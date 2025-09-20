Οι τέσσερις «δαγκάνες» της ΚΕΔ για τους διαιτητές

Στενό μαρκάρισμα της ΚΕΔ στους διαιτητές της Super League, με τη φιλοδοξία να ανέβει το επίπεδό τους. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής του Πάολο Βαλέρι «αγρίεψαν» και… στρίμωξαν τους διαιτητές, με καινοτομίες (για την Ελλάδα) οι οποίες έχουν και άρωμα επαγγελματικής διαιτησίας.

Οι καινοτομίες της ΚΕΔ έχουν σχέση, βασικά, με την εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση για τους κανονισμούς και σεμινάρια για το VAR), ενώ το… μενού περιλαμβάνει αυτό-αξιολόγηση και υποχρεωτικές προπονήσεις.

1) Τηλεκπαίδευση κάθε εβδομάδα, μετά από αγωνιστικές: Ο Λανουά παίρνει «μαστίγιο και καρότο». Ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ δεν κριτικάρει μόνο τις φάσεις που ανεβαίνουν στο βίντεο της τηλεκριτικής, αλλά όλες τις περιπτώσεις που θεωρεί ότι θα βελτιώσουν τους ρέφερι. Ο Λανουά, ερμηνεύοντας τους κανονισμούς, αναλύει τόσο τις λάθος αποφάσεις όσο και τις σωστές, στην τελευταία περίπτωση ζητεί από τους ρέφερι να μιμηθούν συναδέλφους τους. Σε κάποιες περιπτώσεις λάθος αποφάσεων, βάζει τους διαιτητές να ψηφίζουν τι θα έκαναν οι ίδιοι στο γήπεδο. Σε άλλες ζητεί εξηγήσεις από τους ρέφερι, τι είδαν και έδωσαν πέναλτι, επιθετικό φάουλ κτλ. Στις τηλεδιασκέψεις συμμετέχουν και οι παρατηρητές της Super League.

2) Σεμινάρια για το VAR κάθε μήνα: Το πρώτο διεξήχθη την Παρασκευή 19/9 και θα γίνεται κάθε μήνα από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι. Θα γίνεται ανάλυση και συζήτηση για τις παρεμβάσεις VAR των προηγούμενων αγωνιστικών και εξάσκηση στην προσομοίωση φάσεων. Το σεμινάριο που έχει το όνομα VAR ROOM πραγματοποιείται με στόχο τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας του project. Θα γίνεται και ανάλυση των φάσεων. Στο πρώτο σεμινάριο, η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως σε θέματα επικοινωνίας του διαιτητή με τους διαιτητές VAR και στην ανάγκη για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ειδοποίηση του διαιτητή, αλλά και την επιλογή της σωστής γωνίας λήψης ώστε να διευκολυνθεί ο διαιτητής στη λήψη σωστής και γρήγορης απόφασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Βαλέρι εστίασε ιδιαίτερα στην ανάγκη για μείωση του χρόνου διακοπής για εξέταση των φάσεων, κάτι που αποτελεί κατεύθυνση της FIFA και της UEFA.

3) Αυτό-αξιολόγηση: Οσοι διαιτητές σφυρίζουν αγώνες, την επόμενη μέρα θα πρέπει να μπαίνουν στην διαδικτυακή πλατφόρμα ref house για να αναλύουν κάθε φάση από τους αγώνες τους και να εξηγούν γιατί πήραν ή γιατί δεν κατάφεραν να πάρουν μια απόφαση. Καλούνται να αναλύουν και τα λάθη τους. Από τις απαντήσεις τους η ΚΕΔ βγάζει συμπεράσματα για την προσωπικότητα του κάθε διαιτητή. Υπάρχουν κάποιοι που δεν παραδέχονται τα λάθη ακόμη και όταν είναι εξόφθαλμα.

4) Υποχρεωτικές προπονήσεις: Είναι 25 κάθε μήνα, αν και ρόλο παίζουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ολες καταχωρούνται στην πλατφόρμα ref house. Εκεί στέλνονται τα δεδομένα για να έχει η ΚΕΔ πλήρη εικόνα για την φυσική τους κατάσταση, ώστε να ξέρουν αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αγώνες.