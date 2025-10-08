sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η τηλεκριτική Λανουά μπερδεύει και τους διαιτητές
On Field 08 Οκτωβρίου 2025 | 19:37

Η τηλεκριτική Λανουά μπερδεύει και τους διαιτητές

Ο Λανουά κάνει δημόσιες σχέσεις μέσω ανάλυσης φάσεων, ενώ ο επικεφαλής της ΚΕΔ «κρύβει» ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες

ΆποψηΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Ξεκινάμε με πέντε παραδείγματα:

1) Ο Λανουά έχει πει στους διαιτητές να προσέχουν τις επαφές εντός των περιοχών και να δίνουν πέναλτι. Όμως, στο γκρέμισμα του Τεττέη από τον Στρακόσια στο ματς Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3, στην καθιερωμένη τηλεκριτική του, ανέλυσε ότι δεν υπήρχε παράβαση και κακώς οι Βεργέτης, Σιδηρόπουλος καταλόγισαν πέναλτι κατά της ΑΕΚ!

2) Ο Γάλλος είχε μόνο καλά λόγια να πει για τη διαιτησία του Γερμανού Οσμερς στο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και επικεντρώθηκε στο ότι έπαιρνε καλές θέσεις μέσα στο γήπεδο και σα να μην έφτανε αυτό, αφού τον χαρακτήρισε ελίτ διαιτητή ενώ είναι πρώτης κατηγορίας της UEFA, ο πρόεδρος της ΚΕΔ πρόσθεσε ότι θα προβάλει φάσεις στο σεμινάριο της επόμενης εβδομάδας (15-17/10), προκειμένου να παραδειγματιστούν. Όμως, επειδή ο Οσμερς δεν είχε καλή θέση χρειάστηκε το VAR για να ακυρωθεί γκολ του Γιακουμάκη καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν.

3) Σε φάση στο ματς ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0 ο Λανουά υποστήριξε ότι σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και κάπου τα μπέρδεψε, λέγοντας ότι «κάθε επαφή μετά από σουτ δεν είναι πάντα πέναλτι. Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή σοβαρό φάουλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί». Όμως, σε παρόμοια φάση στο περσινό ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρος. Δεν υπήρχε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ «επειδή ο Λιβάι παίζει τη μπάλα και αμέσως μετά χτυπά τον Μπάμπα» και σωστά δεν δόθηκε!

4) Ενώ ο Λανουά «σφράγισε» πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού, στο ματς με την Παναιτωλικό, μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως σε παρόμοια φάση (χέρι του Τσέριν) μετά από κόρνερ, αυτή τη φορά ο Βαλέρι είπε ότι η μπάλα πρώτα χτύπησε στο κεφάλι και μετά στο χέρι του παίκτη για να δικαιολογήσουν ότι δεν έπρεπε να δοθεί παράβαση κατά του Παναθηναϊκού.

5) Αφού ζητάνε από τους διαιτητές να χρησιμοποιούν στο VAR και τις κάμερες του ημιαυτόματου οφσάιντ γιατί από την ΚΕΔ δεν έδειξαν από αυτές τις κάμερες την προαναφερόμενη φάση στο Αγρίνιο (Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2) για να φανεί ξεκάθαρα ότι η μπάλα χτύπησε πρώτα στο κεφάλι και μετά στο αφύσικα απλωμένο χέρι του Τσέριν για να ξεκαθαρίσει ότι, πράγματι, υπάρχει παράβαση; Γιατί δεν έδειξαν από κάμερα του ημιαυτόματου οφσάιντ και το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι της με την Κηφισιά, μια απόφαση που καθόρισε το αποτέλεσμα του αγώνα αλλά η Κηφισιά φώναζε ότι δεν υπάρχει επαφή του Σιμόν με τον Γιόβιτς;

Ο Λανουά τα θέλει μονά ζυγά δικά του και κάνει δημόσιες σχέσεις. Όμως, με αυτά που κάνει «κρύβει» ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες. Επίσης, με κάτι τέτοια μπερδεύονται οι διαιτητές και δεν ξέρουν, τελικά, τι ισχύει. Στο παρελθόν συνήθιζε να βάζει σε ψηφοφορία, ζητώντας την άποψη όλων των διαιτητών για κάποιες φάσεις, τελευταία το αποφεύγει κι αυτό. Προφανώς, για να μην εκτεθεί, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις η πλειοψηφία μπορεί να έχει αντίθετη άποψη από τη δική του.

Headlines:
World
Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Επικαιρότητα
Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Άρης: Άλλο να χάνεις και άλλο να μην προσπαθείς…
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Τι πρέπει να αλλάξει στον Άρη ο Χιμένεθ

Το να ηττηθείς στον αθλητισμό είναι αποδεκτό. Το να μην προσπαθήσεις όμως για τη νίκη έστω και αν είσαι σε κακή ημέρα, δεν είναι. Κάτι που έκανε ο Άρης στην Τρίπολη γι αυτό και ηττήθηκε με το βαρύ 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα
On Field 06.10.25

Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα δεν είχε νικητή (0-0) αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στην…. υποδοχή των οπαδών των «δράκων» στον Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 01.10.25

Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης Betsson

Η νίκη που πέτυχε ο Άρης Betsson μέσα στη Βενέτσια στην πρεμιέρα του EuroCup αν και στην αρχή της σεζόν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο το υπόλοιπο για τους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
«Χρειάζεται συμβιβασμός» 08.10.25

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο