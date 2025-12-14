Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν εύστοχοι»

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλ. Βικελίδης» στο σημαντικότερο ματς της 14ης αγωνιστικής της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στην επιθετική αναποτελεσματικότητα της ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Παίξαμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε, αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι. Χάσαμε την ισορροπία μας με την κόκκινη, την ξαναβρήκαμε με την αποβολή του Άρη. Είχαμε ευκαιρίες, το ίδιο και ο Άρης. Υπό αυτή την έννοια, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

Τα παιχνίδια του Champions League είναι πολύ απαιτητικά, σωματικά και ψυχολογικά, έχεις την ανάγκη να χαλαρώσεις μετά από αυτά και δεν είναι τυχαία η απόδοσή μας. Παίξαμε για να κερδίσουμε, όμως δεν καταφέραμε να βάλουμε το γκολ. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι έγινε αυτή η μοιρασιά».