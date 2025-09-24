ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Διαφάνεια στη διαιτησία; Ένα ερώτημα με επίκεντρο τη λειτουργία της ΚΕΔ, ένα ερώτημα που δεν υπάρχει απάντηση, ή καλύτερα μια πειστική απάντηση είναι ότι χρειάζονται πολλά βήματα από την ΚΕΔ με στόχο τη διαφάνεια της διαιτησίας.

Ουδεμία επίσημη ενημέρωση υπάρχει για τα αγωνιστικά τεστ και τις γραπτές εξετάσεις στη διάρκεια των σεμιναρίων. Ατυπα, μέσω ρεπορτάζ, βγαίνουν κάποια πράγματα για τους αποτυχόντες των αγωνιστικών τεστ, όμως θα ήταν διαφορετικό να έβγαιναν ανακοινώσεις, έστω και για τον αριθμό των διαιτητών και των βοηθών που κόπηκαν, από τη στιγμή που μπορούν να επικαλεστούν τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλη πονεμένη ιστορία είναι και οι γραπτές εξετάσεις. Στα σεμινάρια του καλοκαιριού ουδείς είδε το αποτέλεσμα του γραπτού του. Οι γραπτές εξετάσεις, με απόφαση της ΚΕΔ, έγιναν στα αγγλικά, ο Λανουά ανακοίνωσε ότι πέρασαν όλοι οι ρέφερι της Super League, αν και πέρσι διέρρευσαν ότι δεν δήλωσαν έβδομο διεθνή στην FIFA, επειδή δεν υπήρχε άλλος με επάρκεια της αγγλικής γλώσσας πλην του Τσακαλίδη!

«Κρατικό μυστικό» είναι για την ΚΕΔ και ο τρόπος της επιλογής των νέων διεθνών διαιτητών και βοηθών. Όμως, με βάση τον κανονισμό πρέπει να υποβληθούν στον πρόεδρο της ΕΠΟ και να κοινοποιηθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ομοσπονδίας μαζί με «αιτιολογημένη πρόταση της ΚΕΔ/ΕΠΟ αναφορικά με τους διαιτητές – βοηθούς διαιτητές που θα πρέπει να επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας ως διεθνείς διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού». Λογικά, θα γίνουν περισσότερα γνωστά ενόψει της ΕΕ της ΕΠΟ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου.

Εδώ μπαίνει και το θέμα των πρακτικών της ΚΕΔ. Τηρούνται στις συνεδριάσεις της; Πάντως δεν στέλνονται προς έγκριση στην ΕΕ της ΕΠΟ, παρά μόνο εισηγήσεις της ΚΕΔ για σεμινάρια, αγορά εξοπλισμού κτλ. Εισηγήσεις που δεν ανακοινώνονται, αν και η ΕΠΟ λαμβάνει αποφάσεις.

Θέμα διαφάνειας υπάρχει και με το VAR. Ενώ στα προηγμένα πρωταθλήματα δημοσιοποιούνται οι διάλογοι, αυτό δεν ισχύει για την Super League. Γιατί να μην γίνει γνωστό τι είπαν οι Γερμανοί διαιτητές μεταξύ τους (ο ρέφερι του αγώνα Αϊτεκίν και ο VAR Περλ) στο πέναλτι που δεν έδωσαν στον Καμπελά υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό; Από το ρεπορτάζ διέρρευσε ότι ο Περλ την τσέκαρε γρήγορα, άρα κάλυψε την απόφαση του συναδέλφου του.