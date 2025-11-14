sports betsson
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η λίστα παραπόνων του Γάλλου: Οι… εκρήξεις του Λανουά κατά διαιτητών
On Field 14 Νοεμβρίου 2025 | 17:47

Η λίστα παραπόνων του Γάλλου: Οι… εκρήξεις του Λανουά κατά διαιτητών

Ο Λανουά έβγαλε στη σέντρα αρκετούς διαιτητές, βοηθούς και VAR, με την τηλεκριτική του ή στη διάρκεια των εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων, μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Spotlight

Μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League, την ίδια ώρα με την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά, ξεκινούσαν και οι εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις του Γάλλου, με τη συμμετοχή και των Βαλέρι, Αλόνσο (των άλλων δυο μελών της ΚΕΔ). Στις τηλεδιασκέψεις παίρνουν μέρος οι διαιτητές, οι βοηθοί και οι παρατηρητές της Super League και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς, εξαιτίας των λαθών, ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας έβγαζε στη σέντρα αρκετούς διαιτητές, βοηθούς και VAR.

Ανοίγουμε τη λίστα παραπόνων του Λανουά. Από την κριτική του Γάλλου δεν γλίτωσαν: 1) Γερμανοί ρέφερι (Αϊτεκίν, Στέγκεμαν, Τσβάιερ, Περλ, Κόρτους), 2) Ελληνες διεθνείς και συγκεκριμένα Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσακαλίδης, 3) Οι Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης, Πολυχρόνης, Τσιμεντερίδης, Ζαμπαλάς που είναι πολλά χρόνια στην 1η κατηγορία, 4) Οι ειδικοί του VAR Κουμπαράκης, Πουλικίδης, 5) Η… μπάλα πήρε μέχρι και βοηθούς.

1η αγωνιστική: Στη σέντρα τον Φώτη Πολυχρόνη (Πιερίας) έβγαλε ο Λανουά, στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των διαιτητών. Ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά ο ρέφερι έδωσε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ (στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό), του Γκελασβίλι στον Ζίνι, αλλά τον «κατσάδιασε» επειδή δεν έβγαλε και κίτρινη κάρτα. Για τον λόγο αυτό τα… άκουσαν και οι υπόλοιποι της διαιτητικής ομάδας (οι βοηθοί Μηνούδης, Ψύλλος και ο τέταρτος Τσιμεντερίδης). ο δεύτερος λόγος που τα… άκουσε ο Πολυχρόνης είναι επειδή πρώτα έπρεπε να υποδείξει το πέναλτι του Λύρατζη στον Μουκουντί και ας προηγούνταν οφσάιντ του Ελίασον, αν και η φάση ακυρώθηκε, επειδή υπήρχε οφσάιντ! Από τη μια τον δικαίωσε από την άλλη τον τιμώρησε για άλλο λόγο!  Ο Λανουά είχε παράπονα και για τη βοηθό Κομισοπούλου (Χανίων) επειδή σήκωσε τη σημαία (Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2) σε φάση που εξελίχθηκε σε γκολ, άσχετα αν είχε δίκιο και ήταν επιθετικό φάουλ, άρα το γκολ δεν μέτρησε.

2η αγωνιστική: Ακολούθησε ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) επειδή, κατά την άποψη του Λανουά, έδειξε κίτρινη αντί για κόκκινη κάρτα στον Μπάκου (ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0) για φάουλ στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων Παβλένκα. Αιχμές άφησε και για τον VAR Σιδηρόπουλο, καθώς ο Γάλλος σχολίασε: «Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαιτητή και στο VAR να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με τον σωστό πειθαρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ».

3η αγωνιστική: Δεν γλίτωσε ο Παπαπέτρου επειδή στο εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό, στο 54’ δεν άφησε το πλεονέκτημα σε φάουλ του Κουτέσα στον Τσάπρα. Η φάση συνεχίστηκε και η μπάλα κατέληξε σε γκολ, από τον Οζμπολτ. Αναλυτικά ο Λανουά ανέφερε για το λάθος του Παπαπέτρου: «Εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ από το νο7 της ΑΕΚ για να σταματήσει υποσχόμενη επίθεση, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα. Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές να καθυστερούν το σφύριγμα για να δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να σκοράρουν». Στην τηλεδιάσκεψη είπε στον Παπαπέτρου: «Δεν σε είδα στο πλάνο, έπρεπε να αφήσεις τη φάση να συνεχιστεί, το έχουμε πει και το καλοκαίρι στα σεμινάρια διαιτησίας».

Τάσος Παπαπέτρου

4η αγωνιστική: Ο Λανουά παραδέχθηκε λάθος του Γερμανού Αϊτεκίν αλλά και του VAR Περλ στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 όπου δεν δόθηκε πέναλτι του Τετέ στον Καμπελά, όμως δεν έπαιρναν μέρος στη σύσκεψη για να τα… ακούσουν. Στην τηλεδιάσκεψη τα άκουσε και ο AVAR Κουμπαράκης επειδή δεν έκανε παρέμβαση. Επίσης, άδειασε και τον Ευαγγέλου που κάλεσε τον Σιδηρόπουλο στο VAR, στο 82’ του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0, για να αποβάλει τον Γκαρσία. Ο Λανουά είπε ότι έπρεπε να βγει κίτρινη κάρτα επειδή το μαρκάρισμα γίνεται χαμηλά, κάτι που φέρεται να παραδέχθηκε και ο Σιδηρόπουλος, όπως είπε το κατάλαβε όταν είδε τη φάση μετά τη λήξη του ματς.

Ντενίζ Αϊτεκίν

5η αγωνιστική: Ο Πάολο Βαλέρι σχολίασε τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Παναιτωλικού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό καταλογίστηκε λανθασμένα (διαιτητής Τσακαλίδης, VAR Ζαμπαλάς). «Επρεπε να δώσεις καλύτερες λήψεις στον διαιτητή για το πέναλτι», είπε ο Ιταλός στον Ζαμπαλά, στην διάρκεια της εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης. Ο Ζαμπαλάς απάντησε: «Θεώρησα ότι η θέση του χεριού του Τσέριν είναι τελείως αφύσικη». Εδώ, η ΚΕΔ έκανε το άσπρο μαύρο και μπέρδεψε τους διαιτητές καθώς όλοι θεωρούσαν ότι σωστά δόθηκε πέναλτι.

6η αγωνιστική: Ο Λανουά εξέθεσε τον διαιτητή Βεργέτη και τον VAR Σιδηρόπουλο, επειδή δεν απέβαλαν τον Πιερό στον αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 για την καρατιά στον γκολκίπερ Ξενόπουλο: «Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα έδειξαν πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του VAR για σοβαρό φάουλ». Στην τηλεδιάσκεψη έγινε χαμός, με Βαλέρι και Σιδηρόπουλο. Αναλυτικά οι διάλογοι:

Λανουά σε Βεργέτη: «Γιατί δεν έκανες περιγραφή στον Σιδηρόπουλο το μαρκάρισμα του Πιερό; Δεν βλέπεις ότι τον χτυπάει στο στομάχι με τις τάπες;»

Βεργέτης: «Δεν θυμάμαι τι του είπα και αν το περιέγραψα».

Βαλέρι: «Είναι δυνατόν να μην θυμάσαι; Εσύ Τάσο (σ.σ. στον Σιδηρόπουλο) γιατί δεν τον κάλεσες για on field review;»

Σιδηρόπουλος: «Δεν είχα το κατάλληλο πλάνο για να τον καλέσω και να …πουλήσω την επαφή».

Βαλέρι: «Είναι δυνατόν να βλέπετε τέτοιο τραύμα και λέτε ότι χρειάζεστε τις σωστές κάμερες; Σας έχω πει να κοιτάτε και τις κάμερες από το ημιαυτόματο οφσάιντ». Μετά ο Βαλέρι έδειξε στον Σιδηρόπουλο και στους υπόλοιπους πλάνο που φαίνεται ξεκάθαρα η καρατιά του Πιερό στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Ξενόπουλο.

Στη συνέχεια ο Βαλέρι ζήτησε εξηγήσεις από τον AVAR Μόσχου (Λασιθίου) γιατί δεν είδε στην τηλεόραση το σημάδι που άφησε η ενέργεια του Πιερό στον Ξενόπουλο. Ο Μόσχου απάντησε ότι «έβλεπα τη φάση με τον Σιδηρόπουλο στο μόνιτορ για να βρούμε την επαφή» και ο Σιδηρόπουλος επιβεβαίωσε.

Τάσος Σιδηρόπουλος

7η αγωνιστική: Τη δυσαρέσκειά του, εμμέσως πλην σαφώς, για τον Γερμανό VAR Γκούντερ Περλ εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά στη τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, όπου έγινε ανάλυση των φάσεων της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο λόγος είναι ότι ο Περλ εξέτασε σε 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο, τη φάση της ανατροπής του Γερεμέγεφ από τον Ρόουζ και ότι κακώς συμφώνησε με τον διαιτητή Τσβάιερ, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος και να μη δοθεί πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αρη στο «Κλ. Βικελίδης». Μάλιστα, ο Λανουά ανέφερε ότι ο Περλ δεν πρόκειται να ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή το θεώρησε υπεύθυνο και για το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

8η αγωνιστική: Στην τηλεδιάσκεψη, τα έβαλε με τον Πουλικίδη (Δράμας) επειδή θεώρησε πως έκανε λάθος στον αγώνα Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1 και δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού από τον Κατσικογιάννη. «Ηταν χέρι, καθώς η μπάλα έρχεται από μακριά», απάντησε ο Πουλικίδης.

9η αγωνιστική: Ο Λανουά επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ταρέμι στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Αρης 2-1, το οποίο δεν δόθηκε από τον Γερμανό Ζίμπερτ και ότι έπρεπε να παρέμβει ο VAR Κόρτους.

10η αγωνιστική: Ο Λανουά φοβήθηκε να αγγίξει την καυτή πατάτα (Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1). Ετσι δεν θα μάθουμε ποτέ την άποψή του αν στο 38’ έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον Σιώπη για το φάουλ στον Κωνσταντέλια, καθώς τον πάτησε στον αχίλλειο τένοντα. Ο Σιώπης σε αυτή τη φάση δεν είδε καν κίτρινη κάρτα!

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει για την αναδόμηση της ομάδας, όμως αρνήθηκε ο Ράτκλιφ «που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα».

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων, νίκησε 3-0 τη Γεωργία κι έκανε το 4/4, ενόψει του Euro 2027 U21 – Τζίμας (44′, πέν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ. Έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί (75′).

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)
On Field 14.11.25

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Η νέα τάση στο ποδόσφαιρο έρχεται κόντρα σε όσες τακτικές και θεωρίες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό φροντίζουν αυτοί που τις... διέδωσαν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι «φίλοι» του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει για την αναδόμηση της ομάδας, όμως αρνήθηκε ο Ράτκλιφ «που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα».

Βάιος Μπαλάφας
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων, νίκησε 3-0 τη Γεωργία κι έκανε το 4/4, ενόψει του Euro 2027 U21 – Τζίμας (44′, πέν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ. Έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί (75′).

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)
Στίβος 14.11.25

Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)

Σχεδόν αγνώριστη είναι η κάποτε ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο Μάριον Τζόουνς, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών. Σήμερα αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, λόγω ενός αυτοάνοσου από το οποίο πάσχει.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Ελλάδα 14.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 14.11.25

Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο

Ο 40χρονος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στα Μέγαρα και εγκατέλειψε το σημείο - Το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί άλλες 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης

Σύνταξη
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο