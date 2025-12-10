Super League: Οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής
O Γερμανός, Σβεν Γιαμπλόνσκι, θα διευθύνει το Άρης - Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική της Super League - Οι υπόλοιποι ορισμοί
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αγώνων της 14ης αγωνιστικής της Super League, με τον Γερμανό Α’ κατηγορίας Σβεν Γιαμπλόνσκι να ορίζεται στο Άρης-Ολυμπιακός. Βοηθοί του θα είναι οι Μπαϊτίνγκερ και Τίλερτ, Τέταρτος ο Ζαμπαλάς και στο VAR θα είναι οι Χανσλμπάουερ και Πουλικίδης.
Από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι του Παναιτωλικού με την ΑΕΚ ορίστηκε ο Παπαπέτρου (Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης), στο Ατρόμητος- ΠΑΟΚ ο Τσακαλίδης (Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας, Τέταρτος: Νταούλας, VAR: Τζήλος, Ματσούκας) και στο Παναθηναϊκος- Βόλος ο Φωτιάς (Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, Τέταρτος: Κουκουλάς, VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου).
Αναλυτικά οι ορισμοί στα ματς της Supeleague
Σάββατο 13/12
17:00: Λεβαδειακός – Λάρισα. Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κωνσταντίνου, 4ος: Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς)
18:00: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Βοηθοί: Πάτρας, Κλεπετσάνης, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαδόπουλος)
20:00: Κηφισιά – Αστέρας AKTOR. Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Βοηθοί: Φωτόπουλος, Δέλλιος, Τέταρτος: Τσαγκαράκης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)
Κυριακή 14/12
17:30: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης)
18:00: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας, Τέταρτος: Νταούλας, VAR: Τζήλος, Ματσούκας)
20:00: Άρης – Ολυμπιακός. Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνκσι (Βοηθοί: Μπαϊτίνγκερ και Τίλερτ, Τέταρτος: Ζαμπαλάς, VAR: Χανσλμπάουερ και Πουλικίδης).
21:00: Παναθηναϊκός -Βόλος. Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, Τέταρτος: Κουκουλάς, VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου).
