Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ολοι οι διαιτητές πήραν τις ευκαιρίες τους στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Ακόμη και να μην προέκυπταν οι τιμωρίες των Πολυχρόνη, Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλου πάλι κάτι ανάλογο θα γινόταν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Λανουά βγάζει πλάνο για έξι αγωνιστικές, κάνοντας και αλλαγές εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Για παράδειγμα αντικατέστησε τον Παπαπέτρου από τον αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός επειδή έβαλε κώλυμα για λόγους υγείας. Για αυτό και ο Τσακαλίδης που μπήκε στη θέση του έχει δυο αγώνες. Το ίδιο ισχύει και για τον Φωτιά (σ.σ. στη φωτογραφία), ο δεύτερος που έχει δυο ορισμούς.

Οι διαιτητές είναι 18 συν τον Μέγα (Πιερίας) ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα ξεκινήσει προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα. Με δεδομένο ότι αναβλήθηκε ο αγώνας Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των γηπεδούχων που εκμεταλλεύτηκαν το σχετικό δικαίωμα που έχουν με απόφαση της Super League) οι αγώνες (μαζί με την 3η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο) είναι 20. Πλέον, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είδε όλους τους διαιτητές και παράλληλα δεν δίστασε να ρίξει από την αρχή στα βαθιά τους καινούριους. Την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League όρισε τους Γιουματζίδη, Μόσχου, την 2η τους Ματσούκα, Κουκούλα και την 3η τον Κόκκινο.

Αναλυτικά ορίστηκαν:

1η αγωνιστική: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Πολυχρόνης (Πιερίας), Φωτιάς (Πέλλας), Μόσχου (Λασιθίου).

2η αγωνιστική: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), Ματσούκας (Εύβοιας), Βεργέτης (Αρκαδίας), Κουκούλας (Λέσβου), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

3η αγωνιστική: Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Φωτιάς (Πέλλας), Τζήλος (Λάρισας), Κόκκινος (Χαλκιδικής), Κατοίκος (Αθηνών), Παπαπέτρου (Αθηνών), Ευαγγέλου (Αθηνών).

Παράλληλα, ο Λανουά έδειξε, από τώρα, ποιους… προπονεί για άνοδο, συνολικά δέκα διαιτητές, με το να τους ορίσει τέταρτους ή AVAR, αν και είναι στον πίνακα της Super League 2. Αυτοί είναι οι Γιαννουκάς (Δωδεκανήσου), Μπεκιάρης (Κορίνθου), Μπούτσικος (Μακεδονίας), Δρακίδης (Ξάνθης), Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων), Ανδριανός (Αχαΐας), Φίτσας (Πρέβεζας), Μπακογιάννης (Αθηνών), Τομαράς (Θράκης) και η Αντωνίου (Αχαΐας).