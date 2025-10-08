Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Μπορεί να μην ανακοινώθηκε επίσημα, όμως ο Στεφάν Λανουά αποφάσισε ο Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας) να πάρει την κενή θέση του διεθνή διαιτητή και από τον Ιανουάριο του 2026 θα φέρει το σήμα της FIFA στο τσεπάκι της στολής του. Πού είναι το περίεργο; Ο Λανουά έβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, θεωρώντας ότι έκανε λάθη, παρόλα αυτά ο Γάλλος τον αναβάθμισε και η εισήγησή του επικυρώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ!

Ο Λανουά δεν έλαβε υπόψη ούτε τα λόγια του στην τηλεκριτική των αγώνων του Πολυχρόνη (Πιερίας) ούτε όσα είπε στην διάρκεια της εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης μπροστά σε όλους τους διαιτητές. Υποψήφιοι για τη θέση ήταν και οι Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Κατοίκος (Αθηνών).

Και περνάμε στην τηλεκριτική του Λανουά αναφορικά με τα λάθη του Πολυχρόνη και στα τρία ματς:

Την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League ο Πολυχρόνης σφύριξε ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0:

Για το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ με τον Ζίνι στο εντός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό, ο Λανουά σχολίασε: «Σε αυτήν την περίπτωση, μετά από σουτ προς το τέρμα ο αμυνόμενος κάνει ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα πατώντας στο πόδι του αντιπάλου του ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Κάθε επαφή μετά από σουτ δεν είναι πάντα πέναλτι. Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή σοβαρό φάουλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί, έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα, πράγμα που δεν έκανε». Για αυτό ο Πολυχρόνης έμεινε εκτός ορισμών για δυο αγωνιστικές.

Την 4η αγωνιστική ο Πολυχρόνης ορίστηκε Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 2-1. Μπορεί ο Λανουά να μην έβαλε τη φάση στο βίντεο της τηλεκριτκής του το πέναλτι υπέρ του Αστέρα, το οποίο δόθηκε μέσω VAR (Παπαδόπουλος της ΕΠΣ Μακεδονίας), όμως στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης (22/9) με τους διαιτητές είπε ότι έπρεπε να υποδείξει άμεσα το πέναλτι υπέρ του Αστέρα Τρίπολης και όχι να τον καλέσει στο VAR ενώ ανέφερε ότι έκανε λάθη στη διαχείριση του αγώνα.

Την 6η αγωνιστική ο Πολυχρόνης σφύριξε Παναθηναϊκός-Ατρόμητος 1-0, όμως και σε αυτό το ματς έκανε λάθος που διορθώθηκε μέσω VAR (Ευαγγέλου). Ο Λανουά ανέφερε: «Σε αυτή την περίπτωση, πριν την επίτευξη του τέρματος, ο παίκτης του Παναθηναϊκού σπρώχνει καθαρά τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια της σέντρας. Όπως περιμένουμε, το VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review για να ακυρώσει το τέρμα για ξεκάθαρο φάουλ κατά την εξέλιξη της επίθεσης».