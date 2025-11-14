Η λίστα παραπόνων του Γάλλου: Οι… εκρήξεις του Λανουά κατά διαιτητών

Μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League, την ίδια ώρα με την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά, ξεκινούσαν και οι εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις του Γάλλου, με τη συμμετοχή και των Βαλέρι, Αλόνσο (των άλλων δυο μελών της ΚΕΔ). Στις τηλεδιασκέψεις παίρνουν μέρος οι διαιτητές, οι βοηθοί και οι παρατηρητές της Super League και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς, εξαιτίας των λαθών, ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας έβγαζε στη σέντρα αρκετούς διαιτητές, βοηθούς και VAR.

Ανοίγουμε τη λίστα παραπόνων του Λανουά. Από την κριτική του Γάλλου δεν γλίτωσαν: 1) Γερμανοί ρέφερι (Αϊτεκίν, Στέγκεμαν, Τσβάιερ, Περλ, Κόρτους), 2) Ελληνες διεθνείς και συγκεκριμένα Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσακαλίδης, 3) Οι Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης, Πολυχρόνης, Τσιμεντερίδης, Ζαμπαλάς που είναι πολλά χρόνια στην 1η κατηγορία, 4) Οι ειδικοί του VAR Κουμπαράκης, Πουλικίδης, 5) Η… μπάλα πήρε μέχρι και βοηθούς.

1η αγωνιστική: Στη σέντρα τον Φώτη Πολυχρόνη (Πιερίας) έβγαλε ο Λανουά, στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των διαιτητών. Ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά ο ρέφερι έδωσε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ (στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό), του Γκελασβίλι στον Ζίνι, αλλά τον «κατσάδιασε» επειδή δεν έβγαλε και κίτρινη κάρτα. Για τον λόγο αυτό τα… άκουσαν και οι υπόλοιποι της διαιτητικής ομάδας (οι βοηθοί Μηνούδης, Ψύλλος και ο τέταρτος Τσιμεντερίδης). ο δεύτερος λόγος που τα… άκουσε ο Πολυχρόνης είναι επειδή πρώτα έπρεπε να υποδείξει το πέναλτι του Λύρατζη στον Μουκουντί και ας προηγούνταν οφσάιντ του Ελίασον, αν και η φάση ακυρώθηκε, επειδή υπήρχε οφσάιντ! Από τη μια τον δικαίωσε από την άλλη τον τιμώρησε για άλλο λόγο! Ο Λανουά είχε παράπονα και για τη βοηθό Κομισοπούλου (Χανίων) επειδή σήκωσε τη σημαία (Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2) σε φάση που εξελίχθηκε σε γκολ, άσχετα αν είχε δίκιο και ήταν επιθετικό φάουλ, άρα το γκολ δεν μέτρησε.

2η αγωνιστική: Ακολούθησε ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) επειδή, κατά την άποψη του Λανουά, έδειξε κίτρινη αντί για κόκκινη κάρτα στον Μπάκου (ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0) για φάουλ στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων Παβλένκα. Αιχμές άφησε και για τον VAR Σιδηρόπουλο, καθώς ο Γάλλος σχολίασε: «Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαιτητή και στο VAR να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με τον σωστό πειθαρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ».

3η αγωνιστική: Δεν γλίτωσε ο Παπαπέτρου επειδή στο εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό, στο 54’ δεν άφησε το πλεονέκτημα σε φάουλ του Κουτέσα στον Τσάπρα. Η φάση συνεχίστηκε και η μπάλα κατέληξε σε γκολ, από τον Οζμπολτ. Αναλυτικά ο Λανουά ανέφερε για το λάθος του Παπαπέτρου: «Εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ από το νο7 της ΑΕΚ για να σταματήσει υποσχόμενη επίθεση, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα. Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές να καθυστερούν το σφύριγμα για να δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να σκοράρουν». Στην τηλεδιάσκεψη είπε στον Παπαπέτρου: «Δεν σε είδα στο πλάνο, έπρεπε να αφήσεις τη φάση να συνεχιστεί, το έχουμε πει και το καλοκαίρι στα σεμινάρια διαιτησίας».

4η αγωνιστική: Ο Λανουά παραδέχθηκε λάθος του Γερμανού Αϊτεκίν αλλά και του VAR Περλ στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 όπου δεν δόθηκε πέναλτι του Τετέ στον Καμπελά, όμως δεν έπαιρναν μέρος στη σύσκεψη για να τα… ακούσουν. Στην τηλεδιάσκεψη τα άκουσε και ο AVAR Κουμπαράκης επειδή δεν έκανε παρέμβαση. Επίσης, άδειασε και τον Ευαγγέλου που κάλεσε τον Σιδηρόπουλο στο VAR, στο 82’ του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0, για να αποβάλει τον Γκαρσία. Ο Λανουά είπε ότι έπρεπε να βγει κίτρινη κάρτα επειδή το μαρκάρισμα γίνεται χαμηλά, κάτι που φέρεται να παραδέχθηκε και ο Σιδηρόπουλος, όπως είπε το κατάλαβε όταν είδε τη φάση μετά τη λήξη του ματς.

5η αγωνιστική: Ο Πάολο Βαλέρι σχολίασε τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Παναιτωλικού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό καταλογίστηκε λανθασμένα (διαιτητής Τσακαλίδης, VAR Ζαμπαλάς). «Επρεπε να δώσεις καλύτερες λήψεις στον διαιτητή για το πέναλτι», είπε ο Ιταλός στον Ζαμπαλά, στην διάρκεια της εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης. Ο Ζαμπαλάς απάντησε: «Θεώρησα ότι η θέση του χεριού του Τσέριν είναι τελείως αφύσικη». Εδώ, η ΚΕΔ έκανε το άσπρο μαύρο και μπέρδεψε τους διαιτητές καθώς όλοι θεωρούσαν ότι σωστά δόθηκε πέναλτι.

6η αγωνιστική: Ο Λανουά εξέθεσε τον διαιτητή Βεργέτη και τον VAR Σιδηρόπουλο, επειδή δεν απέβαλαν τον Πιερό στον αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 για την καρατιά στον γκολκίπερ Ξενόπουλο: «Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα έδειξαν πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του VAR για σοβαρό φάουλ». Στην τηλεδιάσκεψη έγινε χαμός, με Βαλέρι και Σιδηρόπουλο. Αναλυτικά οι διάλογοι:

Λανουά σε Βεργέτη: «Γιατί δεν έκανες περιγραφή στον Σιδηρόπουλο το μαρκάρισμα του Πιερό; Δεν βλέπεις ότι τον χτυπάει στο στομάχι με τις τάπες;»

Βεργέτης: «Δεν θυμάμαι τι του είπα και αν το περιέγραψα».

Βαλέρι: «Είναι δυνατόν να μην θυμάσαι; Εσύ Τάσο (σ.σ. στον Σιδηρόπουλο) γιατί δεν τον κάλεσες για on field review;»

Σιδηρόπουλος: «Δεν είχα το κατάλληλο πλάνο για να τον καλέσω και να …πουλήσω την επαφή».

Βαλέρι: «Είναι δυνατόν να βλέπετε τέτοιο τραύμα και λέτε ότι χρειάζεστε τις σωστές κάμερες; Σας έχω πει να κοιτάτε και τις κάμερες από το ημιαυτόματο οφσάιντ». Μετά ο Βαλέρι έδειξε στον Σιδηρόπουλο και στους υπόλοιπους πλάνο που φαίνεται ξεκάθαρα η καρατιά του Πιερό στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Ξενόπουλο.

Στη συνέχεια ο Βαλέρι ζήτησε εξηγήσεις από τον AVAR Μόσχου (Λασιθίου) γιατί δεν είδε στην τηλεόραση το σημάδι που άφησε η ενέργεια του Πιερό στον Ξενόπουλο. Ο Μόσχου απάντησε ότι «έβλεπα τη φάση με τον Σιδηρόπουλο στο μόνιτορ για να βρούμε την επαφή» και ο Σιδηρόπουλος επιβεβαίωσε.

7η αγωνιστική: Τη δυσαρέσκειά του, εμμέσως πλην σαφώς, για τον Γερμανό VAR Γκούντερ Περλ εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά στη τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, όπου έγινε ανάλυση των φάσεων της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο λόγος είναι ότι ο Περλ εξέτασε σε 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο, τη φάση της ανατροπής του Γερεμέγεφ από τον Ρόουζ και ότι κακώς συμφώνησε με τον διαιτητή Τσβάιερ, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος και να μη δοθεί πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αρη στο «Κλ. Βικελίδης». Μάλιστα, ο Λανουά ανέφερε ότι ο Περλ δεν πρόκειται να ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή το θεώρησε υπεύθυνο και για το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

8η αγωνιστική: Στην τηλεδιάσκεψη, τα έβαλε με τον Πουλικίδη (Δράμας) επειδή θεώρησε πως έκανε λάθος στον αγώνα Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1 και δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού από τον Κατσικογιάννη. «Ηταν χέρι, καθώς η μπάλα έρχεται από μακριά», απάντησε ο Πουλικίδης.

9η αγωνιστική: Ο Λανουά επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ταρέμι στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Αρης 2-1, το οποίο δεν δόθηκε από τον Γερμανό Ζίμπερτ και ότι έπρεπε να παρέμβει ο VAR Κόρτους.

10η αγωνιστική: Ο Λανουά φοβήθηκε να αγγίξει την καυτή πατάτα (Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1). Ετσι δεν θα μάθουμε ποτέ την άποψή του αν στο 38’ έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον Σιώπη για το φάουλ στον Κωνσταντέλια, καθώς τον πάτησε στον αχίλλειο τένοντα. Ο Σιώπης σε αυτή τη φάση δεν είδε καν κίτρινη κάρτα!