Όλη η Ευρώπη υποκλίθηκε στον Χρήστο Μουζακίτη! Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού παρέλαβε πριν λίγες ώρες το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025, σε μία σπουδαία επιτυχία την οποία άξιζε 100%.

Λίγη ώρα αργότερα ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, μέσω social media έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στον «Μούζα» για αυτό το βραβείο, γράφοντας τα εξής: «Είμαστε περήφανοι για εσένα! Συγχαρητήρια».

Δείτε το σχετικό post που έκανε ο Ρέτσος για τον Μουζακίτη: