Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με γκολάρα του Τσικίνιο (3-2 vids) – Δύο γκολ πέτυχε ο Πορτογάλος
Ο Τσικίνιο πέτυχε και δεύτερο γκολ, κάνοντας το 3-2 για την ομάδα του Πειραιά
- Η φορολογική… ρουλέτα της αγοράς σπιτιού στην Ευρώπη
- «Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
- Το αγκάθι του ενεργειακού κόστους – Η πρόταση του ΣΕΒ και οι κίνδυνοι
- Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ο Τσικίνιο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο ματς με τον Λεβαδειακό, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σκόραρε για δεύτερη φορά, δίνοντας μια πολύτιμη νίκη στους πρωταθλητές στο 96′ (3-2).
Ο Τσικίνιο έκανε ωραία ατομική ενέργεια, περνώντας όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του και με εξαιρετικό πλασέ από το ύψος της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν, κάνοντας το 3-2 για τους πειραιώτες.
Δείτε το 3-2 για τον Ολυμπιακό
Κι εδώ το 2-2
Το 2-1
Το 1-1
Και το 1-0
- Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
- H βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (pic)
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
- Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
- Μεντιλίμπαρ: «Θα προχωράμε όσο έχουμε την ικανότητα να αντιδράμε»
- Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 334 τίτλους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις