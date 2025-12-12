Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

«Βαρόμετρο» για τον Λανουά είναι οι ξένοι διαιτητές. Για αυτό και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής αποφάσισε να μην ρισκάρει και… επέστρεψε στους Γερμανούς σχετικά με το ματς Αρης-Ολυμπιακός, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου όρισε τον Γερμανό Σβεν Γιαμπλόνσκι που είναι ο 10ος ξένος διαιτητής που έρχεται στην Ελλάδα για να σφυρίξει δύσκολο ματς της Stoiiximan Super League.

Ο Λανουά… επέστρεψε στους Γερμανούς, μετά την παρένθεση του Σέρβου Γιοβάνοβιτς (με VAR τον Ιταλό Ντι Πάολο), οι οποίοι συγκέντρωσαν τα παράπονα του Αρη για τις αποφάσεις τους στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που έληξε με νίκη των γηπεδούχων με 3-1. Όμως, η επιλογή του Γιαμπλόνσκι (ο οποίος ανέβηκε στην ελίτ κατηγορία της UEFA από την πρώτη, ενώ την Τετάρτη (10/12) διαιτήτευσε το παιχνίδι του Champions League Μπριζ-Αρσεναλ 0-3) δεν σημαίνει και διαιτητική… εγγύηση.

Η Γερμανία είναι η ποδοσφαιρικά προηγμένη χώρα που ο Λανουά μπορεί να βρει διαιτητές από το πάνω ράφι, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Δεν μπορεί να φέρει από την Ιταλία, από όπου κατάγεται ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι, ή από την Ισπανία, την «έδρα» του Φερνάντες Αλόνσο, του μέλους της ΚΕΔ. Ούτε από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Γαλλία.

Όμως, και οι Γερμανοί διαιτητές κάνουν λάθη. Θυμίζουμε ότι το παραδέχθηκαν οι Λανουά, Βαλέρι. Πιο συγκεκριμένα, σε μια τηλεδιάσκεψη των διαιτητών της Super League, ο Λανουά δημοσιοποίησε ότι ο Γερμανός VAR Γκούντερ Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι ο Περλ εξέτασε σε 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο, τη φάση της ανατροπής του Γερεμέγεφ από τον Ρόουζ και ότι κακώς συμφώνησε με τον διαιτητή Τσβάιερ, ενώ ο ίδιος ρέφερι είχε δώσει δικαιώματα και σε προηγούμενο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, όπου δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Καμπελά.

Ο Λανουά ξέρει ότι κρίνεται τόσο για την εικόνα των Ελλήνων διαιτητών όσο και για την απόδοση των ξένων ρέφερι στα δύσκολα ματς του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Έγινε αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα για να φέρνει ξένους ρέφερι από το πάνω ράφι. Ασφαλώς και όλα κρίνονται στο γήπεδο, όμως γιατί στο ματς Αρης-Ολυμπιακός να βάλει τέταρτο τον Ζαμπαλά (Ηπείρου) ο οποίος δεν είναι διεθνής και παράλληλα έχει κάνει λάθη σε προηγούμενα ματς;

Η απόδοση των ξένων και των Ελλήνων διαιτητών στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League θα παίξει ρόλο στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά, το οποίο λήγει το καλοκαίρι. Οσο κι αν ο Λανουά θέλει να σιγουρευτεί νωρίτερα, το θέμα θα συζητηθεί τον Μάιο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Δεν είναι και σωστό να ληφθούν αποφάσεις μεσούσης της περιόδου, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει με ξένο αρχδιαιτητή στο παρελθόν.