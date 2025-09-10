sports betsson
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους
Ποδόσφαιρο 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:40

Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διαιτητές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League καθώς τους χώρισε σε γκρουπ και τους έβαλε να σφυρίξουν αγώνες

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ολοι οι διαιτητές πήραν τις ευκαιρίες τους στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Ακόμη και να μην προέκυπταν οι τιμωρίες των Πολυχρόνη, Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλου πάλι κάτι ανάλογο θα γινόταν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Λανουά βγάζει πλάνο για έξι αγωνιστικές, κάνοντας και αλλαγές εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Για παράδειγμα αντικατέστησε τον Παπαπέτρου από τον αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός επειδή έβαλε κώλυμα για λόγους υγείας. Για αυτό και ο Τσακαλίδης που μπήκε στη θέση του έχει δυο αγώνες. Το ίδιο ισχύει και για τον Φωτιά (σ.σ. στη φωτογραφία), ο δεύτερος που έχει δυο ορισμούς.

Οι διαιτητές είναι 18 συν τον Μέγα (Πιερίας) ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα ξεκινήσει προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα. Με δεδομένο ότι αναβλήθηκε ο αγώνας Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των γηπεδούχων που εκμεταλλεύτηκαν το σχετικό δικαίωμα που έχουν με απόφαση της Super League) οι αγώνες (μαζί με την 3η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο) είναι 20. Πλέον, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είδε όλους τους διαιτητές και παράλληλα δεν δίστασε να ρίξει από την αρχή στα βαθιά τους καινούριους. Την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League όρισε τους Γιουματζίδη, Μόσχου, την 2η τους Ματσούκα, Κουκούλα και την 3η τον Κόκκινο.

Αναλυτικά ορίστηκαν:

1η αγωνιστική: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Πολυχρόνης (Πιερίας), Φωτιάς (Πέλλας), Μόσχου (Λασιθίου).

2η αγωνιστική: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), Ματσούκας (Εύβοιας), Βεργέτης (Αρκαδίας), Κουκούλας (Λέσβου), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

3η αγωνιστική: Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Φωτιάς (Πέλλας), Τζήλος (Λάρισας), Κόκκινος (Χαλκιδικής), Κατοίκος (Αθηνών), Παπαπέτρου (Αθηνών), Ευαγγέλου (Αθηνών).

Παράλληλα, ο Λανουά έδειξε, από τώρα, ποιους… προπονεί για άνοδο, συνολικά δέκα διαιτητές, με το να τους ορίσει τέταρτους ή AVAR, αν και είναι στον πίνακα της Super League 2. Αυτοί είναι οι Γιαννουκάς (Δωδεκανήσου), Μπεκιάρης (Κορίνθου), Μπούτσικος (Μακεδονίας), Δρακίδης (Ξάνθης), Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων), Ανδριανός (Αχαΐας), Φίτσας (Πρέβεζας), Μπακογιάννης (Αθηνών), Τομαράς (Θράκης) και η Αντωνίου (Αχαΐας).

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

inWellness
inTown
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 10.09.25

Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
OT FORUM – Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη – Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας
OT FORUM 10.09.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη - Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»
Μπάσκετ 10.09.25

Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες – Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία
Κόσμος 10.09.25

Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες - Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη,

Σύνταξη
Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» 10.09.25

Παρέλυσε η Γαλλία από τις διαδηλώσεις - Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός λαός έδειξε τις διαθέσεις του στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;
Μετά την Πολωνία 10.09.25

Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;

Την Τετάρτη, ο πολωνικός στρατός κατέρριψε αρκετά ρωσικά επιθετικά drones. Θα μπορούσαν τα αεροσκάφη που μετέφεραν εκρηκτικά να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
