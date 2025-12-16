Η επιστροφή του Ρέτσου και η κορυφή της επίθεσης

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει αύριο τον Ηρακλή, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Betsson και η αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ενδιαφέρον για τους πρωταθλητές Ελλάδος, καθώς ο Μέντι θα έχει την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Παναγιώτη Ρέτσο, αλλά και για έναν ακόμα λόγο.

Πάμε όμως να δούμε τα πράγματα με την σειρά, ξεκινώντας από την επιστροφή του αρχηγού των «ερυθρόλευκων», ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι σε θέση να βοηθήσει ξανά την ομάδα του.

Είναι ένα καλό νέο για τον Ολυμπιακό η επιστροφή του Ρέτσου, καθώς οι πειραιώτες έχουν το Σάββατο το ματς πρωταθλήματος απέναντι στην Κηφισιά και ο Μέντι θέλει να έχει πανέτοιμο τον διεθνή στόπερ.

Έτσι ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να δώσει χρόνο στον αρχηγό του Ολυμπιακού στον αυριανό αγώνα με τον Ηρακλή, ώστε να είναι έτοιμος για το βασικό σχήμα των πειραιωτών στον σαββατιάτικο αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Κηφισιά.

Το παιχνίδι του Κυπέλλου Betsson με τον «γηραιό» θα είναι μια ευκαιρία για να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε άλλους παίκτες ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αλλά υπάρχει κι ένα ακόμα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί για κάποια παιχνίδια χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς ο Μαροκινός είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Μέντι θα επιλέξει τον Ταρέμι για το βασικό σχήμα της επίθεσης ή αν θα προτιμήσει τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι και πιο ξεκούραστος καθώς ο Ουκρανός είχε μπει αλλαγή στο ματς στο Βικελίδης.

Το πιθανότερο σενάριο πάντως είναι το «δεύτερο».

Το παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι μια καλή ευκαιρία για να δουλέψουν τις συνεργασίες τους οι παίκτες του Ολυμπιακού και άλλον επιθετικό στην κορυφή της επίθεσης, τώρα που ο Ελ Κααμπί είναι στο Μαρόκο και οι πρωταθλητές θα στερηθούν τις υπηρεσίες του.

Το αυριανό λοιπόν παιχνίδι με τον Ηρακλή έχει ενδιαφέρον και για να δούμε πράγματα σε ότι αφορά τις συνεργασίες που θα «βγάλουν» οι πειραιώτες και ο Μέντι θα έχει μια πρώτη εικόνα.