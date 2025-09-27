Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσε (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά η μπάλα δεν έκανε το χατίρι στους πρωταθλητές.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκτέλεσε με ωραίο τρόπο φάουλ στο 34’, λίγο έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν.

Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.

Δείτε το δοκάρι της ομάδας του Πειραιά.