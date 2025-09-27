Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με γκολάρα του Τσικίνιο (3-2 vids) – Δύο γκολ πέτυχε ο Πορτογάλος

Ο Τσικίνιο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο ματς με τον Λεβαδειακό, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σκόραρε για δεύτερη φορά, δίνοντας μια πολύτιμη νίκη στους πρωταθλητές στο 96′ (3-2).

Ο Τσικίνιο έκανε ωραία ατομική ενέργεια, περνώντας όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του και με εξαιρετικό πλασέ από το ύψος της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν, κάνοντας το 3-2 για τους πειραιώτες.

Δείτε το 3-2 για τον Ολυμπιακό

Κι εδώ το 2-2

Το 2-1

Το 1-1

Και το 1-0