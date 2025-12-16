Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ηρακλή – «Μέσα» ο Ρέτσος (pic)

Έτοιμος για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή (17/12, 18:00) για την 4η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson είναι ο Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Σε αυτή βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και συμπεριελήφθη στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι.

Αντίθετα εκτός έμειναν οι τραυματίες Πασχαλάκης και Μπιανκόν, όπως και οι Μαρτίνς, Γκαρθία, Πνευμονίδης, Καμπελά, αλλά και οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο, με τους δύο τελευταίους να έχουν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η σχετική ανάρτηση:

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.