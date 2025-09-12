Πως η ΚΕΔ εκσυγχρονίζει τη διαιτησία

«Πλατφόρμα διαιτησίας SPORTSMATRIX για ανάλυση αγώνων 2025/26 SL1, SL2 και Κυπέλλου Ελλάδος: 28.135€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)», ανέφερε τρίτο θέμα της εισήγησης της ΚΕΔ στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΕ της ΕΠΟ που διεξήχθη την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και είχε να κάνει με την αγορά της. Η διαιτησία εκσυγχρονίζεται με τη σφραγίδα της ΚΕΔ του Λανουά καθώς η προαναφερόμενη πλατφόρμα είναι η δεύτερη που θα τεθεί στην… υπηρεσία των παραγόντων της διαιτησίας και των διαιτητών.

Η πρώτη είναι η ref house και η συγκεκριμένη πλατφόρμα λειτουργεί ως βάση δεδομένων αλλά και βάση εκπαίδευσης. Σε αυτή καταχωρούνται μέχρι και οι προπονήσεις των διαιτητών. Εκσυγχρονισμός είναι και η καταγραφή των προπονήσεων, καθώς πλέον τους παρακολουθούν επειδή οι ρέφερι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένο αριθμό (25) προπονήσεων τον μήνα και επειδή φορούν τα πόλαρ στέλνουν τα δεδομένα την πλατφόρμα ref house για να ελέγχονται από την ΚΕΔ και να βλέπουν την κατάσταση των διαιτητών.

Στη ref house υπάρχει καταχωρημένο εκπαιδευτικό υλικό και οι ρέφερι καλούνται να απαντήσουν σε βίντεο κουίζ, σε γραπτές ερωτήσεις, όλα με επίκεντρο τους κανονισμούς διαιτησίας. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα γίνονται και οι εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις. Πλέον, με τη νέα πλατφόρμα (SPORTSMATRIX) η ΚΕΔ (των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο) θα έχει ένα επιπλέον όπλο που θα αφορά στην ανάλυση των αγώνων της Stoiximan Super League ή του κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Εκσυγχρονισμός είναι και η απόφαση της ΕΠΟ να διαθέσει ποσό ύψους 2.000 ευρώ για την προώθηση της καμπάνιας εξεύρεσης διαιτητών μέσω των social media. Παρεμπιπτόντως, αυτό δεν πάει καλά και το κακό είναι ότι στα τοπικά πρωταθλήματα ξεμένουν από διαιτητές, κάποιες ΕΠΣ άρχισαν τις ανταλλαγές διαιτητών για να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Όλα αυτά γίνονται στα πρότυπα της UEFA. Από τη δική της επιτροπή διαιτησίας εμπνέονται και έβγαλαν μέχρι και βίντεο από τα σεμινάρια διαιτησίας της Super League και πλάνα μέχρι και από τα αγωνιστικά τεστ.

Ερώτημα παραμένει αν η ΚΕΔ θα τολμήσει σε σχέση και με άλλες τεχνολογικές εξελίξεις του εξωτερικού με επίκεντρο τη διαιτησία και το ποδόσφαιρο (οι προαναφερόμενες που καταγράψαμε έχουν επίκεντρο τη διαιτησία). Θα αναγγέλλονται οι αποφάσεις των διαιτητών από τα μεγάφωνα των γηπέδων σε περίπτωση που καλούνται στο VAR; Θα επιτραπεί κάμερα σώματος διαιτητή στη διάρκεια των αγώνων; Είδαμε ότι το ημιαυτόματο οφσάιντ βοήθησε να σταματήσει ο θόρυβος, καθώς υπήρχε αμφιβολία στο αν έμπαιναν σωστά οι γραμμές του οφσάιντ.