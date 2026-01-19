sports betsson
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026 | 13:02

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Ο Παναγιώτης Ρέτσος παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Λεβερκούζεν ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, μιας και είναι ο παίκτης που συνδέει τις δύο ομάδες, αφού πωλήθηκε στις «ασπιρίνες» από τους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 2017.

Ο Έλληνας σέντερ μπακ και αρχηγός των ερυθρόλευκων αναφέρθηκε στη σημασία του ματς για τον Ολυμπιακό, αλλά και στις δυσκολίες που θα συναντήσει η γερμανική ομάδα τόσο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όσο και από τον κόσμο του στο κατάμεστο Καραϊσκάκη.

Οσον αφορά τη Λεβερκούζεν, ο διεθνής αμυντικός, εξέφρασε τις θετικές του αναμνήσεις από τη θητεία του στο γερμανικό σύλλογο ενώ για τη μονομαχία της Τρίτης (20/1, 22:00) έκανε λόγο για έναν έντονο και υψηλής ποιότητας αγώνα, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της γερμανικής ομάδας αλλά και τον απαιτητικό ρόλο των οπαδών του Ολυμπιακού στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρέτσος:

Για το πώς νιώθει που παίζει ξανά στην ομάδα έκανε τα πρώτα του βήματα: «Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στην ακμή για έναν ποδοσφαιριστή και κατάκτησα αυτούς τους τίτλους. Ειδικά επειδή ήταν με τον Ολυμπιακό, τον σύλλογο με τον οποίο μεγάλωσα. Η οικογένεια και οι φίλοι μου είναι εδώ και τα πάω πολύ καλά. Από τότε που επέστρεψα, έχω κάνει πολλά μικρά βήματα μπροστά, τα οποία μου έχουν δείξει, αφενός, ότι μεγαλώνω, αλλά και, φυσικά, ότι γίνομαι πιο έμπειρος και μπορώ και θέλω να αναλάβω περισσότερες ευθύνες. Έτσι, ήταν μια διαδικασία μέχρι που έλαβα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι μια ωραία εξέλιξη. Αλλά είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι το να παίζω στο εξωτερικό για την Λεβερκούζεν ήταν εξίσου σπουδαία εμπειρία».

Για το τι θυμάται από τη Λεβερκούζεν: «Στην αρχή, ήταν πολύ ασυνήθιστο γιατί ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα στο εξωτερικό και σε τόσο νεαρή ηλικία. Αλλά ήμουν πραγματικά χαρούμενος που είχα αυτή την ευκαιρία σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Λεβερκούζεν και έχω μόνο καλές αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Πριν από τη μεταγραφή, μίλησα με τους συμπαίκτες μου στην Εθνική, τον Κωνσταντίνο Σταφυλίδη και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, οι οποίοι είχαν μόνο θετικά πράγματα να πουν για τη Λεβερκούζεν – για παράδειγμα, ότι όλοι γύρω από τον σύλλογο, είτε η ομάδα, το προσωπικό, είτε οι οπαδοί, είναι πολύ φιλικοί και ανοιχτοί, και η ατμόσφαιρα είναι πολύ φιλόξενη. Το στάδιο είναι φανταστικό και ο σύλλογος έχει ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Και αυτό ακριβώς βίωσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Λεβερκούζεν. Ήμουν πολύ χαρούμενος στο Λεβερκούζεν».

Για την ανάπτυξη της Λεβερκούζεν: «Δεν σταμάτησα ποτέ να παρακολουθώ τους αγώνες. Είμαι ακόμα σε επαφή με μερικούς από τους παίκτες που παίζουν τώρα για άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, με τον Τζόναθαν Τα, τον Φλόριαν Βιρτζ και τον Κάι Χάβερτζ. Επίσης, ανταλλάσσω περιστασιακά μηνύματα με τον Σάιμον Ρόλφες (Αθλητικός Διευθυντής). Χάρηκα πραγματικά πολύ για την επιτυχία του συλλόγου. Η Λεβερκούζεν αξίζει να κερδίσει πολλούς τίτλους, όχι μόνο λόγω της εξαιρετικής της σεζόν στο πρωτάθλημα, αλλά και λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός σύλλογος για μένα και σίγουρα για πολλούς που παίζουν ή έχουν παίξει εκεί».

Για τι περιμένει στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: «Όταν είδα την κλήρωση, αρχικά, είχα ένα περίεργο προαίσθημα ότι θα έπαιζα εναντίον της Λεβερκούζεν. Αλλά τώρα ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα και θα δω ξανά μερικούς από τους παίκτες και το προσωπικό. Σίγουρα θα είναι – όπως συμβαίνει συνήθως στο Champions League – μια έντονη και υψηλής ποιότητας μονομαχία. Ξέρω, φυσικά, ότι η Λεβερκούζεν είναι μια δυνατή ομάδα και θα είναι δύσκολο για εμάς. Αλλά και η Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο – και ένα θορυβώδες γήπεδο! Οι οπαδοί μπορούν το εξελίξουν σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι».

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Αθλητική Ροή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις
Κρίσιμο ραντεβού 19.01.26 Upd: 14:08

Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θέτουν στον πρωθυπουργό τα αιτήματα «επιβίωσής» τους - Σημεία αιχμής η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Πώς συνέβη 19.01.26

Δραματικές ώρες στην Ισπανία - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Σύνταξη
Η συλλογή Prada Men’s Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου
Επιστροφή στο μέλλον 19.01.26

Η συλλογή Prada Men's Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου

Τα αριστοτεχνικά (σε στρώσεις φορεμένα) πανωφόρια και τα χαλαρά πλεκτά κυριάρχησαν στην πασαρέλα του τελευταίου σόου ανδρικών ενδυμάτων της Prada.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
