Το «μαύρο κουτί» της διαιτησίας: Τιμωρήθηκαν οι 12 από τους 21 ρέφερι

Αυτό είναι το «μαύρο κουτί» της διαιτησίας. Αναφερόμαστε στις τιμωρίες που αποφάσισε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, σε συνεργασία με τους συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο, για λάθη που έγιναν στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Stoiximan Super League. Ο ένας μετά τον άλλον οι διαιτητές έμπαιναν στο «ψυγείο» και τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, όμως η ΚΕΔ χαρίστηκε σε κάποιους.

Τιμωρήθηκαν οι 12 από τους 21 ρέφερι. Οι 10 του πίνακα της Super League συν οι δυο ειδικοί του VAR! Πρόκειται για επίσημες τιμωρίες, καθώς προκύπτουν από τους ορισμούς του Λανουά, για αυτό και επισημαίνουμε πως αν και τα λάθη ήταν περισσότερα, χαρίστηκε σε κάποιους.

Οι δέκα διαιτητές που τιμωρήθηκαν, μένοντας εκτός ορισμών είναι οι: Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης, Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Ζαμπαλάς, Κατοίκος, Τσιμεντερίδης, Τσακαλίδης, Βεργέτης, Γιουματζίδης συν τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη οι οποίοι επιλέγονται μόνο για το VAR. «Αποκλείστηκε» και ο Γερμανός Περλ για λάθη σε δυο αγώνες. Επίσης, οι Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης, Σιδηρόπουλος, Ζαμπαλάς και Πουλικίδης τιμωρήθηκαν από δυο φορές.

Αναλυτικά:

«Ποδαρικό» στις τιμωρίες, πάντα με βάση τους ορισμούς, έκανε ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Αρχικά, ο προταθείς για διεθνής από το 2026 τιμωρήθηκε (όμως ακολούθησαν ακόμη μια καμπάνα αντί για δυο) για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0.

Μετά, για τα ματς της 2η αγωνιστικής, ακολούθησαν οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), διαιτητής και VAR, για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0.

Λάθη έγιναν και την 3η αγωνιστική της Super League, για τα οποία άκουσαν «καμπάνες» τρεις διαιτητές. Εξαιτίας αυτών ο Λανουά έβαλε στο «ψυγείο» τους Παπαπέτρου (Αθηνών), Ζαμπαλά (Ηπείρου), Κατοίκο (Αθηνών). Ο Ζαμπαλάς για λάθη κατά του Ολυμπιακού στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Πανσερραϊκό (5-0), ο Παπαπέτρου επειδή στο παιχνίδι Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 δεν άφησε πλεονέκτημα σε επίθεση των γηπεδούχων που κατέληξε σε γκολ και ο Κατοίκος για το παιχνίδι Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2.

Προέκυψαν και λάθη στο VAR! Αυτό έγινε σε παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League καθώς στο «ψυγείο» μπήκε ο Κουμπαράκης επειδή ως AVAR δεν έκανε παρέμβαση για να καταλογίσει Γερμανός ο Αϊτεκίν, με ευθύνη και του VAR Περλ, το πέναλτι μαρς υπέρ του Καμπελά στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, αλλά και για λάθη ως VAR για το ματς Κηφισιά-Άρης 0-1. Εκτός έμεινε και ο Πουλικίδης (Δράμας) για φάλτσο ως VAR στον αγώνα Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 1-1. Ξανά τιμωρία και για τον Πολυχρόνη (Πιερίας) για τον αγώνα Βόλος-Αστέρας 2-0.

«Μαύρα χάλια» και η 5η αγωνιστική της Super League. Για λάθη σε παιχνίδια της τρεις διαιτητές άκουσαν «καμπάνες» συν τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη που παρέμειναν τιμωρημένοι από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) τιμωρήθηκε για τον αγώνα Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-3 και οι Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Ζαμπαλάς (Ηπείρου) για τον αγώνα Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2.

Με βάση την τηλεκριτική του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League έπρεπε να τιμωρηθούν οι Βεργέτης, Σιδηρόπουλος, διαιτητής και VAR, αντίστοιχα, του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3) και ο Πολυχρόνης (ρέφερι ματς Παναθηναϊκός-Ατρόμητος 1-0). Από αυτούς δεν ορίστηκε μόνο ο Βεργέτης που δεν ορίστηκε την 7η αγωνιστική.

«Καμπάνα» ακούστηκε και για την 7η αγωνιστική. Ο Σιδηρόπουλος από τότε (19/10) παραμένει στο «ψυγείο», σύνολο τρεις αγωνιστικές, για πέναλτι που έδωσε μέσω VAR στο ματς Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1, αν και αρχικά ήταν εκτός επειδή μετά τον αγώνα του Πανθεσσαλικού σφύριξε ντέρμπι στο Κατάρ. Επίοης, οι Λανουά, Βαλέρι ανακοίνωσαν ότι ο Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή, μετά τον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, δεν έδωσε πέναλτι και στο Αρης-Παναθηναϊκός 1-1, με διαιτητή τον Τσβάιερ.

Κακή η εικόνα και της 8ης αγωνιστικής καθώς άκουσαν «καμπάνες» ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) και ο ειδικός του VAR Πουλικίδης (Δράμας). Οι Κατσικογιάννης, Πουλικίδης ήταν διαιτητής και VAR, αντίστοιχα, στον αγώνα Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1. Η 9η αγωνιστική δεν είχε προβλήματα, απλά ο Λανουά τιμώρησε τον Γιουματζίδη (Πέλλας) για λάθη στο ματς Κυπέλλου ΟΦΗ-Ηρακλής 3-1, με τον Σιδηρόπουλο να παραμένει εκτός.

Για να δούμε τι θα δούμε και με τα λάθη της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Εν αναμονή των επόμενων ορισμών.