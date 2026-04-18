Ο Ολυμπιακός θυμήθηκε την επική πρόκριση επί της Φενέρ και τις επεμβάσεις του Τζολάκη στα πέναλτι (pic, vid)
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε, σαν σήμερα (18/4/2024) πριν από δύο χρόνια.
- Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο
- «Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
- Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο
- Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον επιζώντα του Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο
Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του στα social media «θυμήθηκε» (την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, επί της Φενέρμπαχτσε (18/4/2024), την ιστορική σεζόν 2023-24, όταν και έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Στη ρεβάνς του 3-2, οι Πειραιώτες μπορεί να ηττήθηκαν στην κανονική διάρκεια (1-0), όμως το ματς πήγε στην παράταση και στα πέναλτι, εκεί όπου με ήρωα τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος έπιασε τις 3 από τις 5 εκτελέσεις, πανηγύρισαν την πρόκριση στους «4».
Η σειρά των πέναλτι
Ελ Καμπί: το έβαλε
Τάντιτς: το απέκρουσε ο Τζολάκης
Ελ Αραμπί: το έπιασε ο Λιβάκοβιτς
Μπατσουαγί: το έβαλε
Ορτα: το έβαλε
Ουντέρ: το έπιασε ο Τζολάκης
Μασούρας: το έβαλε
Ντζίκου: το έβαλε
Ροντινέι: το έβγαλε ο Λιβάκοβιτς
Μπονούτσι: το έπιασε ο Τζολάκης
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
📅 18/4/2024
🔴⚪️ Σαν σήμερα το 2024 η μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά!
🆚 Φενερμπαχτσέ pic.twitter.com/8MjyAtJVhr
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 18, 2026
- Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
- Ουντινέζε – Πάρμα 0-1: Νίκη-σωτηρίας με ασίστ του Στρεφέτσα οι φιλοξενούμενοι
- Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93: «Ζωντανό» για την παραμονή (vid)
- Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson 92-88: Βήμα οκτάδας από τους νησιώτες (vid)
- Από τον Φεβρουάριο του 2001: 60-0 σερί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό! (vid)
- ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 10-14: Νέα νίκη για τους «ερυθρόλευκους» που επέκτειναν το ιστορικό σερί
- LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
