για θέατρο.

Και πέντε λεπτά μετά, ο Λεβαδειακός σκόραρε ξανά για το 3-0. Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου συνδυάστηκε ωραία, ο Τσάπρας έκανε το γύρισμα και ο Πεντρόσο με το δεύτερο γκολ του έδωσε αέρα τριών τερμάτων στην ομάδα του. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βοιωτοί πήραν κι άλλο πέναλτι μετά από υπόδειξη του VAR. Ο Παλάσιος ανέλαβε την ευθύνη και διαμόρφωσε το 4-0 που ήταν σκορ ημχρόνου.

Ο Λεβαδειακός μπήκε δυναμικά και στο δεύτερο μέρος έχοντας δοκάρι με τον Λαγιούς μετά από διαγώνιο σουτ. Στο 53′ και το 54′ σουτ των Συμελίδη και Παλάσιος κατέληξαν στην αγκαλιά του Τσάβες. Η πίεση έφερε ακόμα ένα γκολ για το 5-0 στο 61′. Οι Βοιωτοί γύρισαν ωραία την μπάλα και ο Λαγιούς σκόραρε ωραίο πλασέ. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έβαλε και έκτο γκολ με τον Πεντρόσο στο 71′, αλλά ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Λεβαδειακός κέρδισε κι άλλο πέναλτι, συν την αποβολή του Κοντούρη, με τον Γιούριτς να μην αστοχεί και να διαμορφώνει το τελικό 6-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαδειακός στο ξεκίνημα του ματς και έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Άλεκσιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα από το 34′.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Χωρίς αμφιβολία ο Άλεκσιτς που άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γεώργιος Κόκκινος είχε μπόλικη δουλειά, καταλογίζοντας τρία πέναλτι και δίνοντας δύο κόκκινες κάρτες.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ομοίως και ο VAR ο οποίος χρειάστηκε να δώσει τα… φώτα του στις δύο περιπτώσεις πέναλτι και τη μία κόκκινη.

ΣΚΟΡΕΡ: 14′(πεν), 39′ Πεντρόσο, 31′ Συμελίδης, 45’+4′ (πεν) Παλάσιος, 61′ Λαγιούς, 90’+7′ (πεν) Γιούριτς

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Άμπου Χάνα(83΄Μάγκνουσον), Λιάγκας, Τσόκαϊ(65΄Γκούμας), Τσιμπόλα(78΄Φίλων), Λαγιούς(65΄Τζάλοου), Πεντρόσο, Παλάσιος(78΄Γιούριτς), Συμελίδης.

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας(59΄Γαλιάτσος), Γκαρσία(42΄Στάγιτς), Σιέλης, Μάνρικ(73΄Νικολάου), Κόγιτς(46΄Κοντούρης), Εστεμπάν(73΄Αγκίρε), Ενκολόλο, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στην επόμενη αγωνιστική (7η), ο Λεβαδειακός θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο (18/10, 19:30) και ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (18/10, 20:00).