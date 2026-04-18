Ο Ολυμπιακός θυμήθηκε την επική πρόκριση επί της Φενέρ και τις επεμβάσεις του Τζολάκη στα πέναλτι (pic, vid)

Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του στα social media «θυμήθηκε» (την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, επί της Φενέρμπαχτσε (18/4/2024), την ιστορική σεζόν 2023-24, όταν και έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Στη ρεβάνς του 3-2, οι Πειραιώτες μπορεί να ηττήθηκαν στην κανονική διάρκεια (1-0), όμως το ματς πήγε στην παράταση και στα πέναλτι, εκεί όπου με ήρωα τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος έπιασε τις 3 από τις 5 εκτελέσεις, πανηγύρισαν την πρόκριση στους «4».

Η σειρά των πέναλτι

Ελ Καμπί: το έβαλε

Τάντιτς: το απέκρουσε ο Τζολάκης

Ελ Αραμπί: το έπιασε ο Λιβάκοβιτς

Μπατσουαγί: το έβαλε

Ορτα: το έβαλε

Ουντέρ: το έπιασε ο Τζολάκης

Μασούρας: το έβαλε

Ντζίκου: το έβαλε

Ροντινέι: το έβγαλε ο Λιβάκοβιτς

Μπονούτσι: το έπιασε ο Τζολάκης

