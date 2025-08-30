Η ΚΕΔ συζητά για ανοιχτούς πίνακες και οι διαιτητές αγχώνονται

Η ιδέα της ΚΕΔ για ανοιχτούς πίνακες διαιτητών προέκυψε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, το διάστημα που όριζαν διαιτητές της Super League στα πλέι οφ της Super League 2. Μετά οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο έμαθαν ότι, με εξαίρεση ελάχιστα παρατράγουδα, ήταν τα πιο ήσυχα των πλέι οφ!

Πιο συγκεκριμένα, στα πλέι οφ της Super League 2, οι Λανουά, Βαλέρι έβαλαν στην… πρίζα της δεύτερης κατηγορίας εξελίξιμους διαιτητές της Super League (όπως οι Πολυχρόνης (σ.σ. στη φωτογραφία), Κατοίκος, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Ζαμπαλάς). Επίσης, οι παράγοντες της ΚΕΔ έδωσαν ευκαιρίες σε τρεις ακόμη που τελικά υποβίβασαν (Τσέτσιλας, Τσαγκαράκης, Τσιάρας), ενώ όρισαν σε κομβικά (για αυτούς) παιχνίδια τόσο τον έμπειρο Ευαγγέλου (Καλαμάτα-Κηφισιά 0-1) όσο και τον διεθνή Τσακαλίδη (Κηφισιά-Ηλιούπολη 2-0 την 10η αγωνιστική).

Για αυτό και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έβαλε σχετικές διατάξεις στον κανονισμό διαιτησίας. Αναλυτικά όσα γράφει το άρθρο 35: «11. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ, ανάλογα με την κρισιμότητα των αγώνων της εκάστοτε διοργάνωσης, μπορεί να χρησιμοποιεί διαιτητές ανώτερης Κατηγορίας·

12. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ δύναται να ορίσει διαιτητές σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον έχουν επιδείξει εξαιρετικές ικανότητες στην κατηγορία που ανήκουν. Προκειμένου να οριστεί ένα διαιτητής από την Κ2 στην Κ1 θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος στο VAR». Κατά… σύμπτωση από Δευτέρα (1/9) αρχίζουν και πιστοποιήσεις στο VAR για δέκα ρέφερι της Super League 2 που είναι οι: Μπακογιάννης (Αθηνών), Γιαννουκάς (Δωδεκανήσου), Τσιοφλίκη (Λάρισας), Καλατζής (Θεσσαλίας), Μπούτσικος (Μακεδονίας), Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων), Μυλοπούλου (Καβάλας), Δρακίδης (Ξάνθης), Μαχαίρας (Αθηνών), Μπεκιάρης (Κορίνθου).

Ηδη ο Λανουά άρχισε να τιμωρεί διαιτητές. Επίσης, σε πρώτη φάση οι πίνακες δεν θα είναι τόσο ανοιχτοί. Εννοούμε ότι, αρχικά, θα υποβιβάζονται προσωρινά από την Super League στην Super League 2 διαιτητές που θα κρίνονται ότι είναι ντεφορμέ ή ότι έχουν κάνει μεγάλο ή μεγάλα λάθη και δεν θα συμβαίνει το αντίστροφο. Στόχος του προέδρου της ΚΕΔ είναι να επιβάλει τιμωρίες, επειδή θεωρεί ότι έτσι οι διαιτητές δεν θα χαλαρώνουν. Πάντως, ήδη οι ρέφερι αγχώνονται επειδή αν συμβεί αυτό θα είναι πισωγύρισμα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά θέλει αν σφίξει τα λουριά των διαιτητών, για να «βγάλει» διαιτητές. Θέλει να… ξεφύγει από την παλιά φρουρά. Για αυτό και όρισε με το… καλημέρα τους διαιτητές που ανέβασε στην Super League. Την πρώτη αγωνιστική σφύριξαν οι Μόσχου (Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2), Γιουματζίδης (Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2), την δεύτερη μπήκαν οι Κουκούλας (ΑΕΛ-Κηφισιά) και Ματσούκας (Πανσερραϊκός-ΟΦΗ) και θα ακολουθήσει ο Κόκκινος αλλά και ο Μέγας, ο τελευταίος μόλις βγάλει τα αγωνιστικά τεστ.