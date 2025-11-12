sports betsson
Το «μαύρο κουτί» της διαιτησίας: Τιμωρήθηκαν οι 12 από τους 21 ρέφερι
On Field 12 Νοεμβρίου 2025 | 17:49

Το «μαύρο κουτί» της διαιτησίας: Τιμωρήθηκαν οι 12 από τους 21 ρέφερι

Ο ένας μετά τον άλλον οι διαιτητές έμπαιναν στο «ψυγείο» για λάθη στις 10 πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League. Τα πράγματα είναι χειρότερα καθώς ο Λανουά χαρίστηκε σε κάποιους

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Αυτό είναι το «μαύρο κουτί» της διαιτησίας. Αναφερόμαστε στις τιμωρίες που αποφάσισε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, σε συνεργασία με τους συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο, για λάθη που έγιναν στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Stoiximan Super League. Ο ένας μετά τον άλλον οι διαιτητές έμπαιναν στο «ψυγείο» και τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, όμως η ΚΕΔ χαρίστηκε σε κάποιους.

Τιμωρήθηκαν οι 12 από τους 21 ρέφερι. Οι 10 του πίνακα της Super League συν οι δυο ειδικοί του VAR! Πρόκειται για επίσημες τιμωρίες, καθώς προκύπτουν από τους ορισμούς του Λανουά, για αυτό και επισημαίνουμε πως αν και τα λάθη ήταν περισσότερα, χαρίστηκε σε κάποιους.

Οι δέκα διαιτητές που τιμωρήθηκαν, μένοντας εκτός ορισμών είναι οι: Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης, Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Ζαμπαλάς, Κατοίκος, Τσιμεντερίδης, Τσακαλίδης, Βεργέτης, Γιουματζίδης συν τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη οι οποίοι επιλέγονται μόνο για το VAR. «Αποκλείστηκε» και ο Γερμανός Περλ για λάθη σε δυο αγώνες. Επίσης, οι Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης, Σιδηρόπουλος, Ζαμπαλάς και Πουλικίδης τιμωρήθηκαν από δυο φορές.

Αναλυτικά:

«Ποδαρικό» στις τιμωρίες, πάντα με βάση τους ορισμούς, έκανε ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Αρχικά, ο προταθείς για διεθνής από το 2026 τιμωρήθηκε (όμως ακολούθησαν ακόμη μια καμπάνα αντί για δυο) για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0.

Μετά, για τα ματς της 2η αγωνιστικής, ακολούθησαν οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), διαιτητής και VAR, για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0.

Λάθη έγιναν και την 3η αγωνιστική της Super League, για τα οποία άκουσαν «καμπάνες» τρεις διαιτητές. Εξαιτίας αυτών ο Λανουά έβαλε στο «ψυγείο» τους Παπαπέτρου (Αθηνών), Ζαμπαλά (Ηπείρου), Κατοίκο (Αθηνών). Ο Ζαμπαλάς για λάθη κατά του Ολυμπιακού στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Πανσερραϊκό (5-0), ο Παπαπέτρου επειδή στο παιχνίδι Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 δεν άφησε πλεονέκτημα σε επίθεση των γηπεδούχων που κατέληξε σε γκολ και ο Κατοίκος για το παιχνίδι Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2.

Προέκυψαν και λάθη στο VAR! Αυτό έγινε σε παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League καθώς στο «ψυγείο» μπήκε ο Κουμπαράκης επειδή ως AVAR δεν έκανε παρέμβαση για να καταλογίσει Γερμανός ο Αϊτεκίν, με ευθύνη και του VAR Περλ, το πέναλτι μαρς υπέρ του Καμπελά στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, αλλά και για λάθη ως VAR για το ματς Κηφισιά-Άρης 0-1. Εκτός έμεινε και ο Πουλικίδης (Δράμας) για φάλτσο ως VAR στον αγώνα Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 1-1. Ξανά τιμωρία και για τον Πολυχρόνη (Πιερίας) για τον αγώνα Βόλος-Αστέρας 2-0.

«Μαύρα χάλια» και η 5η αγωνιστική της Super League. Για λάθη σε παιχνίδια της τρεις διαιτητές άκουσαν «καμπάνες» συν τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη που παρέμειναν τιμωρημένοι από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) τιμωρήθηκε για τον αγώνα Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-3 και οι Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Ζαμπαλάς (Ηπείρου) για τον αγώνα Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2.

Με βάση την τηλεκριτική του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League έπρεπε να τιμωρηθούν οι Βεργέτης, Σιδηρόπουλος, διαιτητής και VAR, αντίστοιχα, του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3) και ο Πολυχρόνης (ρέφερι ματς Παναθηναϊκός-Ατρόμητος 1-0). Από αυτούς δεν ορίστηκε μόνο ο Βεργέτης που δεν ορίστηκε την 7η αγωνιστική.

«Καμπάνα» ακούστηκε και για την 7η αγωνιστική. Ο Σιδηρόπουλος από τότε (19/10) παραμένει στο «ψυγείο», σύνολο τρεις αγωνιστικές, για πέναλτι που έδωσε μέσω VAR στο ματς Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1, αν και αρχικά ήταν εκτός επειδή μετά τον αγώνα του Πανθεσσαλικού σφύριξε ντέρμπι στο Κατάρ. Επίοης, οι Λανουά, Βαλέρι ανακοίνωσαν ότι ο Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή, μετά τον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, δεν έδωσε πέναλτι και στο Αρης-Παναθηναϊκός 1-1, με διαιτητή τον Τσβάιερ.

Κακή η εικόνα και της 8ης αγωνιστικής καθώς άκουσαν «καμπάνες» ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) και ο ειδικός του VAR Πουλικίδης (Δράμας). Οι Κατσικογιάννης, Πουλικίδης ήταν διαιτητής και VAR, αντίστοιχα, στον αγώνα Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1. Η 9η αγωνιστική δεν είχε προβλήματα, απλά ο Λανουά τιμώρησε τον Γιουματζίδη (Πέλλας) για λάθη στο ματς Κυπέλλου ΟΦΗ-Ηρακλής 3-1, με τον Σιδηρόπουλο να παραμένει εκτός.

Για να δούμε τι θα δούμε και με τα λάθη της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Εν αναμονή των επόμενων ορισμών.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ
Ελλάδα 12.11.25

Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο 22χρονος έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο με συνέπεια να έχουν υποστεί βλάβες ζωτικά του όργανα - Δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν οι φίλοι του που έκαναν challenge με τα μπέργκερ

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι και ποζάρει με την οικογένειά του
Μπάσκετ 12.11.25

Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι και ποζάρει με την οικογένειά του

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του και πόζαρε στο πλάι της οικογένειάς του χαμογελαστός «χαρίζοντας» συγκινητικές εικόνες στους ακόλουθούς του, με τους οποίους μοιράστηκε αυτές τις φωτογραφίες.

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι

Οι παράγοντες της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι θεωρούν ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στον έλεγχο των φάσεων, παρά με τις αποφάσεις των διαιτητών στο χορτάρι

Βάιος Μπαλάφας
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα
Ελλάδα 12.11.25

«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα

Στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστεψε στον 46χρονο ψευτο-ιερέα και του έστειλε συνολικά 200.000 ευρώ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων

Σύνταξη
Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!

Tο θρίλερ με τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς και ο «πάγος» στα χρήματα για την Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Βίντεο 12.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Ερώτηση στη Βουλή 12.11.25

Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση ζητεί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη
Έρευνα 12.11.25

Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στη Βουλή, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών ασκεί αστικά και μεσοαστικά επαγγέλματα. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με 95% βουλευτές από την ανώτερη τάξη, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τα πιο «γερασμένα» κόμματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
Σκληρές μάχες 12.11.25

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα
Κόσμος 12.11.25

Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001
Η ανάκτηση 12.11.25

Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
