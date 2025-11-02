Παπαδόπουλος: «Ο Λεβαδειακός μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά»

Ο Λεβαδειακός νίκησε και την ΑΕΛ Novibet συνεχίζοντας την εξαιρετικού του πορεία στο πρωτάθλημα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά πόσο χαρούμενος είναι με το ποδόσφαιρο που παίζουν.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Παπαδόπουλος:

«Το πρώτο ημίχρονο μας ήταν καταπληκτικό, έπρεπε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι. Είχαμε πολλές ευκαιρίες, παίξαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσο ήταν η κατοχή στο α’ ημίχρονο αλλά η ομάδα μας ήταν καταπληκτική και σε μία αδράνεια θα ήταν κρίμα να ισοφαριστούμε με το δοκάρι.

Στο β’ ημίχρονο οι παίκτες μου συνέχισαν στο ίδιο στυλ παιχνιδιού, με την ίδια φιλοσοφία και δίκαια κερδίσαμε το ματς. Η δική μας η ομάδα μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, με πολλή δουλειά, με αφοσίωση στο πλάνο μας και δίνοντας και την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ήρθε. Ένα μεγάλο κέρδος για τον Λεβαδειακό φέτος είναι ότι ο κόσμος έχει ζεσταθεί, έρχεται και στα εκτός έδρας παιχνίδια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Το σημαντικότερο είναι όμως, θα το πω για άλλη μια φορά και ας γίνομαι κουραστικός, ότι ευχαριστιέμαι να βλέπω την ομάδα μου να παίζει ποδόσφαιρο. Πραγματικά την ευχαριστιέμαι και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους γι’ αυτό που παρουσιάζουμε φέτος».