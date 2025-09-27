Ισοφάρισε με Παλάσιος ο Λεβαδειακός (1-1, vids)
Οι Βοιωτοί έφτασαν στην ισοφάριση κόντρα στον Ολυμπιακό, με γκολ του Αργεντίνου
- Η φορολογική… ρουλέτα της αγοράς σπιτιού στην Ευρώπη
- «Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
- Το αγκάθι του ενεργειακού κόστους – Η πρόταση του ΣΕΒ και οι κίνδυνοι
- Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ο Λεβαδειακός κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο ματς με τον Ολυμπιακό (1-1), με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν δίχτυα σε κόντρα επίθεση στο 58’.
Σκόρερ ήταν με δυνατό σουτ ο Παλάσιος.
Δείτε το γκολ των φιλοξενούμενων:
Κι εδώ το 1-ο
- H βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (pic)
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
- Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
- Μεντιλίμπαρ: «Θα προχωράμε όσο έχουμε την ικανότητα να αντιδράμε»
- Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 334 τίτλους
- Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις