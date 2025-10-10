Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

Τίποτα δεν πήγε καλά και η εικόνα της διαιτησίας επλήγη από τα λάθη των πρώτων έξι αγωνιστικών του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Εφόσον έχει μπει στο κάδρο από τώρα, φανταστείτε τι θα γίνεται όσο προχωράει το πρωτάθλημα.

Τα φάλτσα κατέδειξε και η τηλεκριτική της ΚΕΔ (πέντε φορές με τον Στεφάν Λανουά και μια με τον Βαλέρι), όμως το χειρότερο είναι ότι έγιναν λάθη μέχρι και στο VAR. Αν και με το ημιαυτόματο οφσάιντ έπρεπε να βελτιωθεί η κατάσταση, καθώς πλέον δεν υπάρχει η αμφισβήτηση των γραμμών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ο αναπληρωτής του Πάολο Βαλέρι (που είναι και υπεύθυνος για το VAR) και το μέλος Φερνάντες Αλόνσο (υπεύθυνος για τους βοηθούς) βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Κανονικά, οι συσκέψεις θα έπρεπε να είχαν σχέση με την προετοιμασία του σεμιναρίου (15-17/10) στη Θεσσαλονίκη, όμως την προηγούμενη φορά (αρχές Αυγούστου στην Ξάνθη) ο Λανουά διαψεύστηκε εκ του αποτελέσματος, όταν δεν έκρυψε την αισιοδοξία του από την απόδοση των διαιτητών και των βοηθών στις ερωτήσεις των διαδραστικών μαθημάτων και των τεστ με βίντεο. Ετσι οι συσκέψεις έχουν σχέση και με τα λάθη που έγιναν.

«Στο σεμινάριο θα συζητήσουμε πολλά» είπε ο Λανουά στους διαιτητές και στους βοηθούς, στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη της Τρίτης (7/10), όπου αναλύθηκαν τα διαιτητικά λάθη της 6ης αγωνιστικής. Τι φταίει; Η ΚΕΔ πρέπει να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα καθώς φαίνεται να γίνονται λάθη υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Καμία καινοτομία δεν βγήκε. Ούτε η αυτοαξιολόγηση των ρέφερι μετά από κάθε ματς που σφυρίζουν, ούτε ότι τιμωρούνται (αν και πέφτουν στα μαλακά με 1-2 αγωνιστικές), ούτε ότι στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις μετέχουν οι βοηθοί και οι παρατηρητές της Super League, ούτε τα εξτρά μαθήματα για τον χειρισμό του VAR.

Για αυτό και οι συσκέψεις επί συσκέψεων (ακόμη και με τηλεδιασκέψεις) μεταξύ των αρμοδίων. Η εκπαίδευση προχωρά (σ.σ. η ΕΠΟ θα αγοράσει και δεύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα για ανάλυση αγώνων, εκτός από την πρώτη που είναι για εκπαίδευση), όμως η διαιτησία κάνει βήματα προς τα πίσω.

Ευθύνη έχει και ο Λανουά. Αν ο ίδιος κάνει δημόσιες σχέσεις στην τηλεκριτική του, τότε γιατί οι διαιτητές να έχουν άλλη φιλοσοφία; Το έχει σκεφτεί ο Γάλλος αυτό; Ο Λανουά ασχολείται πολύ τρέχει από γήπεδο σε γήπεδο για να βλέπει διαιτητές δια ζώσης, για αυτό και θέλει καλύτερη εικόνα.