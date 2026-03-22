Δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες κρύβονται πίσω από την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο και ξερνούν οχετό εναντίων γνωστών και άγνωστων.

Ένας από αυτούς που ήρθε αντιμέτωπος με το ιντερνετικό μένος, ήταν ο Ιρλανδός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Morning Mash Up» του SiriusXM, δήώσε ότι: «Υπάρχει πολύ μίσος στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές προσβολές για την εμφάνισή μου».

Επισημαίνοντας ότι «έχει απίστετους θαυμαστές και ότι ο κόσμος είναι υπέροχος», ο πρωταγωνιστής της σειράς «Peaky Blinders: The Immortal Man» παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι «υπάρχει και μια δυσάρεστη πλευρά».

«Είναι επίσης απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», πρόσθεσε ο Κίογκαν, αναφερόμενος στον γιο του, Μπράντο, ο οποίος είναι μόλις 3 χρονών.

«Απόλυτα ειλικρινής και τίμιος»

Η σφοδρή κριτική που δέχεται στο διαδικτύο επηρέασε βαθύτατα τον Μπάρι Κίογκαν, ο οποίος παρόλο που έχει «αποσυρθεί» σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπει τον ευατό του να αδυνατεί να παραστεί σε εκδηλώσεις υπό το φόβο του τι θα ακολουθήσει μετά.

«Με έχει κάνει να αποφεύγω [πράγματα και καταστάσεις], με έχει κάνει να κλείνομαι στον εαυτό μου και να μην θέλω να πηγαίνω σε μέρη, να μην θέλω να βγαίνω έξω», είπε.

«Και το λέω αυτό, όντας απόλυτα ειλικρινής και τίμιος απέναντί σας. [Αυτή η κατάσταση] αρχίζει να γίνεται πρόβλημα», πρόσθεσε ο ηθοποιός, ο οποίος αυτή τη στιγμή συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», στην οποία πρωταγωνιστεί ως Ρίνγκο Σταρ.

«Στην πραγματικότητα, δεν πηγαίνω σε μέρη εξαιτίας αυτής της κατάστασης», κατέληξε.

Ο Κίογκαν εξήγησε επίσης ότι τα κακόβουλα σχόλια τον απογοητεύουν όχι μόνο ως άνθρωπο αλλά και ως επαγγελματία ηθοποιό.

«Όταν αυτό αρχίζει να επηρεάζει τη δουλειά σου, γίνεται πρόβλημα, γιατί τότε δεν θέλεις καν να εμφανίζεσαι πια στην οθόνη», είπε.

«Η περιέργεια είναι κάτι το πανίσχυρο»

Πέρυσι, ο Μπάρι Κίογκαν είχε μια εκ βαθέων συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γκρεγκ Γουίλιαμς του Hollywood Authentic, στον οποίο εξομολογήθηκε ότι τα βάναυσα παιδικά του χρόνια επηρεάζουν μέχρι και σήμερα το πώς προσεγγίζει τη ζωή του.

Ο Κίογκαν αποκάλυψε ότι όταν ήταν 12 ετών, η μητέρα του πέθανε από χρήση ηρωίνης, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει μια τάση προς τη χρήση ναρκωτικών.

«Δεν είμαι πια σε άρνηση. Καταλαβαίνω ότι είμαι εθισμένος. Ξέρετε, όταν το αποδέχεσαι αυτό, μπορείς επιτέλους να προχωρήσεις και να το αντιμετωπίσεις. Ο πατέρας μου πέθανε εξαιτίας παρόμοιου προβλήματος και έχασα και τη μητέρα μου από αυτό. Έχω χάσει δύο θείους και έναν ξάδελφο από ναρκωτικά. Αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό για να πω, ‘Εντάξει, αν μπλέξω με αυτά, την πάτησα’. Αλλά η περιέργεια είναι κάτι το πανίσχυρο».

Ο Κίογκαν δήλωσε επίσης στο Hollywood Authentic ότι όταν έγινε ευρέως γνωστός, μέσα από μια σειρά ρόλων σε ταινίες όπως «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού», «Δουνκέρκη», «Τα πνεύματα του Ινισέριν» και «Ο Πράσινος Ιππότης», άρχισε να νιώθει αφόρητη πίεση.

Ωστόσο, έδωσε μάχη για να χαρίσει στον ευατό του μια ζωή με λιγότερο σκοτάδι.

«Τώρα έχω ηρεμήσει και είμαι υπόλογος για ό,τι κάνω. Το αποδέχομαι. Είμαι παρών. Είμαι ικανοποιημένος. Είμαι πατέρας. Έχω αρχίσει να βλέπω απλά αυτή τη θολούρα που υπήρχε κάποτε – είναι απλά λίγο πιο έντονη τώρα, και πολύχρωμη».

*Με πληροφορίες από: People