Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ σχολιάζοντας το ισόπαλο 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στο «Βικελίδης» για την 14η αγωνιστική της Super League, τόνισε πως η ομάδα του άξιζε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας και τόνισε την ανάγκη μεταγραφικής ενίσχυσης τον Ιανουάριο, καθώς η ομάδα του έχει εξαντληθεί από τους πολλούς τραυματισμούς, όπως χαριστικά είπε.

«Είναι ένας βαθμός που αξίζαμε, ακόμα κι αν παίζαμε στην έδρα μας. Ωστόσο, να λέμε τέτοια πράγματα ενώ παίζουμε εντός έδρας, δεν ταιριάζει στον Άρη. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς, ειδικά στην άμυνα, συνολικά πριν αρχίσει το παιχνίδι είχαμε πέντε πλέον με την κόκκινη κάρτα του Φαντιγκά έχουμε μόνο τέσσερις αμυντικούς. Όσοι παίζουν βάζουν καρδιά και παίζουν για το έμβλημα.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, όποια αλλαγή κι αν κάνει, είναι για να βελτιώσει την εικόνα της. Εμείς, όμως, με το ζόρι καταφέρνουμε να έχουμε 11 παίκτες. Ελπίζουμε να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος και να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα και αυτό φάνηκε και σήμερα», είπε στο συνδρομητικό κανάλι ο Ισπανός προπονητής.