Λεβαδειακός – Αστέρας 1-0: Έκαναν το 3/3 οι Βοιωτοί

Φοβερός ο Λεβαδειακός, προελαύνει στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με σκορ 1-0 του Αστέρα για την 3η αγωνιστική της League Phase, χάρη σε γκολ του Μπάλτσι στο 73′ (είχε μπει αλλαγή στο 62′). Έτσι, έκανε το 3/3 στη φετινή διοργάνωση μετά τις νίκες με ΠΑΟΚ (4-1), ΑΕΛ (1-2) και φουλάρει για τετράδα και απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά! Στον έναν βαθμό έμειναν οι Αρκάδες και δυσκολεύει αρκετά η πρόκριση στα play offs.

Παρά τη νίκη των γηπεδούχων, πρόσωπο του αγώνα ήταν ο γκολκίπερ του Αστέρα, Σπύρος Αγγελίδης, στο επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ο 20χρονος διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, πήρε το «βάπτισμα του πυρός» σε επαγγελματικό επίπεδο σε ένα δύσκολο ματς, εναντίον των Βοιωτών που παίζουν φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε, ενώ στο δεύτερο που η πίεση των γηπεδούχων έγινε πολύ πιο έντονη, έβγαλε διαδοχικές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Βέρμπιτς (42΄), του Γκούμα (53΄, 68΄), του Τσιμπόλα (60΄) δείχνοντας ότι είναι σε μεγάλη βραδιά.

Μέχρι που ήλθε το 72ο λεπτό όταν δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στο τετ-α-τετ με τον Μπάλτσι, ο οποίος πήρε τη μπάλα από ασίστ του Λαμαράνα και την έστειλε στα δίχτυα. «Χρυσή αλλαγή» ο Αργεντινός, καθώς είχε μπει στο ματς 10 λεπτά νωρίτερα αντικαθιστώντας τον Τσιμπόλα.

Την 4η και τελευταία αγωνιστική ο Λεβαδειακός θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Μαρκό (3/12) και ο Αστέρας θα υποδεχθεί στην Τρίπολη την Ηλιούπολη (3/12).

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Λεβαδειακός: Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88΄ Κάτρης), Λαμαράνα, Τσιμπόλα (62΄ Μπάλτσι), Γκούμας (80΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62΄ Κωστή), Γιούριτς (78΄ Τσόκαϊ).

Αστέρας: Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59΄ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74΄ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74΄ Κετού), Μεντιέτα (59΄ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66΄ Μακέντα).