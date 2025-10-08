Η τηλεκριτική Λανουά μπερδεύει και τους διαιτητές

Ξεκινάμε με πέντε παραδείγματα:

1) Ο Λανουά έχει πει στους διαιτητές να προσέχουν τις επαφές εντός των περιοχών και να δίνουν πέναλτι. Όμως, στο γκρέμισμα του Τεττέη από τον Στρακόσια στο ματς Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3, στην καθιερωμένη τηλεκριτική του, ανέλυσε ότι δεν υπήρχε παράβαση και κακώς οι Βεργέτης, Σιδηρόπουλος καταλόγισαν πέναλτι κατά της ΑΕΚ!

2) Ο Γάλλος είχε μόνο καλά λόγια να πει για τη διαιτησία του Γερμανού Οσμερς στο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και επικεντρώθηκε στο ότι έπαιρνε καλές θέσεις μέσα στο γήπεδο και σα να μην έφτανε αυτό, αφού τον χαρακτήρισε ελίτ διαιτητή ενώ είναι πρώτης κατηγορίας της UEFA, ο πρόεδρος της ΚΕΔ πρόσθεσε ότι θα προβάλει φάσεις στο σεμινάριο της επόμενης εβδομάδας (15-17/10), προκειμένου να παραδειγματιστούν. Όμως, επειδή ο Οσμερς δεν είχε καλή θέση χρειάστηκε το VAR για να ακυρωθεί γκολ του Γιακουμάκη καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν.

3) Σε φάση στο ματς ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0 ο Λανουά υποστήριξε ότι σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και κάπου τα μπέρδεψε, λέγοντας ότι «κάθε επαφή μετά από σουτ δεν είναι πάντα πέναλτι. Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή σοβαρό φάουλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί». Όμως, σε παρόμοια φάση στο περσινό ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρος. Δεν υπήρχε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ «επειδή ο Λιβάι παίζει τη μπάλα και αμέσως μετά χτυπά τον Μπάμπα» και σωστά δεν δόθηκε!

4) Ενώ ο Λανουά «σφράγισε» πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού, στο ματς με την Παναιτωλικό, μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως σε παρόμοια φάση (χέρι του Τσέριν) μετά από κόρνερ, αυτή τη φορά ο Βαλέρι είπε ότι η μπάλα πρώτα χτύπησε στο κεφάλι και μετά στο χέρι του παίκτη για να δικαιολογήσουν ότι δεν έπρεπε να δοθεί παράβαση κατά του Παναθηναϊκού.

5) Αφού ζητάνε από τους διαιτητές να χρησιμοποιούν στο VAR και τις κάμερες του ημιαυτόματου οφσάιντ γιατί από την ΚΕΔ δεν έδειξαν από αυτές τις κάμερες την προαναφερόμενη φάση στο Αγρίνιο (Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2) για να φανεί ξεκάθαρα ότι η μπάλα χτύπησε πρώτα στο κεφάλι και μετά στο αφύσικα απλωμένο χέρι του Τσέριν για να ξεκαθαρίσει ότι, πράγματι, υπάρχει παράβαση; Γιατί δεν έδειξαν από κάμερα του ημιαυτόματου οφσάιντ και το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι της με την Κηφισιά, μια απόφαση που καθόρισε το αποτέλεσμα του αγώνα αλλά η Κηφισιά φώναζε ότι δεν υπάρχει επαφή του Σιμόν με τον Γιόβιτς;

Ο Λανουά τα θέλει μονά ζυγά δικά του και κάνει δημόσιες σχέσεις. Όμως, με αυτά που κάνει «κρύβει» ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες. Επίσης, με κάτι τέτοια μπερδεύονται οι διαιτητές και δεν ξέρουν, τελικά, τι ισχύει. Στο παρελθόν συνήθιζε να βάζει σε ψηφοφορία, ζητώντας την άποψη όλων των διαιτητών για κάποιες φάσεις, τελευταία το αποφεύγει κι αυτό. Προφανώς, για να μην εκτεθεί, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις η πλειοψηφία μπορεί να έχει αντίθετη άποψη από τη δική του.