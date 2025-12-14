sports betsson
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14 Δεκεμβρίου 2025 | 22:05

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη και τον Ολυμπιακό να μένουν στο 0-0, για την 14η αγωνιστική της Super League. Ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την κακή διαιτησία του Γιαμπλόνσκι, που χρειάστηκε το VAR για να μην εκτεθεί ακόμα περισσότερο. Ο Γερμανός διαιτητής στο 51’ απέβαλε αμέσως τον Ντάνι Γκαρθία, αλλά στο 61’ χρειάστηκε παρέμβαση του Χανσλμπάουερ (VAR) και on field review για να δείξει την κόκκινη στον Φαντιγκά, σε μια φάση που ήταν καραμπινάτη αποβολή.

Άρης και διαιτητής σταμάτησαν τον Ολυμπιακό, που ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και είχε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά η μπάλα δεν ήθελε να μπει και μοιραία άφησε δύο βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 35 βαθμούς και βρίσκονται στο +1 από την δεύτερη ΑΕΚ, που νίκησε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με 5-0 και στο +3 από τον τρίτο ΠΑΟΚ, που έχασε στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο με 2-0.

Εκτός από το τραγικό λάθος στη φάση της κόκκινης του Φαντιγκά, όπου δεν τον απέβαλε αμέσως ως όφειλε τον άσο των γηπεδούχων, ο Γερμανός στο 72’ δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε χέρι του Ράτσιτς, ενώ στο 78’ δεν έδωσε κόκκινη κάρτα στον Μόντσου για το βίαιο μαρκάρισμα του παίκτη του Άρη στον αχίλλειο του Τσικίνιο. Τρία λεπτά νωρίτερα (75’) έδειξε «παίζετε» σε χτύπημα στο πρόσωπο του Πιρόλα. Παράλληλα, ο Γιαμπλόνσκι υπέδειξε μόλις 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι με πολλές αλλαγές, δύο αποβολές, ανασκόπηση VAR και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ, ενώ είναι ζήτημα είναι εάν παίχτηκαν δύο λεπτά ποδόσφαιρο μετά τα 90’.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε τον Άρη με 4-2-3-1 έχοντας τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τον Τεχέρο στο δεξί άκρο, τον Φαντιγκά στο αριστερό και τους Ρόουζ και Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας. Οι Γαλανόπουλος και Ράτσιτς ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ, με τους Πάρεθ, Ντούντου και Γένσεν στην τριάδα πίσω από τον Μορό. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την άλλη πλευρά, παρέταξε τον Ολυμπιακό με 4-4-2, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας.  Οι Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν οι δύο στα χαφ, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Στρεφέτσα στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Λιγοστές φάσεις

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Άρη να προσπαθεί κυρίως με διπλή ζώνη άμυνας να κλείσει τους χώρους προς την εστία του Αθανασιάδη.

Στο 4ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς βρέθηκε στην περιοχή των γηπεδούχων και έκανε το διαγώνιο σουτ από δεξιά, αλλά ο Αθανασιάδης έπεσε και απέκρουσε. Στο 16’ ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Πειραιώτες από αριστερά, ο Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Ολυμπιακός γύριζε την μπάλα και έψαχνα τα κενά στην άμυνα του Άρη και στο 32’ απείλησε με τον Ταρέμι. Ο Ζέλσον έστρωσε ωραία με το κεφάλι στον Ιρανό επιθετικό, αυτός σούταρε με τη μία, αλλά δεν κατάφερε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία.

Δύο λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, μετά από εκτέλεση κόρνερ, σούταρε δυνατά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, από αριστερά, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Αθανασιάδη.

Στο 36’ ο Ντούντου έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Πέρεθ σούταρε ανενόχλητος μέσα από την περιοχή, αλλά το τελείωμά του ήταν τραγικό και ο Τζολάκης δεν ανησύχησε.

Στο 38’ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ με τον Στρεφέτσα. Ο Ταρέμι κατέβασε μέσα στην περιοχή και έστρωσε ωραία στον Βραζιλιανοϊταλό μεσοεπιθετικό, αυτός σούταρε από αριστερά, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε με υπερένταση και κράτησε το μηδέν.

Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο άνηκε στον Άρη και στον Μορόν.

Ο Ισπανός δοκίμασε το πόδι του έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κωνσταντή Τζολάκη, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα με το σκορ κολλημένο στο 0-0.

Δύο κόκκινες

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον Άρη να απειλεί στο 46’ με τον Γένσεν. Ο Σκανδιναβός πήρε την κεφαλιά μέσα από την καρδιά της «ερυθρόλευκης» άμυνας, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός απάντησε δύο λεπτά αργότερα με τον Στρεφέτσα, αλλά το σουτ που έκανε ο Βραζιλιανοϊταλός δεν είχε δύναμη και ο Αθανασιάδης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Στο 51’ οι Ερυθρόλευκοι έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Ντάνι Γκαρθία για μαρκάρισμα στον Πέρεθ. Μια απόφαση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στον «ερυθρόλευκο» πάγκο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και στο 58’ απείλησαν με τον Μορόν, αλλά η κεφαλιά του Ισπανού έφυγε άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Ταρέμι πίεσε τον Φατινγκά και πήγε να βγει απέναντι από τον Αθανασιάδη, αλλά ανατράπηκε έξω από την περιοχή από τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Αρχικά ο Γιαμπλόνσκι άφησε τη φάση να εξελιχθεί, αλλά ο VARίστας, Χανσλμπάουερ, ζήτησε από τον συμπατριώτη του να δει τη φάση στο μόνιτορ. Μετά την εξέταση του βίντεο, ο διαιτητής γύρισε και έδειξε κόκκινη κάρτα στον Φατινγκά, ως όφειλε.

Αλλαγές και ευκαιρίες

Στο 63’ και στο 64’ ο Ολυμπιακός απείλησε με τους Πιρόλα και Καλογερόπουλο, αλλά στην πρώτη περίπτωση το σουτ του Ιταλού κεντρικού αμυντικού κόντραρε στα σώματα και βγήκε κόρνερ, ενώ στη δεύτερη η κεφαλιά του νεαρού σέντερ μπακ έφυγε άουτ.

Μετά τις δύο φάσεις, ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές, με τους Τσικίνιο και Έσε να παίρνουν τις θέσεις των Μαρτίνς και Στρεφέτσα, ενώ ο Χιμένεθ απάντησε με τους Μόντσου και Φρίντεκ αντί του Γαλανόπουλου και του Ντούντου.  Στο 69’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τρίτη αλλαγή, με τον Ορτέγκα αντί του Ονιεμαέτσι.

Στο 72’ ο Ράτσιτς βρήκε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του Άρη και οι Πειραιώτες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 74’ και στο 85’ ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, με τους Ελ Κααμπί και Έσε. Ο Μαροκινός έκανε το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε, ενώ έντεκα λεπτά αργότερα, ο Μουζακίτης με εκπληκτική μπαλιά βρήκε τον Έσε μέσα στην περιοχή, αυτός σούταρε από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Γιάρεμτσουκ και Ποντένσε αντί των Ελ Κααμπί και Κοστίνια. Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν την άμυνα του Άρη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η τύχη γύρισε την πλάτη στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν αρκετές ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν ήθελε να μπει.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μεντιλίμπαρ με τις συνεχόμενες αλλαγές του στο δεύτερο μέρος προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα, αλλά παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του, ειδικά αυτή με τον Έσε στο 85’, δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο διαιτητής. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γιαμπλόνσκι, παρότι πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε ελίτ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Τραγική διαιτησία από τον Γιαμπλόνσκι, που έκανε πολλά λάθη και προκάλεσε έντονο εκνευρισμός στους παίκτες και τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Γερμανός απέβαλε αμέσως τον Ντάνι Γκαρθία, ενώ στο 61’ χρειάστηκε το VAR για να δώσει την πεντακάθαρη κόκκινη στον Φαντιγκά.

Στο 72′ δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε χέρι του Ράτσιτς. Στο 78’ έκλεισε τα μάτια σε πάτημα του Μόντσου στον Τσικίνιο, όπου θα έπρεπε να αφήσει με 9 παίκτες τον Άρη, ενώ υπέδειξε μόλις 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι με πολλές αλλαγές, δύο αποβολές, ανασκόπηση VAR και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ..

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Χανσλμπάουερ επενέβη στο 60’ και διόρθωσε το τραγικό λάθος του Γιαμπλόνσκι, που δεν έδωσε αμέσως ως όφειλε το φάουλ στον Ταρέμι και την κόκκινη κάρτα στον Φαντιγκά.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Τεχερό, Γαλανόπουλος (64′ Μόντσου), Ράτσιτς, Ντούντου (64′ Φρίντεκ), Πέρεθ (85′ Μορουτσάν), Γένσεν, Μορόν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (88′ Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (69′ Ορτέγκα), Γκαρθία, Μουζακίτης, Στρεφέτσα (64′ Έσε), Μαρτίνς (64′ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86′ Γιάρεμτσουκ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ολυμπιακός – Κηφισιά (20/12, 20:30)
Αστέρας Τρίπολης – Άρης (20/12, 16:00).

