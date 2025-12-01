Η ανάρτηση που έκανε ο Ρέτσος για τη μεγάλη διάκριση του Μουζακίτη: «Είμαστε περήφανοι για εσένα» (pic)
Μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο, ο Παναγιώτης Ρέτσος έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Χρήστο Μουζακίτη για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του βραβείου European Golden Boy Web.
Όλη η Ευρώπη υποκλίθηκε στον Χρήστο Μουζακίτη! Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού παρέλαβε πριν λίγες ώρες το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025, σε μία σπουδαία επιτυχία την οποία άξιζε 100%.
Λίγη ώρα αργότερα ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, μέσω social media έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στον «Μούζα» για αυτό το βραβείο, γράφοντας τα εξής: «Είμαστε περήφανοι για εσένα! Συγχαρητήρια».
Δείτε το σχετικό post που έκανε ο Ρέτσος για τον Μουζακίτη:
