Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20/1, 22:00) όπου θέλει νίκη για να μείνει ζωντανός στην πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League. Ο Ζέλσον Μαρτίνς εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε το ματς ως «τελικό» και υποσχέθηκε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του θα κάνουν τα πάντα για να τα καταφέρουν.

Όσα είπε ο Ζέλσον:

Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο Champions League ο Ολυμπιακός είχε μπει δυνατά και είχε σκοράρει, μάλιστα σε ένα ο σκόρερ ήταν ο ίδιος. Εάν το έχουν συζητήσει και αν πρέπει να μπουν το ίδιο δυνατά και στο αυριανό παιχνίδι: «Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε δυνατά. Η πρόθεσή μας σε όλα τα ματς είναι να μπούμε δυνατά και να πιέσουμε ψηλά. Αύριο δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Εάν αισθάνεται έτοιμος να αρχίσει την αντεπίθεση για τη νίκη που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αύριο: «Είμαι εδώ για να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί. Σημασία έχει η ομάδα να πάρει τους τρεις βαθμούς. Νιώθω καλά, είμαι υγιής και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τον στόχο της».

Ότι είναι το τελευταίο εντός έδρας ματς στη League Phase και αν θεωρούν ότι χρωστούν κάτι στον κόσμο του Ολυμπιακού, μετά και την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Πάντα θέλουμε να κάνουμε ευτυχισμένους τους φιλάθλους μας. Όταν παίζουν στο Καραϊσκάκη έχουμε έξτρα κίνητρο. Θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους».

Αν μπορεί να υποσχεθεί μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά: «Ολη η ομάδα αυτό που θέλει είναι να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι και όλη η ομάδα θα προσπαθήσει για να το κάνει αυτό. Η ομάδα θα μπει με στόχο να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει τη νίκη».

Για τη Λεβερκούζεν και το χειροκρότημα του κόσμου μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, παρά την ήττα: «Βλέπω, κάποια παιχνίδια της Λεβερκούζεν. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εχουμε δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε καλά παιχνίδια. Οσο για τους οπαδούς μας, τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Ξέρουμε ότι είναι πάντα στο πλευρό μας και μας στηρίζουν και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη για το αυριανό παιχνίδι».

Για το αν υπάρχει έξτρα πίεση στους παίκτες του Ολυμπιακού, με δεδομένο ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι: «Καταλαβαίνω την πίεση, γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό δεν είναι πάντα αρνητικό. Μπορεί να μας δώσει κίνητρο για να τα καταφέρουμε. Για εμάς αύριο είναι ένας τελικός».