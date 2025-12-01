sports betsson
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Η ανάρτηση που έκανε ο Ρέτσος για τη μεγάλη διάκριση του Μουζακίτη: «Είμαστε περήφανοι για εσένα» (pic)
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 23:49

Η ανάρτηση που έκανε ο Ρέτσος για τη μεγάλη διάκριση του Μουζακίτη: «Είμαστε περήφανοι για εσένα» (pic)

Μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο, ο Παναγιώτης Ρέτσος έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Χρήστο Μουζακίτη για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του βραβείου European Golden Boy Web.

Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Όλη η Ευρώπη υποκλίθηκε στον Χρήστο Μουζακίτη! Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού παρέλαβε πριν λίγες ώρες το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025, σε μία σπουδαία επιτυχία την οποία άξιζε 100%.

Λίγη ώρα αργότερα ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, μέσω social media έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στον «Μούζα» για αυτό το βραβείο, γράφοντας τα εξής: «Είμαστε περήφανοι για εσένα! Συγχαρητήρια».

Δείτε το σχετικό post που έκανε ο Ρέτσος για τον Μουζακίτη:

Wall Street
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

inTickets 30.11.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01.12.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»

Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Amazon: Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal
Μπάσκετ 01.12.25

Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η Amazon «κλειδώνει» τα δικαιώματα NBA στις ΗΠΑ χάρη στη δύναμη της Prime Video στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί
Ρόδος 02.12.25

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, 55χρονος πατέρας ο οποίος για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί ηλικίας σήμερα τριών ετών!

Σύνταξη
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01.12.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»

Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Θεσσαλονίκη 01.12.25

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύνταξη
Amazon: Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal
Μπάσκετ 01.12.25

Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η Amazon «κλειδώνει» τα δικαιώματα NBA στις ΗΠΑ χάρη στη δύναμη της Prime Video στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ναδάλ for President
Άλλα Αθλήματα 01.12.25

Ναδάλ for President

Από τα 22 Grand Slam στο πάθος για τους Blancos - Ο Ράφα Ναδάλ μιλά για το μέλλον, τον Φλορεντίνο, τη Μαδρίτη και τον δεσμό ζωής με τη Ρεάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

