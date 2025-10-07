Ο Πολυχρόνης θα προταθεί για διεθνής ενώ πέρσι απορρίφθηκε!

Όπως αναμενόταν ο Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας) από τον Ιανουάριο του 2026 θα είναι νέος διεθνής στον πίνακα της FIFA. Ο 31χρονος ρέφερι του πίνακα της Super League προτάθηκε από τον Λανουά και η εισήγηση του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ κοινοποιήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ που συνεδρίασε σήμερα (7/10).

Πέρσι ο Λανουά είχε αποφασίσει να μην καλυφθούν η μια από τις δυο κενές θέσεις, επειδή θεωρούσε ότι πλην του Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) δεν υπήρχε άλλος που να πληροί τα προσόντα. Φέτος, όπως ακουγόταν εδώ και καιρό, πρότεινε τον Πολυχρόνη που ήταν υποψήφιος και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αλλά απορρίφθηκε. Να θυμίσουμε ότι ο 31χρονος ρέφερι ήδη έχει τιμωρηθεί σε δυο αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0, Βόλος-Αστέρας 2-1) και επανήλθε την περασμένη Κυριακή (5/10) που διαιτήτευσε το παιχνίδι της προηγούμενης (6ης) αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Υποψήφιοι για διεθνείς ήταν και οι Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), Κατοίκος (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), όμως προτιμήθηκε ο Πολυχρόνης. Ολοι κλήθηκαν σε αγωνιστικά τεστ τα οποία έγιναν στην Κατερίνη, στην… έδρα του Πολυχρόνη! Μάλιστα, δεν είχε πάει ο Λανουά και την επίβλεψη είχε αναλάβει ο Δαμιανός Ευθυμιάδης το μέλος της ΚΕΔ που είναι υπεύθυνος για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συντοπίτης (ΕΠΣ Πιερίας) του Πολυχρόνη.

Από κει και πέρα δεν θα υπάρξει άλλη αλλαγή στους διεθνείς διαιτητές, όπου παραμένουν οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βεργέτης (Αρκαδίας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής). Επίσης, δεν έγινε καμία αλλαγή στους δέκα διεθνείς βοηθούς (Κωσταράς, Δημητριάδης, Πετρόπουλος, Φωτόπουλος, Μεϊντανάς, Μουξμπάουμ, Νικολακάκης, Παπαδάκης, Κολλιάκος, Απτόσογλου) και στους έξι διεθνείς VAR (Ευαγγέλου, Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς, Σιδηρόπουλος, Τζήλος, Παπαδόπουλος).

Στη σημερινή (7/10) συνεδρίαση της ΕΕ της ΕΠΟ υπήρχε θέμα να προταθεί στην UEFA ο Δαμιανός Ευθυμιάδης, συντοπίτης του Πολυχρόνη ως υπεύθυνος προσέλκυσης νέων διαιτητών και διατήρησης των υφιστάμενων αξιωματούχων διαιτησίας. Τελικά αναβλήθηκε επειδή ο Ευθυμιάδης θα εμπλεκόταν και με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κάτι που δεν θέλει η UEFA. Για να είναι καλυμμένη η ΕΠΟ θα την ρωτήσουν, προκειμένου να προχωρήσουν και να βάλουν τον Ευθυμιάδη από το «παράθυρο» στην ΚΕΔ! Να θυμίσουμε ότι ο Ευθυμιάδης είχε δηλώσει ότι τον πρότεινε η UEFA, κάτι που (εννοείται) ότι δεν ίσχυε!

Η ΕΠΟ αποφάσισε η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της να πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», ενώ αρχικά είχε αποφασίσει να γίνει στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής.