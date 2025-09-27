sports betsson
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο «εκτέλεσε» τους Βοιωτούς (vids)
Ποδόσφαιρο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:17

Με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έσπασε το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα το γκολ των Βοιωτών στο 79’ (2-2) και πήρε το τρίποντο της νίκης.

Σύνταξη
«Ροντέο» στο Καραϊσκάκη, με νικητή τον Ολυμπιακό! Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ των Ρέτσου (43’) και Τσικίνιο (60’, 90+6’), επικράτησαν με 3-2 του Λεβαδειακού για την 5η αγωνιστική της Super League και επέστρεψαν στις νίκες.

Οι Πειραιώτες έσπασαν το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα στο 79’ γκολ των Βοιωτών, στο οποίο υπήρχε οφσάιντ, για το 2-2.

Μετά το γκολ του Γκούμα υπήρξε διακοπή 15 λεπτών, καθώς σύμφωνα με τον διαιτητή δεν υπήρχε επικοινωνία με το VAR και το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί με το σκορ στο 2-2, με την αναμέτρηση να αρχίζει ξανά στο 90+3’. Οι νταμπλούχοι δεν πτοήθηκαν και στο 90+6’ σκόραραν με τον Τσικίνιο για το 3-2, με τον Πορτογάλο να λυτρώνει τον Ολυμπιακό.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 13 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση με 13 πόντους, έχοντας 3 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που παίζουν την Κυριακή (28/9) με Βόλο (εντός) και Αστέρα (εκτός) αντίστοιχα.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης ήταν στα χαφ, με τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Στρεφέτσα στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με την εξής 11άδα: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος- Τσοκάι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Λαγιούς και Όζμπολτ.

Δοκάρι με Ποντένσε, 1-0 με Ρέτσο

Το πρώτο 20άλεπτο στο φαληρικό γήπεδο κύλησε με το παιχνίδι να έχει καλό ρυθμό, αλλά με λιγοστές φάσεις. Στο 9’ ο Λεβαδειακός απείλησε με μακρινό σουτ του Κωστή, μετά από έξοδο του Τζολάκη, αλλά ο Μουζακίτης κάλυψε τον νεαρό πορτιέρο και έδιωξε σε κόρνερ.

*Ο Μουζακίτης κάλυψε και έδιωξε σε κόρνερ, μετά το μακρινό σουτ του Κωστή.

Στο 18’ και στο 21’ ο Ολυμπιακός είχε δύο σουτ, με τους Ποντένσε και Έσε, αλλά το πρώτο έφυγε άουτ και το δεύτερο σταμάτησε στα σώματα. Στο 34’ οι Ερυθρόλευκοι είχαν δοκάρι, με τον Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχε κερδίσει ο Ελ Κααμπί, από δεξιά, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν. Στη συνέχεια ο Έσε πήρε το… ριμπάουντ, αλλά το σουτ του έφυγε άουτ.

*Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 43’ τελικά ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Ρέτσο. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το κόρνερ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι και ο διεθνής σέντερ μπακ με κεφαλιά σκόραρε για το 1-0 της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

*Ο Ρέτσος με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ λίγο πριν ολοκληρωθεί το 45άλεπτο και οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0.

Ισοφάρισε ο Παλάσιος, 2-1 με Τσικίνιο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές. Η πρώτη καλή στιγμή στην επανάληψη άνηκε στον Ποντένσε. Στο 55’ ο Πορτογάλος γύρισε ωραία και έκανε το φαλσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν.

*Δίπλα από το δοκάρι πέρασε το φαλτσαριστό σουτ του Ποντένσε.

Ένα λεπτό αργότερα ο Κωστή απείλησε με δυνατό σουτ, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 58’ ο Λεβαδειακός ισοφάρισε σε 1-1 με τον Παλάσιος. Οι Βοιωτοί βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Οζμπολντ γύρισε στον Παλάσιος και αυτός με δυνατό σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

*Το γκολ του Παλάσιος για το 1-1.

Η απάντηση του Ολυμπιακού, όμως, ήταν άμεση, με τον Τσικίνιο στο 60’ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 2-1. Ο Μουζακίτης έκανε το δυνατό σουτ, η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων, μετά την απόκρουση του Λοντίγκιν, αλλά ο Τσικίνιο από κοντά με κεφαλιά σκόραρε και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

*Ο Τσικίνιο πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 2-1.

Στο 65’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές, με τους Γκαρθία και Ζέλσον να παίρνουν τις θέσεις των Μουζακίτη και Στρεφέτσα. Στο 73’ ο Πορτογάλος μάλιστα απείλησε με σουτ από αριστερά, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε σε κόρνερ. Στο 76’ ο Βάσκος τεχνικός έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Καμπελά και Ροντινέι αντί των Ποντένσε και Κοστίνια.

Απίθανα πράγματα με το VAR

Στο 79’ ο Γκούμας, που είχε περάσει στο παιχνίδι στο 75’ αντί του Τσοκάι, με γυριστό νίκησε τον Τζολάκη για το 2-2, σε μια φάση όμως που υπήρχε ξεκάθαρα οφσάιντ και το γκολ θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διαιτητή, Κατσικογιάννη, υπήρχε πρόβλημα με το VAR και δεν ήταν δυνατό να μπει η γραμμή για να φανεί το οφσάιντ.

*Το γκολ του Γκούμα, που έπρεπε να ακυρωθεί για οφσάιντ.

Μετά από 15 λεπτά αναμονής, ο διαιτητής είπε στους ανθρώπους των δύο ομάδων ότι το πρωτόκολλο ορίζει το ματς να συνεχιστεί με το σκορ στο 2-2, προκαλώντας δικαιολογημένα πολλές αντιδράσεις από τους Ερυθρόλευκους, καθώς υπήρχε ξεκάθαρο οφσάιντ.

Δείτε τη φωτογραφία:

«Λυτρωτής» Τσικίνιο

Το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά στο 90+3’, με τον Ολυμπιακό να πιέζει για το γκολ της νίκης, το οποίο βρήκε στο 90+6’ με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Λοντίγκιν για το 3-2 του Ολυμπιακού.

*Ο Τσικίνιο «λύτρωσε» τους Πειραιώτες στο 90+6′.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι Ερυθρόλευκοι δεν απειλήθηκαν και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να παίρνει το τρίποντο της νίκης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός δεν πτοήθηκε όταν είδε τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει σε 2-2 και πίεζε για να βρει το γκολ της νίκης, το οποίο τελικά πέτυχε με τον Τσικίνιο στο 90+6’.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος πέτυχε δύο γκολ: Το πρώτο στο 60’ (2-1) και το δεύτερο στο 90+6’ (3-2), με υπέροχη προσωπική ενέργεια, με τον Ίβηρα να λυτρώνει τους Ερυθρόλευκους στις καθυστερήσεις και να τους δίνει το τρίποντο της νίκης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Το… VAR. «Χάλασε» στην πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα. Αυτό που συνέβη με το VAR θα μπορούσε να είχε αλλοιώσει το αποτέλεσμα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Κατσικογιάννης έκανε αρκετά λάθη στον πειθαρχικό τομέα, σε μια αναμέτρηση που στιγματίστηκε από το… χαλασμένο VAR.

VARολογώντας:

Απίστευτα πράγματα στο Καραϊσκάκη, με το VAR να «χαλάει» και να κατοχυρώνεται μετά από 15 λεπτά διακοπής το γκολ του Γκούμα για το 2-2, το οποίο θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί για οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ρέτσος (43’), Τσικίνιο (60’, 90+6’) – Παλάσιος (58’, Γκούμας (79’).

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (76′ Ροντινέι), Έσε, Μουζακίτης (65′ Γκαρθία), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (65′ Μαρτίνς), Ποντένσε (76′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (90′ +14′ Ταρέμι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι (75′ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75′ Μανθάτης), Παλάσιος (90’+9′ Πεντρόσο), Όζμπολτ.

Επόμενη αγωνιστική:

Ο Ολυμπιακός παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ (5/10, 20:30) και ο Λεβαδειακός εντός έδρας με τον Παναιτωλικό (05/10, 18:00).

