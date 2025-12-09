sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
Ποδόσφαιρο 09 Δεκεμβρίου 2025

Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid

Τι είπε ο Λανουά για επίμαχες φάσεις της 13ης αγωνιστικής, όμως δεν σχολίασε αν υπάρχει αποβολή του Ιβανούσετς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη ούτε αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Με ελλείψεις το βίντεο του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά για την 13η αγωνιστική της Super League. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τόνισε ότι σωστά ακυρώθηκε γκολ του Γιόβιτς στο ματς ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1 για χέρι του Ζοάο Μάριο, σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη, όπως και σωστά ήταν και τα δυο πέναλτι (ένα για κάθε ομάδα) στον αγώνα ΑΕΛ-Παναθηναϊκός 2-2.

Όμως, δεν σχολίασε αν υπάρχει αποβολή του Ιβανούσετς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη. Επίσης, δεν σχολίασε ούτε το τράβηγμα της φανέλας που προκάλεσε πτώση του Ζέλσον Μαρτίνς στο 0-0 του αγώνα Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά ο Στεφάν Λανουά είπε:

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την ΑΕΛ Novibet: «Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ελέγχει την μπάλα με το δεξί του πόδι και ο αμυνόμενος κάνει καθαρό φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλό του με το αριστερό πόδι. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, αν ο διαιτητής δεν καταλογίσει το πέναλτι, περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθωθεί η προηγούμενη απόφαση». Διαιτητής: Ευαγγέλου, VAR: Κουμπαράκης.

Για το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΛ Novibet στο 90+4’  με τον Παναθηναϊκό στο παρατεταμένο τράβηγμα της φανέλας του Πασά από τον Μλαντένοβιτς: «Κατά τη διάρκειας σέντρας ο αμυντικός του Παναθηναϊκού κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του με κραυγαλέο τρόπο και για πολλή ώρα. Κρατώντας τον αντίπαλό του σε τέτοια θέση, ο παίκτης διακινδυνεύει τον καταλογισμό πέναλτι. Όταν ο διαιτητής δεν δει το περιστατικό, περιμένουμε την παρέμβαση του VAR, ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι». Διαιτητής: Ευαγγέλου, VAR: Κουμπαράκης.

Για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς στο ματς ΑΕΚ – Ατρόμητος: «Κατά τη διάρκεια σέντρας ο επιθετικός της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση βρίσκοντας την μπάλα με το αριστερό του χέρι, πριν πετύχει τέρμα ο συμπαίκτης του. Σε τέτοια περίπτωση το τέρμα πρέπει να ακυρωθεί». Διαιτητής: Ζαμπαλάς, VAR: Τσακαλίδης.

Για το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη σε μαρκάρισμα του Διούδη στον Τάισον: «Σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας του Άρη διεκδικεί την μπάλα, αλλά δεν την ακουμπάει ποτέ, ενώ με το αριστερό του πόδι διαπράττει παράβαση ανατρέποντας τον αντίπαλό του. Από τη στιγμή που ο διαιτητής έχασε τη φάση, περιμένουμε παρέμβαση του VAR για τον καταλογισμό του πέναλτι». Διαιτητής: Γιοβάνοβιτς (Σέρβος). VAR: Ντι Πάολο (Ιταλός).

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
