ΚΕΔ: «Ναυάγησαν» και οι τέσσερις υποψήφιοι διεθνείς

Οι πρώτες πέντε αγωνιστικές της Stoiximan Superleague ήταν και «εξεταστική περίοδος» για τους τέσσερις υποψήφιους διεθνείς. Η ΚΕΔ πέρασε από το μικροσκόπιό της τους Πολυχρόνη (Πιερίας), Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), Κατοίκο (Αθηνών) και Ζαμπαλά (Ηπείρου), όμως «ναυάγησαν» και αποδείχθηκαν ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Μάλιστα, οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτός είναι ο λόγος που ουδείς εκ των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο (τους τρεις ξένους της ΚΕΔ) εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα (Σάββατο, 27/9) στα αγωνιστικά τεστ της FIFA, στο γήπεδο της Κατερίνης.

Οι προτάσεις (με δεδομένο ότι προτείνονται και οι υπάρχοντες) έχουν ήδη σταλεί στην FIFA και στην UEFA, παρόλα αυτά δεν έχει διαρρεύσει κάτι, αν και ο κανονισμός προβλέπει ότι πριν σταλούν πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος και το συμβούλιο της ΕΠΟ. Επειδή δεν υπάρχουν πληροφορίες, το πιο πιθανό είναι ο Λανουά να μην πρότεινε έβδομο διεθνή (άρα επιβεβαιώνεται ότι η UEFA έκοψε μια θέση), ή αυτός να είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας) όπως φημολογούνταν πριν αρχίσουν οι εξετάσεις και ο νοών νοείτο. Ο Πολυχρόνης που δηλώθηκε και στο core της UEFA, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους νέους διεθνείς αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να γίνει διεθνής!

Πάντως, δεν αλλάζει κάποιος από τους υπάρχοντες έξι διεθνείς που είναι οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βεργέτης (Αρκαδίας) και ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), ο οποίος είναι πιο νέος καθώς η θητεία του άρχισε τον Ιανουάριο. Σε αντίθεση με όσα φημολογούνταν, υπάρχει ενδεχόμενο να μην γίνουν αλλαγές και στους διεθνείς βοηθούς και να μετατεθούν για του χρόνου τέτοια εποχή.

Οι παράγοντες της ΚΕΔ, Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο δεν είναι των ρήξεων. Βλέπουν ότι η διαιτησία δεν πάει καλά και δεν θέλουν να ταράξουν τα νερά, επειδή φοβούνται μην τα κάνουν χειρότερα. Ο άλλος λόγος είναι ότι οι τέσσερις υποψήφιοι διεθνείς, Πολυχρόνης, Κατοίκος, Τσιμεντερίδης και Ζαμπαλάς έδειξαν ότι δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει.

Και οι τέσσερις έκαναν σημαντικά λάθη σε αγώνες που ορίστηκαν. Παράλληλα, υπάρχει θέμα και με το επίπεδο των αγγλικών τους. Υποψήφιος διεθνής άρχισε εντατικά μαθήματα αγγλικών, όμως σε μια από τις τελευταίες εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις ζήτησε να του μεταφράσουν τη φράση «κόλλησε το μυαλό μου», αναλύοντας τους λόγους που πήρε συγκεκριμένη διαιτητική απόφαση σε αγώνα του!