Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι

Η περίοδος του μεγάλου προβληματισμού για τα στελέχη της ΚΕΔ, τον πρόεδρο Στεφάν Λανουά, τον αναπληρωτή του και υπεύθυνο για το VAR Πάολο Βαλέρι και το μέλος της και υπεύθυνο για τους βοηθούς αλλά και αναλυτή των διαιτησιών Φερνάντες Αλόνσο, ξεκίνησε εβδομάδες νωρίτερα. Οσο περνούσαν οι αγωνιστικές της Super League τα λάθη αυξάνονταν αλλά το χειρότερο για αυτούς είναι ότι προέκυψαν θέματα με το VAR, απόδειξη ότι χρειάστηκε να τιμωρήσουν μέχρι και τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας) που ορίζονται αποκλειστικά για τον έλεγχο των φάσεων.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι την προηγούμενη σεζόν με το VAR δεν δόθηκαν αφορμές, με εξαίρεση την τοποθέτηση των γραμμών του οφσάιντ (κάτι που λύθηκε με το ημιαυτόματο) σε κάποια ματς, βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από πέρσι. Κι όμως, η εκπαίδευση βελτιώθηκε, παρόλα αυτά έγιναν αλλαγές που δεν βοήθησαν!

Υπήρξαν πολλές προσδοκίες από τον πίνακα των «ειδικών» του VAR. Όμως, οι διαιτητές στους οποίους προτάθηκε να τον στελεχώσουν, δεν δέχθηκαν να κρεμάσουν την σφυρίχτρα και να καθίσουν στην καρέκλα του δωματίου με τις κάμερες, με εξαίρεση τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη που δεν περνάνε τα αγωνιστικά τεστ. Ετσι, οι υπόλοιποι ορισμοί είναι «μικτοί», δηλαδή όσοι από τους 19 ρέφερι του πίνακα της Super League είναι πιστοποιημένοι, εκτός από το χορτάρι μπαίνουν και στο VAR.

Στην αρχή πήγε καλά η καινοτομία, για την Super League, να ορίζονται διαιτητές ως AVAR αντί για βοηθούς. Όμως, φέτος υπάρχει μπέρδεμα και με αυτούς καθώς απέφευγαν και αποφεύγουν να πάρουν θέση για «καυτές» φάσεις.

Οι διαιτητές των αγώνων άφηναν και αφήνουν όλα τα δύσκολα στους ρέφερι που ήταν στο VAR. Επειδή οι τιμωρίες είναι μόνο 1-2 αγωνιστικές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για τις δύσκολες αποφάσεις. Ο Λανουά άρχισε να τους τιμωρεί, όμως το πρόβλημα δεν λύθηκε.

Η τελευταία οδηγία που δόθηκε, συγκεκριμένα από τον Βαλέρι, είναι οι διαιτητές που σφυρίζουν να μην θεωρούν δεδομένο ότι στην εξέταση των φάσεων στο VAR δεν γίνονται λάθη και να διαφωνούν, αν χρειάζεται, όταν καλούνται σε on field review. Με άλλα λόγια να έχουν την τελική ευθύνη των αποφάσεων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.

Με το VAR δεν δούλεψαν ούτε τα έξτρα σεμινάρια. Εγιναν βήματα προς τα πίσω αντί να υπάρξει βελτίωση. Υπάρχει σκέψη είτε να εμπλουτιστεί ο πίνακας των «ειδικών» είτε οι διαιτητές που τα πάνε καλά στο VAR να παίρνουν συντριπτικούς ορισμούς σε σχέση με το να ορίζονται να σφυρίζουν αγώνες.