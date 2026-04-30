Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο
Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Με το εισιτήριο στο χέρι για την Λειψία, όπου θα γίνει ο τελικός του Conference League, είναι η Κρίσταλ Πάλας που πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί Σαχτάρ Ντόνετσκ και έκανε τη ρεβάνς να μοιάζει τυπική υπόθεση. Μετά τον πρώτο ημιτελικό προβάδισμα έχει και η Ράγιο Βαγεκάνο, μετά το εντός έδρας 1-0 επί της Στρασπούρ.

Στα αξιοσημείωτα ότι η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ της διοργάνωσης. Οι αγώνες ρεβάνς των ημιτελικών του Conference θα γίνουν την Πέμπτη 7 Μαΐου.

Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασμπούρ 1-0

Στο ξεκίνημα του αγώνα η ισπανική ομάδα πίεσε, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία και η Στρασμπούρ μπόρεσε να ισορροπήσει. Στο 13’ η Ράγιο ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Εντσίσο, όμως ο Λετονός Ρούμσας και ο Πολωνός VAR Κβιατκόφσκι δεν διαπίστωσαν παράβαση.

Στο 14’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρία με τον Τσίλγουελ που αστόχησε σε σουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε και σουτ του Αλεμάο της Ράγιο Βαγεκάνο στο 21’. Στο πρώτο ημίχρονο πιο επικίνδυνοι ήταν οι γηπεδούχοι, όμως, γενικά, οι άμυνες έβγαλαν ασπροπρόσωπους τους προπονητές των δυο ομάδων.

Αποφασισμένη για να σκοράρει μπήκε η Ράγιο στην επανάληψη και τα κατάφερε στο 54’, με κεφαλιά του Αλεμάο, μετά από κόρνερ του Παλαθόν. Η Ράγιο έχασε ευκαιρία και στο 84’, όμως ο Πέντερς απέκρουσε κεφαλιά του Λεζέουνε που είχε ευκαιρία με σουτ και στο 94’.

Στο 82’ οι Ισπανοί ζήτησαν πέναλτι του Πέντερς σε πάτημα στον Ντε Φρούτος.

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ: Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Όσκαρ Βαλεντίν, Παλαθόν (88’Καμέγιο), Ουνάι Λόπεθ (94’Γκουμπάου), Ακομάς, Ντε Φρούτος (87’Εσπίνο), Αλεμάο (64’Πέδρο Ντίαθ).

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ: Πέντερς, Κουατάρα, Χέγκσμπεργκ, Ομομπαμιντέλε, Τσίλγουελ, Μορέιρα, Ντουκουρέ, Ελ Μουραμπέτ (95’Ογεντέλε), Ενσίσο, Εμεγκά (83’Νανάσι), Γκοντό (66’Αμό-Αμεγιό).

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας 1-3

Η αγγλική ομάδα αιφνιδίασε στο ξεκίνημα του αγώνα που έγινε στην Κρακοβία, καθώς προηγήθηκε στα 21 δευτερόλεπτα με γκολ του Ισμαΐλα Σαρ, ο οποίος σημάδεψε την αριστερή γωνία έπειτα από εκπληκτική μακρινή πάσα του Ματετά.

Σε χρόνο 21 δευτερολέπτων, η Κρίσταλ Πάλας και ο Ισμαΐλα Σαρ έχουν πλέον το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Conference League. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32 δευτερόλεπτα, που σημειώθηκε από τον Φέρντι Ντρούιφ με την Ραπίντ Βιέννης.

Η Σαχτάρ συνήλθε και παρότι η κατοχή της μπάλας είχε φτάσει στο 73 % στο ημίωρο δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία. Χαρακτηριστικό της πίεσης των Ουκρανών είναι ότι το 45λεπτο τελείωσε με 66 % κατοχή υπέρ τους αλλά και με πολύ φλυαρία!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ της Σαχτάρ στο 47’! Ο Κάουα Ελίας εκτέλεσε κόρνερ και ο Οτσερένκο με κεφαλιά βρήκε τον στόχο, κάνοντας το 1-1.

Η Κρίσταλ Πάλας ξύπνησε και έχασε διπλή ευκαιρία στο 54’ καθώς ο Ρίνζικ είπε «όχι» πρώτα στο Σαρ και μετά στον Ματετά. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 2-1 στο 58’ με πλασέ του Καμάντα, αφού πήρε το ριμπάουντ από το σουτ του Ματέτα στο δοκάρι. Ο Αλεμάο έχασε ευκαιρία στο 63’, αλλά ο Πέντερς απέκρουσε την κεφαλιά.

Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν κατοχή μπάλας 70-30 η Κρίσταλ Πάλας έκανε το 3-1 με τον Λάρσεν μετά από ασίστ του Καμάντα στο 84’.

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ: Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγένκο, Πέδρο Ενρίκε, Οτσερέτκο (83’ Τραορέ), Σαντάνα, Πεδρίνιο (74’ Μπονταρένκο), Μάρλον Γκόμες (65’ Ισάκε), Ετζινάλδο (74’ Νέβερτον), Κάουα Ελίας (83’ Ναζάρινα).

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά, Ρίτσαρντς, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα (90’ Λέρμα), Γουόρτον, Πίνο (74΄Τζόνσον), Ματετά (65’ Λάρσεν), Σαρ.

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Απλά εξαφανίστηκα» - Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς
Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

