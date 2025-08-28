ΚΕΔ: Τρεις από τους 19 διαιτητές σε δεύτερο πλάνο

Μπορεί η ΚΕΔ, συγκεκριμένα ο Βαλέρι αφού πρώτα συζήτησε με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, να προχώρησε σε πρόσκληση διαιτητών για να στελεχώσει τον πίνακα των «ειδικών του VAR» και να αρνήθηκαν όλοι, πλην των Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας) που είναι τραυματίες και δεν έβγαλαν τα τεστ για να μπορούν να σφυρίζουν αγώνες, όμως η υπόθεση έχει και συνέχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες από κοινού οι Λανουά και Βαλέρι αποφάσισαν να υπολογίζουν κάποιους διαιτητές περισσότερο για το VAR, παρά για το χορτάρι.

Ο πίνακας των ρέφερι της Super League αριθμεί 19 διαιτητές συν τους δυο (Κουμπαράκης, Πουλικίδης) που είναι, όπως αποκαλούνται από τους αρμόδιους της ΚΕΔ, «ειδικοί» για το VAR. Όμως, στην πόρτα των «ειδικών» για το VAR, με βάση την αποκωδικοποίηση των ορισμών των δυο πρώτων αγωνιστικών, βρίσκονται οι Τζήλος (Λάρισας) και Ζαμπαλάς (Ηπείρου). Αυτοί θα ορίζονται περισσότερο στο VAR παρά στο χορτάρι.

Γιατί η ΚΕΔ κράτησε τους Τζήλο, Ζαμπαλά στον πίνακα των διαιτητών της Super League; Δεν ήθελαν να τους πιέσουν αλλά τους οδηγούν προς τα εκεί, σαν σε πορεία σε… μονόδρομο! Άλλωστε, επειδή οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο θεωρούν ότι θα μείνουν στην ΚΕΔ μέχρι το 2028, στον πίνακα των «ειδικών» του VAR σκοπεύουν να εντάξουν ρέφερι που δεν θα τους υπολογίζουν για να σφυρίζουν αγώνες. Με τους προηγούμενους που έφυγαν από τους πίνακες τις προηγούμενες σεζόν, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ασχολούνται επειδή δεν τους ξέρουν.

Για αυτό και «προβάδισμα» για τον πίνακα των «ειδικών» του VAR, μαζί με τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη, έχουν οι Τζήλος, Ζαμπαλάς. Αν και στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 2-0, όπου ο Ζαμπαλάς ήταν VAR, έκανε 2’ να εξετάσει αν ο Κοβάτσεβιτς βρήκε την μπάλα με το χέρι στη σέντρα του Οζντόεφ. Παρότι αποφάσισε σωστά, ότι δεν υπήρχε χέρι, χρειάστηκε πολύ χρόνο για την εξέταση της φάσης. Σημειώστε ότι είναι διεθνής στο VAR, όπως και ο Τζήλος. Θυμίζουμε ότι πέρσι στον αγώνα Κυπέλλου Betsson Παναχαϊκή-Κηφισιά 1-0 παίκτης έγινε αλλαγή αλλά συνέχισε να παίζει και διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαμπαλάς!

Σε δεύτερο πλάνο, από την ΚΕΔ, βρίσκεται και ο Κατοίκος (Αθηνών). Σύμφωνα με πληροφορίες το καλοκαίρι ήταν να υποβιβαστεί, όμως σώθηκε λόγω ΕΠΣ Αθηνών. Είναι φανερό ότι ο Λανουά δεν τον υπολογίζει. Την πρώτη αγωνιστική δεν ορίστηκε (εκτός αν ήταν στις επιλογές για τον αναβληθέντα αγώνα Παναθηναϊκού-ΟΦΗ αλλά όχι ως ρέφερι ή VAR) και την δεύτερη αγωνιστική θα είναι AVAR (Αρης-Παναιτωλικός) και τέταρτος (ΠΑΟΚ-Ατρόμητος). Πέρσι είχε ξεκινήσει ως τέταρτος, όμως την 2η αγωνιστική διαιτήτευσε ΟΦΗ-Ατρόμητος. Μέχρι τα μέσα της περιόδου έπαιρνε ευκαιρίες από την ΚΕΔ, όμως μετά έμεινε πίσω…