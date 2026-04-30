Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Ολοσχερώς καταστράφηκε η επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκίνητών στην συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις με συνέπεια να επεκταθεί και στους δύο πάνω ορόφους του κτιρίου καταστρέφοντας 8 διαμερίσματα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ολική καταστροφή



Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στον χώρο της επιχείρησης και πρόλαβε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Η απαγωγή το 2022

Πρόκειται για τον Γιώργο Κυπαρρίση ο οποίος 29 Δεκεμβρίου 2021 είχε πέσει θύμα απαγωγής. Η υπόθεση είχε απασχολήσει για μέρες τα μέσα ενημέρωσης.

Οι απαγωγείς είχαν κρατήσει το θύμα για 66 ημέρες μέχρι να τον απελευθερώσουν στις 4 Μαρτίου 2022 αφού πρώτα πήραν ως λύτρα 800.000 ευρώ από την οικογένεια του Κυπαρρίση.

Μετά από ημέρες η αστυνομία είχε εξιχνιάσει την υπόθεση και είχε συλλάβει τρία άτομα ενώ είχαν βρεθεί και περίπου 300.000 ευρώ από τα λύτρα που είχαν πάρει οι δράστες.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η υπόθεση της απαγωγής μπορεί να σχετίζεται με τη σημερινή πυρκαγιά χωρίς για την ώρα να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο.

Πολλές εκρήξεις

​Σύμφωνα με τις μαρτυρίες από περίοικους και ένοικους στην πολυκατοικίας που κάηκε, όλα ξεκίνησαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι. «Άκουσα πολλές εκρήξεις, νόμιζα στην αρχή πως ήταν παιδιά που έπαιζαν», αναφέρει μια κάτοικος, περιγράφοντας τον πυκνό μαύρο καπνό που κάλυψε τα πάντα.

​Η φωτιά φαίνεται πως βρήκε «τροφή» στα εύφλεκτα υλικά της αποθήκης. «Άρπαξαν οι τέντες από πάνω και μετά η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη», σημειώνει άλλη αυτόπτης μάρτυρας, εξηγώντας πώς οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» από το ισόγειο στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο.