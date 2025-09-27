Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσε (vid)
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 34' αλλά η μπάλα δεν έκανε το χατίρι των «ερυθρόλευκων» στην εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε
- Η φορολογική… ρουλέτα της αγοράς σπιτιού στην Ευρώπη
- «Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
- Το αγκάθι του ενεργειακού κόστους – Η πρόταση του ΣΕΒ και οι κίνδυνοι
- Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά η μπάλα δεν έκανε το χατίρι στους πρωταθλητές.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκτέλεσε με ωραίο τρόπο φάουλ στο 34’, λίγο έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν.
Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
Δείτε το δοκάρι της ομάδας του Πειραιά.
- Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
- H βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (pic)
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
- Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
- Μεντιλίμπαρ: «Θα προχωράμε όσο έχουμε την ικανότητα να αντιδράμε»
- Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 334 τίτλους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις