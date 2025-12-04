Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Η πολιτική τιμωριών διαιτητών εφαρμόζεται την τρέχουσα ποδοσφαιρική σεζόν της Stoiximan Super League από τον Λανουά καθώς την προηγούμενη (2024/25) οι ρέφερι σπάνια… άκουγαν καμπάνες. Όμως, την τρέχουσα σεζόν δεν υπάρχει αγωνιστική χωρίς τιμωρίες. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δείχνει ότι οι 19 διαιτητές (συν οι δυο που είναι μόνο για το VAR) φτάνουν και περισσεύουν καθώς ως τέταρτους χρησιμοποιεί ρέφερι του πίνακα της Super League 2 και με τις επιλογές του δείχνει και ποιους υπολογίζει για άνοδο.

Πέντε είναι οι διαιτητές που έμειναν εκτός ορισμών από τα ματς της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Πιο συγκεκριμένα ο Βεργέτης (Αρκαδίας), ο οποίος είναι εκτός για τρεις αγωνιστικές (από το ματς Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3) συν μια Κυπέλλου, ενώ στο ποινολόγιο μπήκε ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) για το παιχνίδι Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3. Εκτός ορισμών είναι και οι Κατοίκος (Αθηνών), Ματσούκας (Εύβοιας), Κατσικογιάννης (Ηπείρου).

Εκτός από ρέφερι της Super League 2 ως τέταρτους, ο Λανουά δίνει διπλό ορισμό σε διαιτητές. Οι διαιτητές που θα είναι παρόντες σε δυο ματς της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League είναι συνολικά έξι!

Ο Πολυχρόνης (Πιερίας) το Σάββατο 6/12 θα σφυρίξει Ολυμπιακός-ΟΦΗ και την Κυριακή 7/12 θα είναι AVAR στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ-Αρης. Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) το Σάββατο (6/12) θα διαιτητεύσει Βόλος-Κηφισιά και μια μέρα μετά θα είναι VAR στο ΑΕΚ-Ατρόμητος.

Την Κυριακή (7/12) ο Ευαγγέλου (Αθηνών) θα σφυρίξει Λάρισα-Παναθηναϊκός και την Δευτέρα (8/12) θα είναι AVAR στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός. Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) θα είναι VAR στο Βόλος-Κηφισιά (Σάββατο 6/12) και στο Λάρισα-Παναθηναϊκός (Κυριακή 7/12).

Ο Πουλικίδης (Δράμας) θα είναι AVAR στο Βόλος-Κηφισιά (Σάββατο 6/12) και VAR στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (Δευτέρα 8/12). Ο Κόκκινος (Χαλκιδικής) θα είναι AVAR στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ και τέταρτος στο ματς ΑΕΚ-Ατρόμητος.

Τι ισχύει με τον VAR της Τούμπας

Στο μεταξύ, ο Αρης ζήτησε αλλαγή του Ιταλού Αλεσάνδρο Ντι Πάολο που είναι VAR στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 7/12, επειδή ο 48χρονος ρέφερι είναι τιμωρημένος με μια αγωνιστική για το ματς Μίλαν-Λάτσιο 1-0. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται ότι θα τον αλλάξουν, αν και δεν αποκλείεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν ένας διαιτητής είναι τιμωρημένος στην χώρα του καθώς αν είχε οριστεί στο Champions League ή σε άλλη Ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν θα ανακαλούνταν ο ορισμός του.

Άλλο παράδειγμα: Ο Γερμανός Σρέντερ που σφύριξε το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ είχε έρθει χωρίς να έχει διαιτητεύσει ματς της Bundesliga, επειδή προέρχεται από τραυματισμό.