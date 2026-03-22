Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
Fizz 22 Μαρτίου 2026, 17:20

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες κρύβονται πίσω από την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο και ξερνούν οχετό εναντίων γνωστών και άγνωστων.

Ένας από αυτούς που ήρθε αντιμέτωπος με το ιντερνετικό μένος, ήταν ο Ιρλανδός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Morning Mash Up» του SiriusXM, δήώσε ότι: «Υπάρχει πολύ μίσος στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές προσβολές για την εμφάνισή μου».

Επισημαίνοντας ότι «έχει απίστετους θαυμαστές και ότι ο κόσμος είναι υπέροχος», ο πρωταγωνιστής της σειράς «Peaky Blinders: The Immortal Man» παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι «υπάρχει και μια δυσάρεστη πλευρά».

«Είναι επίσης απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», πρόσθεσε ο Κίογκαν, αναφερόμενος στον γιο του, Μπράντο, ο οποίος είναι μόλις 3 χρονών.

«Απόλυτα ειλικρινής και τίμιος»

Η σφοδρή κριτική που δέχεται στο διαδικτύο επηρέασε βαθύτατα τον Μπάρι Κίογκαν, ο οποίος παρόλο που έχει «αποσυρθεί» σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπει τον ευατό του να αδυνατεί να παραστεί σε εκδηλώσεις υπό το φόβο του τι θα ακολουθήσει μετά.

«Με έχει κάνει να αποφεύγω [πράγματα και καταστάσεις], με έχει κάνει να κλείνομαι στον εαυτό μου και να μην θέλω να πηγαίνω σε μέρη, να μην θέλω να βγαίνω έξω», είπε.

«Και το λέω αυτό, όντας απόλυτα ειλικρινής και τίμιος απέναντί σας. [Αυτή η κατάσταση] αρχίζει να γίνεται πρόβλημα», πρόσθεσε ο ηθοποιός, ο οποίος αυτή τη στιγμή συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», στην οποία πρωταγωνιστεί ως Ρίνγκο Σταρ.

«Στην πραγματικότητα, δεν πηγαίνω σε μέρη εξαιτίας αυτής της κατάστασης», κατέληξε.

Ο Κίογκαν εξήγησε επίσης ότι τα κακόβουλα σχόλια τον απογοητεύουν όχι μόνο ως άνθρωπο αλλά και ως επαγγελματία ηθοποιό.

«Όταν αυτό αρχίζει να επηρεάζει τη δουλειά σου, γίνεται πρόβλημα, γιατί τότε δεν θέλεις καν να εμφανίζεσαι πια στην οθόνη», είπε.

«Η περιέργεια είναι κάτι το πανίσχυρο»

Πέρυσι, ο Μπάρι Κίογκαν είχε μια εκ βαθέων συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γκρεγκ Γουίλιαμς του Hollywood Authentic, στον οποίο εξομολογήθηκε ότι τα βάναυσα παιδικά του χρόνια επηρεάζουν μέχρι και σήμερα το πώς προσεγγίζει τη ζωή του.

Ο Κίογκαν αποκάλυψε ότι όταν ήταν 12 ετών, η μητέρα του πέθανε από χρήση ηρωίνης, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει μια τάση προς τη χρήση ναρκωτικών.

«Δεν είμαι πια σε άρνηση. Καταλαβαίνω ότι είμαι εθισμένος. Ξέρετε, όταν το αποδέχεσαι αυτό, μπορείς επιτέλους να προχωρήσεις και να το αντιμετωπίσεις. Ο πατέρας μου πέθανε εξαιτίας παρόμοιου προβλήματος και έχασα και τη μητέρα μου από αυτό. Έχω χάσει δύο θείους και έναν ξάδελφο από ναρκωτικά. Αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό για να πω, ‘Εντάξει, αν μπλέξω με αυτά, την πάτησα’. Αλλά η περιέργεια είναι κάτι το πανίσχυρο».

Ο Κίογκαν δήλωσε επίσης στο Hollywood Authentic ότι όταν έγινε ευρέως γνωστός, μέσα από μια σειρά ρόλων σε ταινίες όπως «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού», «Δουνκέρκη», «Τα πνεύματα του Ινισέριν» και «Ο Πράσινος Ιππότης», άρχισε να νιώθει αφόρητη πίεση.

Ωστόσο, έδωσε μάχη για να χαρίσει στον ευατό του μια ζωή με λιγότερο σκοτάδι.

«Τώρα έχω ηρεμήσει και είμαι υπόλογος για ό,τι κάνω. Το αποδέχομαι. Είμαι παρών. Είμαι ικανοποιημένος. Είμαι πατέρας. Έχω αρχίσει να βλέπω απλά αυτή τη θολούρα που υπήρχε κάποτε – είναι απλά λίγο πιο έντονη τώρα, και πολύχρωμη».

*Με πληροφορίες από: People

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ
LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΠΑΟΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος
LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός
LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρης – ΟΦΗ
LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά
LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Κηφισιά για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες Άρης και ΟΦΗ θα αγωνιστούν στο μεταξύ τους παιχνίδι (22/3/19:00) στο Βικελίδης για την 26η αγωνιστική.

Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!
Μια τεράστια νίκη που δίνει… έξι βαθμούς πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της Τότεναμ (0-3) και ανάσανε βαθμολογικά, ανεβαίνοντας στους 32 και αφήνοντας δύο πίσω της την ομάδα του Τούντορ.

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του Carabao Cup. Τηλεοπτικά από Action 24.

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)
Επέστρεψε στις νίκες η Αταλάντα, όμως χωρίς να ικανοποιήσει απέναντι στην ουραγό Βερόνα. Με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ (= δυο γκολ) η Λάτσιο πέρασε από την Μπολόνια.

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο
Με σκόρερ τον Αραούχο η Μπαρτσελόνα νίκησε 1-0 τη Βαγιεκάνο που είχε ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύθηκε. Στο +7 οι Καταλανοί από τη Ρεάλ», περιμένουν απώλεια από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

