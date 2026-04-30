Ίλιον: Καταγγελίες για καθυστερήσεις και έλλειψη νερού στη φωτιά που κατέκαψε ολόκληρη πολυκατοικία
«Ακούστηκαν εκρήξεις, άρπαξαν οι τέντες και η φωτιά έγινε ανεξέλεγκτη» - Μαρτυρίες για τη μεγάλη φωτιά στο Ίλιον
Μια καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον. Η φωτιά, που ξεκίνησε από αποθήκη ανταλλακτικών στο ισόγειο, επεκτάθηκε αστραπιαία, κατακαίοντας ολοσχερώς δύο ορόφους κατοικιών πάνω από το κατάστημα.
Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές χάους και μια μάχη με τις φλόγες που γρήγορα χάθηκε.
Το χρονικό της εξάπλωσης: «Μαύρος καπνός και απανωτές εκρήξεις»
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες στο σημείο, όλα ξεκίνησαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι. «Άκουσα πολλές εκρήξεις, νόμιζα στην αρχή πως ήταν παιδιά που έπαιζαν», αναφέρει μια κάτοικος, περιγράφοντας τον πυκνό μαύρο καπνό που κάλυψε τα πάντα.
Η φωτιά φαίνεται πως βρήκε «τροφή» στα εύφλεκτα υλικά της αποθήκης. «Άρπαξαν οι τέντες από πάνω και μετά η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη», σημειώνει άλλη αυτόπτης μάρτυρας, εξηγώντας πώς οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» από το ισόγειο στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο.
Καταγγελίες για καθυστερήσεις και έλλειψη νερού
Οι μαρτυρίες των κατοίκων εστιάζουν και στην επιχειρησιακή δυσκολία της κατάσβεσης. Πολλοί ισχυρίζονται πως τα πρώτα οχήματα της Πυροσβεστικής ξέμειναν γρήγορα από νερό, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα κρίσιμο κενό 15 έως 20 λεπτών μέχρι να βρεθούν αντλίες και να έρθουν ενισχύσεις. «Παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε κανείς», καταγγέλλει κάτοικος που έβλεπε τη φωτιά από το μπαλκόνι της
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή για νεαρό ιδιοκτήτη που βρισκόταν στο κτίριο και προσπαθούσε με λυγμούς να σώσει ό,τι μπορούσε από το βιος του. «Άστα καλύτερα, να έχουμε υγεία παρά να πεθάνεις εκεί μέσα», του φώναζαν οι γείτονες, την ώρα που η φωτιά κατέστρεφε τα πάντα στο πέρασμά της.
