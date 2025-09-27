Ευκαιρία για τον Λεβαδειακό – Ο Μουζακίτης έδιωξε πριν η μπάλα περάσει την γραμμή (vid)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και οι φιλοξενούμενοι απείλησαν τους πρωταθλητές στο δέκατο λεπτό.

Ο Τζολάκης έκανε έξοδο εκτός περιοχής αλλά δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα και ο Κωστή σούταρε από μακριά, βλέποντας εκτός εστίας τον πορτιέρε του Ολυμπιακού.

Ο Χρήστος Μουζακίτης όμως είχε τρέξει για να καλύψει την εστία των πρωταθλητών και έδιωξε σε κόρνερ.

Δείτε την φάση: