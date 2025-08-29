Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

«Πως πήγε αυτό» ρώτησε ο Λανουά τους διαιτητές, προς το τέλος της εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης (26/8) για τα ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ έδωσε βαρύτητα στην οδηγία της Επιτροπής να συνεργάζονται οι διαιτητές με τους αρχηγούς των ομάδων και να εξηγούν αποφάσεις τους, ειδικά αυτές που εξετάζονται από το VAR. Επίσης, πριν από τους αγώνες ζήτησε να προχωρούν σε χειραψίες με τους προπονητές των δυο ομάδων.

Ο Λανουά φιλοδοξεί να βάλει «βιτρίνα» στη διαιτησία, με νέα ήθη. Θέλει οι διαιτητές να δείχνουν μέρος του ποδοσφαίρου και όχι σαν κάτι διαφορετικό. Και όταν οι διαιτητές απάντησαν στον Λανουά ότι έκαναν αυτά που τους ζήτησε η ΚΕΔ, ο Γάλλος επικεφαλής τους υπογράμμισε «να συνεχίσουν έτσι». Μάλιστα, στο σεμινάριο διαιτησίας τους είχε πει, να μην διαρρεύσουν ότι η ΚΕΔ θέλει να κάνουν χειραψίες με τους προπονητές, πηγαίνοντας στους πάγκους, προκειμένου να αποτελέσει έκπληξη. Επίσης, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιοι της ΚΕΔ ζητούν να δώσουν βαρύτητα σε αυτό.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλής οδηγίας της ΚΕΔ είναι να περιοριστούν οι διαμαρτυρίες και να γίνεται διάλογος για αποφάσεις των διαιτητών. Ο Λανουά θεωρεί ότι αν δημιουργηθεί καλό κλίμα οι διαιτητές θα αντιμετωπίζονται με λιγότερη καχυποψία τόσο από τους πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου όσο και από τους φιλάθλους.

Για αυτό και η διπλή οδηγία του διαλόγου με τους αρχηγούς και της χειραψίας με τους προπονητές έρχεται ως συνέχεια της περσινής να μην ανέχονται τις διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους των πάγκων, βγάζοντας αμέσως κάρτες (κόκκινες) για μην ξεφεύγει η κατάσταση. Σε όλα αυτά προσθέστε και την προτροπή να κάνουν σωστή διαχείριση των αγώνων, κάρτες, φάουλ και φιλοσοφία των σφυριγμάτων.

Μετά την οδηγία για κάρτες στους φωνακλάδες και σε όσους διαμαρτύρονται, η κατάσταση στους πάγκους έχει βελτιωθεί. Θυμίζουν ευρωπαϊκό ματς! Πλέον, όλοι σκέφτονται να φωνάξουν για διαιτητικές αποφάσεις, γνωρίζοντας ότι ο τέταρτος καραδοκεί για να υποδείξει την κάρτα. Αυτό αποτυπώνεται και όταν ένας διαιτητές πάει να εξετάσει φάση στο VAR. Δεν τον πλησιάζουν διάφοροι παρατρεχάμενοι και μη…