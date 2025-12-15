Οι ελίτ αδικίες των Γερμανών ρέφερι κατά του Ολυμπιακού

Ο γιαλός δεν είναι στραβός αλλά στραβά αρμενίζει ο μεσιέ Στεφάν Λανουά με τους Γερμανούς διαιτητές που φέρνει. Έχουν έρθει αρκετές φορές που έχουν «ελληνοποιηθεί», όπως «ελληνοποιήθηκε» και ο ίδιος, αν μη τι άλλο πρόκειται για περίεργα πράγματα. Ο Λανουά βρίσκεται για δεύτερη σεζόν στην Ελλάδα και δεν έχει άλλοθι. Κάποτε περηφανεύονταν ότι οι ξένοι διαιτητές που φέρνει δεν κάνουν λάθη, τώρα κρύβεται…

Ο Ολυμπιακός έχει υποστεί ελίτ αδικίες από τους Γερμανούς ρέφερι που φέρνει ο Λανουά στην Ελλάδα, ο οποίος επιμένει μόνο σε Γερμανούς επειδή είναι φίλος του ο αρχιδιαιτητής της Μπουντεσλίγκα Νουτ Κίρτσερ και δεν φέρνει διαιτητές από άλλα κορυφαία πρωταθλήματα. Εξαίρεση αποτέλεσε η προηγούμενη αγωνιστική της Stoiximan Super League που ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς και ο τιμωρημένος (στην πατρίδα του) Ιταλός VAR, ο Ντι Πάολο αδίκησαν τον Αρη. Προσέξτε ο Αρης είχε κακή διαιτησία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ, μια αγωνιστική πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Πως εξηγεί ο Λανουά ότι μετά τους Γερμανούς Αϊτεκίν, Ζίμπερτ και ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι έκανε εξόφθαλμα λάθη μόνο σε βάρος των «ερυθρόλευκων» σε δύσκολα ματς. Πρώην ελίτ διαιτητής ο Αϊτεκίν που έχει δηλώσει ότι θα πάρει σύνταξη του καλοκαίρι, ελίτ ο Ζίμπερτ, ενώ ο Γιαμπλόνσκι έγινε ελίτ στις αξιολογήσεις της UEFA την περασμένη Παρασκευή (12/12). Και οι τρεις αδίκησαν τον Ολυμπιακό.

Είναι περίεργο που ο 47χρονος Ντενίζ Αϊτεκίν ορίστηκε στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 καθώς δεν είναι διεθνής. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σφύριξε με φιλοσοφία να αδικήσει τον Ολυμπιακό, με αποκορύφωμα το μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων» σε ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ στο 35’. Το παραδέχθηκε και ο Λανουά στην τηλεκριτική του, όμως… άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να νίκησε 2-1 τον Αρη στο ματς της 9ης αγωνιστικής, ο Ζίμπερτ είχε διαιτησία 80-20 κατά των «ερυθρόλευκων» στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το πέναλτι του Αλβάρο στον Ταρέμι (45+3’), σε παρατεταμένο τράβηγμα φανέλας, έβγαζε μάτια. Κακώς δεν παρενέβη και ο VAR, ο συμπατριώτης του Κόρτους. Αντίθετα, ο Ζίμπερτ έδωσε εύκολα πέναλτι υπέρ του Αρη στο 73’ σε σπρώξιμο του Μάνσα στον Αλβάρο, αποβάλλοντας τον παίκτη του Ολυμπιακού, απόφαση που επιβεβαιώνει τα δυο μέτρα και τα δυο σταθμά.

Γερμανικό μπλόκο έγινε και στο ματς της 14ης αγωνιστικής Αρης-Ολυμπιακός 0-0. Ο Γερμανός ελίτ ρέφερι ξεγυμνώθηκε στο 59’ που δεν έδωσε ούτε φάουλ στην ανατροπή του Ταρέμι από τον Φαντιγκά και χρειάστηκε VAR για να βγάλει την κόκκινη κάρτα για αποστέρηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ στο παίκτη του Αρη αλλά και να καταλογίσει την παράβαση, ενώ νωρίτερα είχε αποβάλει το Ντάνι Γκαρθία. Μπορούσε να δώσει και πέναλτι σε χέρι του Ράστιτς στο 72’. Επίσης, δεν τιμώρησε το βίαιο μαρκάρισμα του Μόντσου στον Τσικίνιο στο 78’, όπως και το μαρκάρισμα στον Πιρόλα στο 78’.