Έχουν περάσει κάτι λιγότερο από δέκα χρόνια από τη στιγμή που το όνομά του άρχισε να ακούγεται έντονα στο Χόλιγουντ, χάρη στο Dunkirk του Κρίστοφερ Νόλαν και το The Killing of a Sacred Deer του Γιώργου Λάνθιμου. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Μπάρι Κίογκαν είδε τις επαγγελματικές του μετοχές να εκτοξεύονται.

Την ίδια ώρα, όμως, ο 33χρονος ηθοποιός έζησε από πρώτο χέρι τον κανόνα «η διασημότητα εκτός από θαυμαστές φέρνει και haters». Η σύντομη σχέση του -πάνω κάτω έναν χρόνο- με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ είχε άδοξο τέλος. Και τα πράγματα τα έκανε χειρότερα μια φήμη.

Αυτή που ήθελε τον Μπάρι Κίογκαν να έχει απατήσει την νεαρή pop star, με αποτέλεσμα οι φανατικοί θαυμαστές της να του κάνουν τη ζωή «κόλαση» στα social media. Ο γνωστός ηθοποιός δέχθηκε σκληρό τρολάρισμα για την εμφάνισή του – σε τέτοιο βαθμό που σταμάτησε να βγαίνει έξω.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barry Keoghan Source (@barrykeoghansource)

Και τώρα, αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να απαντήσει σε όλα αυτά. Ο Κίογκαν, μιλώντας στο podcast Friends Keep Secrets του Μπένι Μπλάνκο, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε συνέβη κάτι με την influencer Μπρέκι Χιλ, ενώ αναφέρθηκε και στο διαδικτυακό bullying που δέχτηκε.

«Άρχισα να αποφεύγω πράγματα. Να μην πηγαίνω σε events και σταμάτησα να κοινωνικοποιούμαι, επειδή υπήρχε αυτή η φήμη που ήταν ένα ψέμα» είπε ο Μπάρι Κίογκαν.

Barry Keoghan on rumors he cheated on Sabrina Carpenter: “I have been avoiding stuff. I came off Instagram and social profiles. I’ve stopped going to events. I’ve stopped just socializing. It’s because there was a narrative out there that was never really sort of even spoken on… pic.twitter.com/YhNRc2thOt — Pop Tingz (@PopTingz) April 29, 2026

«Ναι, δεν επιβεβαίωσα ούτε διέψευσα τη φήμη. Απλά εξαφανίστηκα» συμπλήρωσε. «Και μετά άρχισαν να εμφανίζονται βίντεο με εμένα για το πως μοιάζω. Ξανα και ξανά και ξανά. Ήταν τρελό».

Ο ηθοποιός τόνισε πως παρά το γεγονός ότι δεν έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έμπαινε από προφίλ φίλων του για να βλέπει το τι λένε για εκείνον. «Ήμουν περίεργος, αλλά υπήρχε πολύ μίσος για το πρόσωπό μου» παραδέχθηκε.

