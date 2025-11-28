Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά επιθυμεί την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το καλοκαίρι, μαζί με τα συμβόλαια των συνεργατών του Πάολο Βαλέρι και Φερνάντες Αλόνσο. Όμως, από την ΕΠΟ ούτε φωνή ούτε ακρόαση και το θέμα θα έμπαινε στο τραπέζι, για να αποφασίσει σχετικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, μόνο αν το επέβαλε νωρίτερα η UEFA, όμως από τη Νιόν δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Είναι ξεκάθαρο πως η UEFA θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ η ΕΠΟ δεν βιάζεται να αποφασίσει. Το μήνυμα προς τον Λανουά είναι ξεκάθαρο.

Και το μήνυμα είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Εννοείται ότι τον στηρίζουν τόσο η UEFA όσο και η ΕΠΟ, άρα από τον ίδιο εξαρτάται αν θα μείνει.

Ειδικότερα, όλα εξαρτώνται από το πως θα πάει η διαιτησία τη φετινή σεζόν. Την προηγούμενη έκανε βήματα προς τα εμπρός, όμως την τρέχουσα γίνονται βήματα προς τα πίσω, με επιλεκτικές τιμωρίες διαιτητών, ασυλία κτλ. Πάντως, η κατάσταση δεν έχει ξεφύγει και παραμένει σε κόσμια επίπεδα.

Ποια βήματα θα γίνουν για τον Λανουά; Στις 12 Δεκεμβρίου θα κάνει απολογισμό των πεπραγμένων της ΚΕΔ στη ΓΣ της ΕΠΟ. Τον Ιανουάριο, όπως και πέρσι, αναμένεται να κάνει απολογισμό της διαιτησίας στις ομάδες της Super League και θα κληθούν εκπρόσωποι των ΠΑΕ.

Ο Λανουά και οι συνεργάτες του κοστίζουν, συνολικά, 500.000 ευρώ τον χρόνο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ΕΠΟ να ζητήσει να συμβάλουν και οι ομάδες της Super League. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Λανουά αλλά τον επόμενο αρχιδιαιτητή. Στα θετικά, όσον αφορά στον τωρινό πρόεδρο της ΚΕΔ, είναι ότι δεν έχουν βγει ανακοινώσεις για κακές διαιτησίες που να ανεβάζουν τους τόνους και να ρίχνουν φωτιά στον ανταγωνισμό. Παράλληλα, ο Λανουά έχει καταφέρει να είναι αποδεκτοί οι ξένοι διαιτητές που φέρνει, στηριζόμενος αποκλειστικά σε Γερμανούς, σύμφωνα με τους μέχρι τώρα ορισμούς του στα ντέρμπι. Να δούμε τι θα γίνει και τις επιλογές των Ελλήνων, με ξένους στο VAR, στα ντέρμπι του Κυπέλλου.